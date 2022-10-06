سلطة الأراضي تصدر التقرير الربعي للربع الثالث من العام 2022

غزة- الرأي

أصدرت سلطة الأراضي -وحدة التخطيط وتطوير الأداء المؤسسي تقرير الربع الثالث من العام الجاري وحسب التقرير فقد تمكنت سلطة الأراضي من تحقيق عدد من الإنجازات وتطوير الخدمات المقدمة للجمهور، ووفقا لاستطلاع الرأي حول رضا متلقي الخدمات في صالة استقبال الإدارة العامة للأراضي والعقارات " الطابو" التي أعدّته وحدة التخطيط وتطوير الأداء المؤسسي فقد بلغت نسبة رضا الجمهور81٪.

إلى ذلك وفي إطار متابعة التخصيصات الحاصلة على الأراضي الحكومية فقد خصصت سلطة الأراضي بموجب قرارات لجنة متابعة العمل الحكومي ما مساحته 5.95 دونم، بينما بلغت عدد قرارات إلغاء تخصيص 11 قراراً بمساحة وقدرها 41.72 دونم.

وفي إطار تطوير العمل لا سيما في مجال تثمين الأراضي في قطاع غزة فقد تمكنت لجنة التثمين الإلكتروني من تقدير 90% من أراضي قطاع غزة.

أما على صعيد عمل المرحلة الثانية من مشروع التسوية التي بدأ في منتصف شهر يونيو الماضي تم تقديم 50 ادّعاء حتى تاريخ 02/10/2022 تم رفع منه 20 ادّعاء بما مساحته 60 دونم.

كما شهدت الثلاث أشهر الماضية ارتفاع في عدد المعاملات المنفذة لدى الإدارة العامة للأراضي والعقارات الطابو حيث بلغت المعاملات المفتوحة 1293 معاملة ،كما بلغت العقود المبرمة 2616عقد، وبلغ عدد مستخرجات القيد 3406مستخرج ،أما الإدارة العامة للمساحة فقد بلغت المعاملات الميدانية 295 معاملة ،و المعاملات المنجزة فقد بلغت 191 معاملة ، أما على صعيد عمل الإدارة العامة لأملاك الحكومة لا سيما دائرة التفتيش والمتابعة فقد بلغ عدد الجولات التفتيشية على الأراضي الحكومية 363جولة ،كما بلغ إجمالي محاضر الضبط 124محضر ،بينما بلغ إجمالي الاخطارات الموزعة على المتعدين على الأراضي الحكومية 382إخطار.

، وفي إطار المتابعات القانونية التي أنجزتها وحدة الشئون القانونية فقد تم تقديم 616استشارة قانونية كما بلغ عدد قضايا التنفيذ 347 في حين رفعت الوحدة القانونية 112 شكوى بحق متعدين على الأراضي الحكومية.

إلى ذلك وفي إطار تطوير الخدمات الالكترونية والحوسبة والأتمتة لكل الأنظمة والإجراءات التي تنفذ بموجبها الخدمات المقدمة لجمهور سلطة الأراضي فقد تمكنت وحدة الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات من إنجاز وتفعيل نظام الدمغة الإلكترونية في بعض معاملات الإدارة العامة للأراضي والعقارات وإنجاز تطبيق (موبايل) لمتابعة التعديات على الأراضي الحكومية.