الشرطة: الجرائم الإلكترونية تُنجز "9" قضايا عبر الانترنت

غزة- الرأي

أنجزت دائرة الجرائم الإلكترونية 9 قضايا عبر الإنترنت وذكرت دائرة الجرائم الإلكترونية أنها أنهت قضية تسول إلكتروني، قام بها أحد المشتبه بهم حيث استلم خلالها مبلغ 27 ألف دولار من مصادر مجهولة الهوية.

وأوضحت دائرة الجرائم الإلكترونية، أنها ومن خلال المتابعة الفنية تم التعرف على متلقي الأموال، وباستدعائه واستجوابه، أقر بقيامه بالتسول الإلكتروني وتلقي مبالغ مالية من متبرعين من الخارج دون وجه حق.

وفي سياق منفصل أنجزت دائرة الجرائم الإلكترونية " 8" قضايا تشهير وتهديد عبر الإنترنت والهواتف الخلوية، خلال 72 ساعة الماضية، نفذها أشخاص مجهولين من خلال حسابات إلكترونية على وسائل التواصل الاجتماعي، وأرقام هواتف مجهولة الهوية.

ومن خلال المتابعة الفنية، والبحث والتحري، تم التعرف على أصحاب الحسابات المبتزة وباستدعائهم والتحقيق معهم اعترفوا بما نسب إليهم في محاضر الشكاوى.

وعليه تمت إحالة كافة المتهمين وملفات القضايا، للنيابة العامة لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة حسب الأصول.