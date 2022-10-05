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السياحة تستقبل مطران كنيسة العائلة المقدسة بموقع البريج الأثري

05 تشرين أول / أكتوبر 2022 12:41

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غزة-الرأي
استقبلت وزارة السياحة والآثار المطران جبرائيل رومانيلي، راعي الطائفة اللاتينية المسيحية، وممثلها في فلسطين بموقع البريج الأثري.


واستمع البطريرك خلال الجولة التعريفية الإرشادية إلى شرح مفصل عن جهود الوزارة، ودورها السيادي في الحفاظ على الموقع المكتشف حديثا، وشاهد جمال ارضياته الفسيفسائية التي تؤرخ للعصر البيزنطي .


وأكد مدير عام الآثار د/ جمال أبو ريدة خلال استقباله للبطريرك استمرارية عمل الطواقم الفنية بحفر المجسات الأثرية التي تحدد معالم الموقع ،وأبعاده فضلا عن ارشادها عن الطبقات الجيولوجية المعرفية ،وماهية الموقع كمقدمة لأعمال التنقيب العلمي الأثري


وأشار رومانيلي على تعزيز الشراكة مع وزارة السياحة والآثار والتعاون في مجال الحفاظ على التراث الحضاري والإنساني للشعب الفلسطيني، مثمنا دور الوزارة في حماية الموروث التاريخي والارتقاء بالقطاع السياحي في قطاع غزة
 

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