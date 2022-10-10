الشؤون الإدارية بالصحة تصدر تقريرها الثلاث أرباع لعام 2022

غزة- الرأي



قال مدير عام الشؤون الادارية بوزارة الصحة أ. محمود حماد، إن إدارته تمكنت من توفير خدمات النقل للكوادر الصحية والادارية وتعزيز سرعة الاستجابة، حيث نفذت دائرة النقل والمواصلات ما يزيد عن (196) ألف مهمة استدعاء ونقل للكوادر الطبية ومهمات لصالح الادارات المختلفة حتى نهاية شهر سبتمبر الماضي.

وأشار أ.حماد الى إسهامات دائرة شؤون الموظفين بإنجاز نحو (6057) معاملة خلال اﻟﺜﻼث أرﺑﺎع اﻷوﻟﻰ من العام الجاري، موضحا أن العدد الاجمالي للكادر البشري من الموظفين الدائمين والعقود في مختلف الوظائف بوزارة الصحة بلغ عددهم (13327) موظف.

وبين أن دائرة اللوازم العامة بذلت جهوداً في سبيل تعزيز جهوزية كافة مرافق وزارة الصحة وتأمين احتياجات الادارات من الاجهزة والاثاث والقرطاسية والمطبوعات غيرها والتي بلغت نسبة توريدها نحو(51) % من اجمالي كشف الاحتياجات للعام 2022.

وأكد أ.حماد أن الأرشفة الالكترونية هي العمود الفقري لأي جهة تمارس عملاً منظم وفق الأساليب العلمية الحديثة في ظل التزايد المستمر في حجم المؤسسات وما يترتب عليها من زيادة المستندات الوثائق حيث تمكنت دائرة الارشيف المركزي من انجاز نحو(628) ألف ملف مسحوب ضوئيا في جميع مرافق وزارة الصحة خلال فترة الثلاث ارباع من العام الحالي، كما بلغت عدد الملفات المدققة في جميع مرافق وزارة الصحة نحو(294) ألف ملف طبي واداري.

وشدد على أهمية تعزيز جودة الخدمات الفندقية المقدمة في المرافق الصحية ورفع مستوى النظافة بما يليق بالخطوات المعاصرة التي تنتهجها وزارة الصحة من خلال متابعتها والاشراف عليها بجولات تفتيشية بلغت نحو 617 زيارة ميدانية وتوفير ما يزيد عن (478) ألف وجبة غذائية لمرضى الاورام والصحة النفسية ومرضى كوفيد 9 والعاملين في المجال الصحي حتى نهاية شهر سبتمر من عام 2022.

وأفاد أن دائرة القومسيون الطبي أنجزت نحو (5705) معاملة، شملت على(1248) إجازة مرضية محلية، و(334) إجازة مرضية مركزية حتى نهاية شهر سبتمبر الماضي، لافتا الى أن دائرة التبرعات تتابع عن كثب ملف التبرعات وقوافل المساعدات الطبية والإغاثية القادمة لوزارة الصحة.

اما فيما يخص لجنة العمل الخاص أشار أ.حماد الى أن اللجنة عقدت خمس لقاءات ناقشت خلالها نحو (319) طلب عمل خاص، تقدم بها موظفي وزارة الصحة للعمل في المؤسسات الاهلية، حيث تم قبول (210) طلب.