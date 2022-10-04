زراعة رفح تتابع جهوزية معاصر زيت الزيتون داخل المحافظة

رفح- الرأي

تابع مهندسو زراعة رفح جهوزية معاصر زيت الزيتون، وذلك مع اقتراب موسم جني ثمار الزيتون حيث استقبلت مديرية زراعة رفح 4 مهندسين زراعيين على بند التشغيل المؤقت للعمل في معاصر زيت الزيتون، بعد إعلان وزارة الزراعة عن بدء موسم عصر الزيتون.

يأتي ذلك بهدف الاشراف على المعاصر ومتابعة عملية عصر الزيتون والتأكد من تطبيق معايير الجودة والعمل داخل المعاصر وإجراءات السلامة والوقاية التي أقرتها الوزارة.

وأكد المهندسون علي ضرورة إلتزام أصحاب المعاصر بشروط وإجراءات التشغيل ومعايير عصر الزيتون، وكيفية عمل المعصرة والتي من شأنها تحسن جودة ونوعية الزيت والتأكيد على درجة الحرارة المناسبة أثناء عملية العصر للحصول علي الجودة العالية