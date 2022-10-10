التعليم بغزة تختتم فعاليات حملة "النفس المطمئنة"

غزة- الرأي



اختتمت وزارة التربية والتعليم العالي في غزة حملة النفس المطمئنة الهادفة لتوعية الطلبة وأولياء الأمور بالصحة النفسية وأهميتها في المدارس بمحافظات غزة.

وشارك وفد من الوزارة في الحفل الختامي للحملة الذي نظّمته مديرية تعليم شرق غزة بالتعاون مع مدرسة الزهراء الثانوية في متحف قصر الباشا بمدينة غزة، وهو حفل يتزامن مع إحياء اليوم العالمي للصحة النفسية الذي يُصادف العاشر من أكتوبر من كل عام.

وشارك في الحفل د. خالد فضة مدير عام الإرشاد والصحة المدرسية، ود. جواد الشيخ خليل مدير الدائرة الفنية بتعليم شرق غزة، وأ. عبير الشرفا رئيس قسم الصحة النفسية، وأ. أيمن نصر الله رئيس قسم الإرشاد التربوي ، ومديرة مدرسة الزهراء أ. فايدة الإسي إلى جانب عدد من المرشدين التربويين والطلبة.

وأشاد فضة بجهود القائمين على إطلاق الحملة الهادفة لرعاية الجانب النفسي للطلبة وتوعية الطلبة وأولياء أمورهم بأهمية الصحة النفسية، وتعزيز مفاهيمها واستراتيجياتها العلمية، لافتاً إلى أن الوزارة تولي أهمية خاصة للجوانب الإرشادية والنفسية في المدارس.

وثمن الشيخ خليل جهود المرشدين التربويين لدورهم البارز في إنجاح فعاليات الحملة، مبيناً أن الحملة حققت الكثير من النتائج الطيبة على صعيد الصحة النفسية والقيم والمبادئ السلوكية للطلبة، مؤكداً أنها لاقت تفاعلاً من الطلبة والمعلمين والمرشدين.

بدورها أوضحت الشرفا أن الحملة استمرت على مدار أسبوع في كافة المدارس الحكومية وسلّطت الضوء على مفاهيم الصحة النفسية ونشر المزيد من الوعي والفهم العام حول الأمراض النفسية في مختلف أنحاء العالم، ووسائل العلاج، كما أنها تفيد في علاج الكثير من الاضطرابات النفسية للأطفال التي تسبب فيها الاحتلال الإسرائيلي وعدوانه المتكرر على شعبنا.

من جهتها رحّبت الإسي بالحضور وهذا الحفل، مؤكدة أن مدرسة الزهراء نفذت العديد من النشاطات ضمن الحملة، كما أن المدرسة وضمن خططتها تُطبّق البرامج التربوية والأكاديمية التي تفيد الطالبات، ومنها البرامج الإرشادية والنفسية التي تنعكس بالإيجاب على تجويد وتطوير العملية التعليمية.

وتخلل الحفل العديد من الفقرات الفنية ورفع اللافتات والصور التي تؤكد على أهمية الصحة النفسية في المدارس.