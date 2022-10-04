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بعنوان "تنمية الوقف النقدي في قطاع غزة"

الأوقاف تعلن عن إطلاق فعاليات المؤتمر العلمي السنوي

04 تشرين أول / أكتوبر 2022 10:41

الأوقاف تعلن عن إطلاق فعاليات المؤتمر العلمي السنوي
الأوقاف تعلن عن إطلاق فعاليات المؤتمر العلمي السنوي

غزة-الرأي


أعلنت وحدة التعليم الشرعيِّ بوزارة الأوقاف والشؤون الدينية ممثلةً بالدائرة العلميَّة وكليَّة الدعوة الإسلامية عن اطلاق فعاليات مؤتمرها العلمي السَّنويِّ :"تنمية الوقف النقدي في قطاع غزة" -تحديات وحلول وتطلعات- المزمع عقده في 27/12/2022م.


وأوضحت الوحدة أن المؤتمر سيتناول ثلاثة محاور, يتضمن المحور الأول موارد الوقف النقدي في قطاع غزة، وسبل تنميته، وإدارة عملياته, في حين أن المحور الثاني سيناقش الوقف النقدي في قطاع غزة من منظور شرعي وقانوني, والثالث متطلبات إنشاء مصرف وقفي في قطاع غزة، وعوامل نجاحه.


وأشارت أن المؤتمر جاء وفق خطة الوزارة إيماناً منها بأهمية الوقف الذي يُعد ذخراً الأمم وسراً من أسرار نهضته, وإسهاماً في تطوير الحالة الوقفية في قطاع غزة.


وبينت الوحدة أن آخر موعد لتقديم الملخصات 09/10/2022م, وآخر موعد للرد على الملخصات 16/10/2022م, في حين أن آخر موعد لتقديم الأبحاث كاملة 15/11/2022م, وآخر موعد للرد على قَبول الأبحاث 30/11/2022م, منوهةً بأن الإعلان عن برنامج المؤتمر 15/12/2022م.

ولفتت إلى أنها تستقبل المراسلات والبحوث على الإيميل الآتي: ( *alwaqf.alnaqdiu@gmail.com).

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