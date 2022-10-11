النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2369) الثلاثاء 11/10/2022

أخبار فلسطينية﻿

رسائل نارية من “فتح” و”حماس” لإسرائيل بعد حرق المستوطنين للقرآن وتجاوز الخطوط الحمراء- (صورة)

استشهاد طفل فلسطيني متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال في جنين- (صورة)

قيادي في حماس: تركيا لم تتحفظ على وجودنا بأراضيها رغم رفضنا للتطبيع مع الاحتلال

اشتية يتهم إسرائيل بممارسة “الإرهاب المنظم” ويدعو لمساءلة إسرائيل على جرائمها

الخارجية الفلسطينية: جريمة إعدام الطفل "سمودي" تشكك في قدرة المجتمع الدولي على احترام قوانينه

حوارات المصالحة تنطلق في الجزائر اليوم بمشاركة 14 فصيلًا

بدعوة من الرئيس تبون.. هنية يصل الجزائر للمشاركة بالحوارات الفلسطينية

أخبار إسرائيلية

مسؤول إسرائيلي: نحن في طريقنا إلى اتفاق تاريخي مع لبنان

اخبار دولية

بريطانيا تدعو إسرائيل لفتح تحقيق في ملابسات استشهاد الطفل سمودي

المجموعة العربية لدى "اليونسكو": فلسطين قضية عربية مركزية

المملكة المتحدة تدعو إسرائيل لإجراء "تحقيق سريع وشامل" في ظروف استشهاد الطفل سمودي

لبنان و "إسرائيل" تقتربان من التوقيع على اتفاق ترسيم الحدود البحرية

الأردن يعيد إسرائيليًا اعتقل واستجوب بعد تسلله من الحدود

صحيفة للنظام السوري: وفد "حماس" من "الجناح المقاوم" وليس "الإخواني" سيزور دمشق خلال أيام

الصحف العربية/المواقع الإخبارية /الوكالات الإخبارية /

القدس العربي

أطفال فلسطينيون يشيّعون فتى قتله جيش الاحتلال الإسرائيلي- (صور)

مستوطنون يمزقون ويحرقون 7 نسخ من القرآن ويلقونها في سلة القمامة والمفتي العام الفلسطيني يستنكر

الكنائس تدعو لندن إلى عدم نقل سفارتها إلى القدس

الاحتلال يمارس العقاب الجماعي بحق 140 ألف مقدسي بذريعة بحثه عن منفذ عملية “حاجز شعفاط”

الأوضاع الصحية للمرضى في السجون تزداد سوءا وهيئة الأسرى تحذر من “القتل المتعمد مع سبق التخطيط”

الشرق الأوسط

إسرائيل تُحكم الحصار على مخيم بحثاً عن منفذ هجوم «حاجز شعفاط»

إسرائيل تعدّ الهبّة الفلسطينية «انتفاضة تيك توك»

الاهرام المصرية

استشهاد طفل فلسطيني متأثرًا بجروح أصيب بها خلال اقتحام الاحتلال لجنين

إدانات فلسطينية لحرق مُستوطنين نسخا من القرآن الكريم في الخليل

الشروق المصرية

فلسطين: جريمة إعدام الطفل سمودي تشكك في قدرة المجتمع الدولي على احترام قوانينه

الغد الأردنية

الشرق القطرية

الاحتلال يشن حملة مداهمات واعتقالات بالضفة والقدس

22 عملًا مقاومًا بالضفة والقدس خلال 24 ساعة الأخيرة

" أبو بكر": تصريحات "رمضان" غير إنسانية.. و"الفتحاويون" لا يعلّقون خوفاً من العقوبات

تحقيقات إسرائيلية: أخطاء عملياتية أدت لنجاح عملية "شعفاط"

