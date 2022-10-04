تعليم الوسطى تنظم مسابقة "سفير القرآن"

الوسطى- الرأي

نظمت مديرية التربية والتعليم بالوسطى مسابقة "سفير القرآن" لحفظ وتلاوة القرآن الكريم بمشاركة الطلبة جميع المراحل الدراسية من الأول الأساسي حتى الثاني عشر بالتعاون مع دار القرآن الكريم والسنة ووزارة الأوقاف، بحضور رئيس قسم الأنشطة أ. عبد الجليل غراب، ومشرفة النشاط الثقافي بنات أ. كرم أبو معيلق، ومشرف النشاط الثقافي بنين أ. وسام خليفة، ولجنة التحكيم المكونة من أسرة دار القرآن الكريم والسنة و وزارة الاوقاف والشئون الدينية.

وخلال كلمته رحب أ. غراب بالمشاركين في المسابقة وتحدث عن أهميتها في تنمية مهارات وقدرات الطلبة في تلاوة القرآن الكريم وتنمية شعورهم بأهمية القرآن الكريم وغرس حبه في نفوسهم والتنافس في حفظ القرآن الكريم، وأشاد بالجهود التي تقوم بها مديرية التربية والتعليم الوسطى للارتقاء بالجوانب المعرفية والثقافية للطلبة، مؤكداً أن التنافس والتسابق في مجال القرآن الكريم هو تنافس وتسابق في أشرف ميدان لأنه من أجل الأعمال وأرفع.

وأضاف رئيس قسم الأنشطة أن هذه المسابقة تستهدف طلبة كافة المراحل من الصف (الأول حتى الثاني عشر) حيث يتسابقون على حفظ القرآن الكريم كاملا و أجزاء منه.