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خلال زيارتهم المعمل الجنائي ومعرض الذخائر

"الأمن والداخلية" بالتشريعي تُثمن دور الأدلة الجنائية وهندسة المتفجرات

04 تشرين أول / أكتوبر 2022 09:55

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غزة- الرأي:

ثمنت لجنة الأمن والداخلية في المجلس التشريعي دور إدارة الأدلة الجنائية وهندسة المتفجرات بالشرطة لدورها في حماية أرواح وممتلكات المواطنين.

جاء ذلك خلال زيارة نظمتها لجنة الأمن والداخلية في المجلس التشريعي، اليوم الثلاثاء، لإدارة الأدلة الجنائية وهندسة المتفجرات بمدينة عرفات للشرطة برئاسة د. مراون أبو راس والنائبين د. سالم سلامة والمستشار محمد فرج الغول، حيث كان في استقبالهم مدير الإدارة العميد عائد حمادة، وعدد من الضباط.

واطلع وفد التشريعي على دور إدارة الأدلة الجنائية وهندسة المتفجرات والتعرف عن قرب على طبيعة عمل المعمل الجنائي وأقسام الأدلة الجنائية ودورها المهم في تحقيق العدالة الجنائية .

كما زار أعضاء اللجنة المعرض الدائم للذخائر الحربية من مخلفات الاحتلال، واطّلعوا على مخلفات الصواريخ التي تم استخدامها من قبل الاحتلال الإسرائيلي خلال عدوانه على قطاع غزة.

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