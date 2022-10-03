تنفيذ مسابقة "حفظ سورة من القرآن الكريم" لموظفات المالية

غزة- الرأي

نفذ قسم العمل النسائي بمديرية أوقاف غزة مسابقة حفظ سورة من القرآن الكريم، وذلك ضمن مشروع "لؤلؤة القرآن"، الذي استهدف موظفات وزارة المالية.

بدورها أوضحت مشرفة التحفيظ أ. شريفة الدلو أن المسابقة تهدف إلى تعليم ونشر القرآن الكريم، وبث روح المنافسة بين الأخوات في وزارة المالية وتشجيعهم على التسابق في حفظه وتثبيته، منوهةً بأن الأوقاف تعمل وفق خطة مع المؤسسات المختلفة لخلق جو التنافس في المجال القرآني.

لافتةً إلي أن القسم بصدد إطلاق العديد من الأنشطة والبرامج القرآنية خلال الايام القادم والتي سيكون لها أثرها الطيب المبارك في مجتمعنا.