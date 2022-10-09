تعليم الشمال تختتم مسابقة حفظ القرآن الكريم وأجزاء منه

غزة-الراي

اختتمت مديرية التربية والتعليم في شمال غزة (قسم الأنشطة الطلابية) مسابقة حفظ القرآن الكريم وأجزاء منه (سفير القرآن)، والتي تأتي في سياق الخطة السنوية للأنشطة الطلابية للعام الدراسي (2022/2023).



وتكونت لجنة تحكيم المسابقة لفئة البنين من: أ. عاطف حويلة، و أ. محمود شهاب، و أ. علي ريان. فيما تكونت لجنة التحكيم لفئة البنات من: أ. آمال الفلاح، أ. فوزية الملفوح، و أ. هويدا صنع الله.



وجاءت نتائج المسابقة على النحو الآتي:



أولاً البنين :-

المستوى الأول (4-6): حفظ خمسة (5) أجزاء من اختيار الطالب.

1- عبد الله رمضان أحمد حمودة، الرافعي الأساسية "أ" للبنين، الأول

2- إبراهيم بشير سالم الناعوق، النقب الأساسية "ب" للبنين، الثاني

3- محمد زاهد ربيع عوض، النقب الأساسية "أ" للبنين، الثالث

4- محمد محمود مصباح النجار، الرافعي الأساسية "ب" للبنين، الرابع

5- عدنان محمود عدنان قاعود، عوني الحرتاني الأساسية للبنين، الخامس

المستوى الثاني (7-9) :حفظ عشرة (10) أجزاء من اختيار الطالب.

1- علاء زاهد ربيع عوض، زينب الوزير الأساسية للبنين، الأول

2- أحمد ياسين حمزة إبراهيم شهاب، سعد بن أبي وقاص الأساسية "ب" للبنين، الثاني

3- بلال حمودة صالح نبهان، حفصة بنت عمر الأساسية للبنين، الثالث

4- يوسف ناصر حمدان النجار، شهداء جباليا الثانوية للبنين، الرابع

5- منير عمر منير الشندغلي، سعد بن أبي وقاص الأساسية "أ" للبنين، الخامس

المستوى الثالث(10-12): حفظ عشرين جزءاً من اختيار الطالب.

1- فراس جودت خير النجار، خليل الرحمن الثانوية للبنين، الأول

2- إبراهيم فضل أحمد السلطان، جبل المكبر الثانوية للبنين، الثاني

3- محمود حسين محمد القانوع، أسامة بن زيد الثانوية للبنين، الثالث

4- جمعة فرج حمدان النجار، شهداء جباليا الثانوية للبنين، الثالث

5- الأمير علي شحدة عودة، مهدية الشوا الثانوية للبنين، الخامس

المستوى الرابع :حفظ القرآن كاملاً لجميع المراحل :-

1- محمد حسن محمد الكيلاني، أحمد الشقيري الثانوية للبنين، الأول

2- يحيى رأفت محمد عياد، سعد بن أبي وقاص الأساسية "أ" للبنين، الثاني

3- عماد جمال عبد السلام علي، خليل الرحمن الثانوية للبنين، الثالث

4- محمد عزيز صبحي أبو وردة، برير الأساسية "أ" للبنين، الرابع

5- محمود أسامة محمود القانوع، أسامة بن زيد الثانوية للبنين، الخامس



ثانياً: البنات

المستوى الأول (4-6): حفظ خمسة (5) أجزاء من اختيار الطالبة.

1- سعاد وسيم عبد الله البرش، جباليا الأساسية "ب" للبنات، الأول

2- آلاء عبد الفتاح فتحي حمودة، جباليا الأساسية "أ" للبنات، الثاني

3- مريم عدنان علي العربيد، عمواس الأساسية "ب" للبنات، الثالث

4- نسمة محمد صلاح زعرب، الشيماء الأساسية للبنات، الرابع

5- ألما صابر زهار أبو حليمة، أبو جعفر المنصور الأساسية للبنات، الخامس

المستوى الثاني (7-9) حفظ عشرة (10) أجزاء من اختيار الطالبة.

1- وفاء اسلام فتحي حمودة، جباليا الأساسية "ب" للبنات، الأول

2- آلاء رمضان أحمد حمودة، جباليا الأساسية "أ" للبنات، الثاني

3- حنان إسماعيل ربيع الزين، نسيبة بنت كعب الأساسية "أ" للبنات، الثاني

4- اسلام عبد الحليم محمد ريحان، الأمير نايف الأساسية للبنات، الرابع

5- آلاء منصور محمد نبهان، تل الربيع الثانوية للبنات، الخامس

المستوى الثالث(10-12): حفظ عشرين جزءاً من اختيار الطالبة.

1- ندى محمود سليم لبد، شادية أبو غزالة الثانوية للبنات، الأول

2- نورهان علي إبراهيم الهجين، الفالوجا الثانوية للبنات، الثاني

3- أمل يوسف أحمد برهومة، الشيماء الثانوية للبنات، الثالث

4- ياسمين عدنان علي العربيد، فيصل بن فهد الثانوية للبنات، الرابع

5- هيفاء زياد حسين كايد، عوني الحرتاني الثانوية للبنات، الخامس

المستوى الرابع :حفظ القرآن كاملاً لجميع المراحل :-

1- ملاك محمد إبراهيم المقيد، الكويت الثانوية للبنات، الأول

2- بيسان حرب عبد الهادي قدورة، الفالوجا الثانوية للبنات، الأول

3- شروق نعيم حسن مصطفى، شادية أبو غزالة الثانوية للبنات، الثالث

4- زهور زاهر موسى الشرافي، عوني الحرتاني الثانوية للبنات، الرابع

5- جنان بلال على العسلي، نسيبة بنت كعب الأساسية "أ" للبنات، الخامس

