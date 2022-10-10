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مدير أوقاف الشمال يتفقد أعمال بناء مسجد قباء بالمحافظة

10 تشرين أول / أكتوبر 2022 12:58

مدير أوقاف الشمال يتفقد أعمال بناء مسجد قباء بالمحافظة
مدير أوقاف الشمال يتفقد أعمال بناء مسجد قباء بالمحافظة

غزة- الرأي

تفقد مدير أوقاف الشمال د. مرسي سلمان أعمال إعادة بناء مسجد "قباء" المركزي بمدينة جباليا البلد في المحافظة، بهدف متابعة عملية البناء وتجاوز المعيقات، بمشاركة رئيس قسم المساجد أ. ياسر البسيوني، ولفيف من المفتشين.

بدوره، أكد سلمان أن الأوقاف تولي المساجد اهتماماً كبيراً، لما تمثله من حاضنة وجامعة للمصلين من أجل تأدية عباداتهم وطاعاتهم، مشيراً إلى أن المساجد تُعد نقطة استقطاب للأجيال المختلفة، لتلقي العلم والمعرفة الشرعية، والالتزام بالأخلاق والتعاليم الإسلامية، مستعرضاً أجر وفضل عمّار المساجد عند الله تعالي في الدنيا والآخرة.

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