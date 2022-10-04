"المدهـون" يستـقبل وفـدًا من مركز التحكيم بنقابة المحامين

غزة- الرأي

استقبل رئيس المجلس الأعلى للقضاء المستشار ضياء الدين المدهون وفدًا من مركز التحكيم بنقابة المحامين برئاسة الأستاذ شعبان الجرجير رئيس مركز التحكيم، وأعضاء مركز التحكيم الأستاذ عاشور كلاب والأستاذ عوني الشياح والأستاذ فؤاد عبد العال والأستاذ محمد أبو عقلة والأستاذة رفاء أبو راس والأستاذ مروان النجار، وذلك بحضور مدير ديوان رئيس المجلس الأعلى للقضاء الأستاذ محمود الحفني.

وبدوره رحب المستشار المدهون بالحضور من مركز التحكيم بنقابة المحاميين، مؤكدًا على أهمية دور نقابة المحامين الفلسطينيين في مساندة القضاء وتحقيق العدالة.

من جهته أوضح مدير مركز التحكيم الأستاذ شعبان الجرجير الهدف الأساس من هذا اللقاء، وهو الشراكة والتشبيك والتعاون مع المجلس الأعلى للقضاء، وذلك من أجل الوصول إلى هدف تحقيق العدالة والسلم المجتمعي.

ومن جانبه أشاد الأستاذ عوني الشياح بالقضاء الفلسطيني مشيراً لأهمية دور المحكمين والخبراء قبل رفع الدعوى وأثناء سيرها، إذ يمكن للقاضي الاسترشاد برأي الخبراء والتصديق على أحكام المحكمين.

وقد جرى خلال اللقاء بحث سبل التعاون بين المركز والمجلس الأعلى للقضاء، وإمكانية عقد دورات وورش عمل للمحكمين لضمان سلامة الإجراءات في التحكيم، كما تم الحديث عن دور المحكمين في النزاعات المعروضة عليهم قبل اللجوء إلى القضاء ودور القضاء فيما يحال إليه من أحكام المحكمين.

واختتم المستشار المدهون اللقاء قائلًا: «سأسعد باستقبال الآراء والملاحظات من أجل تحسين الأداء والإجراء القضائي، وسيتم وضع آلية لتنفيذ ما يمكن تنفيذه من آراء وملاحظات من أجل الارتقاء بالقضاء».