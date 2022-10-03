الأوقاف ومركز القرآن الكريم والدعوة يبحثان سبل التعاون المشترك

غزة- الرأي

بحث مدير عام الإدارة العامة للقرآن الكريم بوزارة الأوقاف د. محمد سالم سبل التعاون المشترك مع مدير القرآن الكريم بالجامعة الإسلامية أ. محمد أبو اللبن وآليات تنفيذ دورات تدريبية لمدرسي الدورات القرآنية، بحضور مدير مشيخة المقارئ أ. محمد حمدونة، ومدير القرآن الكريم/اناث أ. مها الشوبكي، ورئيس قسم مراكز التحفيظ أ. توفيق حماد.

بدوره أكد سالم علي أهمية التعاون مع المؤسسات القرآنية وفتح آفاق واسعة للارتقاء بمستوى العاملين في حقل القرآن الكريم, مشيراً إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد تنفيذ سلسلة من الدورات المهمة، مبدياً استعداد الأوقاف للتعاون مع جميع المؤسسات والجهات ذات العمل المشترك من أجل خدمة القرآن الكريم والدعوة إلى الله.

من ناحيته أشاد أبو اللبن بدور وزارة الأوقاف في تطوير الرسالة الدعوية بمختلف أهدافها "القرآنية والدعوية والوقفية والخدماتية وغيرها"، معرباً عن أمله في تحقيق المصلحة الدينية والتربوية وخدمة أبناء شعبنا.