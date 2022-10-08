"زقوت" يناقش أليات استقطاب الكفاءات الطبية النادرة

غزة-الراي

ناقش د.محمد زقوت مدير عام المستشفيات فى مكتبه اليوم، منهجية استقطاب و توطين الكفاءات الطبية النادرة، و ذلك بناءا على طلب من عطوفة وكيل وزارة الصحة د.يوسف أبو الريش، وبحضور مدير عام وحدة التخطيط و التطوير المؤسسى ، و د.أسامة أبو معمر مدير دائرة التدريب الطبي التخصصي (البورد) بالإدارة العامة لتنمية القوى البشرية ، و د.رولا أبو ضلفة مدير دائرة مدير دائرة التخطيط والتطوير بإدارة المستشفيات.



ويأتى هذا الاجتماع عقب سلسلة لقاءات للجنة توطين الكفاءات نتج عنها اجراء دراسة لألية توطين الكفاءات ليتم رفعها لعطوفة وكيل الوزارة.



وتم الاتفاق على تقييم الأمور الفنية تتم من خلال لجنة مركزية تضم طبيب متخصص.

