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زراعة خانيونس تواصل عقد ندوات إرشادية لمزارعي الخضار

04 تشرين أول / أكتوبر 2022 11:17

زراعة خانيونس تواصل عقد ندوات إرشادية لمزارعي الخضار
زراعة خانيونس تواصل عقد ندوات إرشادية لمزارعي الخضار

خان وينس- الرأي

عقدت دائرة الارشاد و خدمات المزارعين في محافظة خان يونس، بالتعاون مع الجمعية الشرقية للزراعة والتطوير، ندوة ارشادية لمزارعي الخضار، في منطقة "عبسان الجديدة" بحضور مدير دائرة الخضار،م. يزن كلاب.

  يأتي ذلك، بالتزامن مع بدء التجهيز للموسم الزراعي ٢٠٢٢-٢٠٢٣ في محافظات القطاع ضمن خطة الوزارة للنهوض بالقطاع الزراعى.

وفي السياق، تحدث مهندسو الزراعة حول آلية التجهيز للموسم الزراعي الجديد، إضافة لتقديم إرشادت  للحث على التنوع في محاصيل الخضار، واستخدام الاسس الصحيحة والسليمة بالزراعة . 

وتتطرق كلا من م" يزن كلاب" و م" يانس كلاب"، وم "اسامه بعلوشة " عن استراتيجية وزارة الزراعة  للحفاظ على محاصيل الخضار كما ونوعا بالاضافة الى توضيح جودة الاصناف والبذور والاشتال المستخدمة بالزراعة وذلك من اجل نجاح الموسم الزراعي.

فيما أشاد المزارعون بدور الوزارة في تقديم الارشادات الفنية من اجل النهوض بالقطاع الزراعي.

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