دائرة الأسرة والطفولة بالشرطة المجتمعية تنجز "427" قضية

غزة- الرأي

أنجزت دائرة الأسرة والطفولة في الشرطة المجتمعية " 427" قضية خلال سبتمبر الماضي تنوعت ما بين حل خلافات أسرية و ضم حضانة و عنف بحق النساء وقضايا أطفال وأطفال على خلاف مع القانون.

وذكرت مدير دائرة الأسرة والطفولة مقدم فايزة عبد الدايم إن الدائرة قامت بحل 114 خلاف أسري ،و55 قضية عنف ضد النساء ، و23 قضية ضم حضانة ومشاهدة .

وأوضحت مقدم عبد الدايم أنه تم التعامل مع 38 قضية أطفال أو أطفال على خلاف مع القانون ، الى جانب زيارة 3 مؤسسة أهلية حكومية ، ونفذت 41فعالية ونشاط تتعلق بالاسرة والطفل للمساهمة في توفير بيئة امنه لهم.

وبينت مقدم عبد الدايم أنها استقبلت 36 قضية محولة من النيابة، وقامت بحل 3 شكاوى،وقامت بمتابعة 111 حالة، واستقبلت اشارات عدد3.