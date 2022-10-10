التعليم تكرّم الطالبات الفائزات في مسابقة حفظ مثلث قطرب

غزة- الرأي



كرمت وزارة التربية والتعليم – مجمع اللغة العربية ومديرية التربية والتعليم شرق غزة، طالبات مدرسة الرملة الثانوية للبنات الفائزات في مسابقة حفظ مثلث قطرب، التي نظمتها المدرسة، بالتعاون مع مجمع اللغة العربية بالوزارة.

وشارك في المسابقة التي أشرفت عليها المعلمة ريم الشاعر أكثر من 40 طالبة، واستمرت على عدة مراحل، ثم تم اختيار 16 طالبة حافظة متقنة للمثلث .

وتهدف المسابقة إلى زيادة الثروة اللغوية عند الطالبات، وتقويم اللسان العربي من اللحن والخطأ.

وحضر مراسم التكريم الذي تم في المدرسة أ. إياد القطراوي مدير مجمع اللغة العربية الفلسطيني، و د. جواد الشيخ خليل مدير الدائرة الفنية، ود. عائد النحال مشرف مبحث اللغة العربية ومسير قسم الإدارات التربوية ،، وأ. عريب العربي مديرة المدرسة، وأ. نبيه الغزالي إداري المجمع.

وأثنى الشيخ خليل على جهود مجمع اللغة العربية في تنظيمه للأنشطة والمسابقات المميزة التي تهدف لتنمية الطلبة، مقدماً شكره لإدارة مدرسة الرملة وللقائمين على المسابقة لدورهم في تجهيز وتدريب الطالبات علي المسابقة.

بدوره أشار القطراوي أن هذه المسابقة ضمن خطة مجمع اللغة العربي السنوي، مبيناً أن مدرسة الرملة مميزة وفعالة في أنشطة المجمع وفوزها سابقاً في أفضل مجمع لغة عربية مدرسي.

وبين القطراوي أن اللغة العربية هي لغة أهل الجنة ولغة القرآن الكريم، مضيفاً أن من واجبنا الحفاظ عليها وعلى تراثنا العربي من خلال عقد الدورات والمسابقات المتعلقة باللغة.

وتم خلال الحفل تكريم الطلبات الحافظات بشهادات التقدير والهدايا الرمزية