الاحتلال يواصل التضييق على المواطنين في نابلس

إرجاع الوجبات في "نفحة".. 50 معتقلًا إداريًا يواصلون إضرابهم عن الطعام

مقتل فتى في جريمة إطلاق نار بالداخل المحتل

صندوق ووقفية القدس وجامعة القدس تكرمان رجل الأعمال ميشيل الصايغ

الحياة الجديدة

إصابات في اعتداء للمستوطنين وسط الخليل

الاحتلال يحول مخيم شعفاط وعناتا لـساحات تنكيل بالأهالي

سلطة الأراضي توقع عقد مشروع تطوير الإطار المرجعي الجيوديسي الوطني الفلسطيني

مجلس الوزراء يعتمد آلية جديدة لتخطيط الموارد البشرية الحكومية

"العليا" تثمن موقف بطاركة ورؤساء الكنائس تجاه نقل السفارة البريطانية إلى القدس

جريدة الأيام

مواجهات عنيفة في عناتا ومخيم شعفاط مع استمرار الاحتلال في الحصار والقمع

استشهاد طفل من اليامون متأثراً بإصابته خلال اقتحام جنين ومخيمها

»عشرات المستوطنين يقتحمون "الأقصى" وينظمون مسيرات استفزازية بالبلدة القديمة

»مستوطنون يمزّقون ويحرقون نسخاً من القرآن الكريم قرب الحرم الإبراهيمي

»كنائس القدس: نقل السفارة البريطانية يقوّض أي مفاوضات لتحقيق السلام

مجلس الوزراء يعتمد خطة بناء محطات لمعالجة المياه

فلسطين اليوم

في اليوم الثاني لما يسمي "بعيد العرش "

في اليوم الثاني لما يسمي "بعيد العرش "

بالفيديو اقتحامات كبيرة لباحات المسجد الأقصى بعد دعوات لتنفيذ أكبر اقتحام اليوم منذ الـ67

توقعات بتوسيع العمليات في جنين.. "هآرتس": غزة تعيش في حالة صمت غير عادي

المستوطنون يقتحمون الاقصى في ظل دعوات لتلاوة جماعية للتلمود في باحاته

هآرتس: لابيد سيكون مسؤولاً عن الحرب المقبلة

روسيا ترد على إدانة "إسرائيل" هجمات موسكو لأهداف أوكرانية

النخالة: ما يجري في الضفة ليس عفوياً.. هناك تعاون إلى أبعد حدود بين الجهاد وكتائب الأقصى

كشف "تنسيقات مصرية" للسفر عبر معبر رفح الأربعاء 12 أكتوبر

عرب 48

إرجاع الوجبات في "نفحة" و50 أسيرا يواصلون الإضراب

اقتحامات جماعية للأقصى واعتقالات بالضفة والقدس

كنائس القدس المحتلّة: نقل السفارة البريطانيّة للمدينة يقوّض بشدّة مكانتها الخاصّة

وكالة وفا

حدث في مثل هذا اليوم

10 تشرين أول (أكتوبر)

2002م استشهاد رفيق محمد حماد من قلقيلية في عملية استشهادية بتل أبيب.

1992م قيام مجموعة من الجهاد الإسلامي بقتل مستوطن قرب مستوطنة حنات بجنين.

1989 م قيام مجموعة مسلحة من الجهاد الإسلامي بمهاجمة دورية عسكرية قرب مستشفى النصر بمدينة غزة أدت إلى إصابة عدد كبير من ا لجنود حسب اعترافات جيش الاحتلال.

1985 م طائرات أمريكية من الأسطول السادس ترغم طائرة ركاب مصرية متجهة إلى تونس على الهبوط في مطار صقلية، وعلى متنها الأمين العام لجبهة التحرير الفلسطينية محمد عباس (أبو العباس).

1983 م إسحاق شامير (ولد عام 1915) يتولى رئاسة الحكومة الإسرائيلية خلفاً لمناحيم بيغن المستقيل. هاجر إلى فلسطين من بولندا عام 1935، وكان عضواً مؤسساً في جماعة إرهابية تدعى "ليحي" (المناضلون في سبيل حرية إسرائيل),

1956 م استشهاد أكثر من 70 مواطناً فلسطينياً في مجزرة ارتكبتها القوات الإسرائيلية في قلقيلية.