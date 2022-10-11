المعمل الجنائي بالشرطة نُخب علمية لتحقيق العدالة

غزة-الراي

تساهم إدارة الأدلة الجنائية وهندسة المتفجرات بالشرطة - كأحد أهم الإدارات المختصة -، بشكل أساسي في تحقيق العدالة من خلال المشاركة في التحقيق في عدد من القضايا والجرائم التي تحدث في غزة، وكشف ملابساتها، وصولاً إلى أخذ المقتضى القانوني بحق من يرتكبها.

ويرتكز عمل المعمل الجنائي بإدارة الأدلة الجنائية وهندسة المتفجرات، على معاينة مسرح الجريمة والحفاظ عليه وجمع الآثار الموجودة بالأساليب العلمية، ومن ثم إخضاعها للفحص الدقيق.

حيث يتوجه ضباط مختصون لمكان وقوع الجريمة، ويقومون بتحريز الآثار المادية وإرسالها إلى لمعمل الجنائي لتحويل الآثار المادية إلى أدلة إثبات أو نفي، ومن ثم تقديمها إلى جهات التحقيق بالنيابة العامة.

وتضم الأدلة الجنائية نخبة من الضباط المختصين في مجالات اختصاص عملها، ويتبع لها المعمل الجنائي بأقسامه المختلفة: البصمات، التزييف والتزوير، الأسلحة والآلات، التصوير الجنائي، الحرائق الجنائية، وقسم السموم والمخدرات.

وفيما يلي عرض موجز لطبيعة مهام أقسام المعمل الجنائي بإدارة الأدلة الجنائية وهندسة المتفجرات بالشرطة:

قسم البصمات:

- يهدف للوصول إلى الجاني من خلال الأدلة المادية في مسرح الجريمة، من خلال فحص تلك الأدلة ومضاهاتها ببصمات الأشخاص المشتبه بهم، للوصول للجاني وتقديمه للجهات القانونية بعد مطابقة البصمات الموجودة على المحرزات وبصمات المشتبه به.

قسم التزييف والتزوير:

- يعمل على تطوير الخبرة الأمنية في كشف التزييف والتزوير للمستندات والوثائق الرسمية بأنواعها كافة، والعملات الورقية، والجوازات، وكشف التوقيعات والأختام المزورة، والبطاقات الائتمانية وغيرها.

قسم الأسلحة والآلات:

- يعمل على مضاهاة ومقارنة الظروف الفارغة والمقذوفات، وفحص الأسلحة النارية، والمفاتيح، إلى جانب معاينة مسرح الجريمة في القضايا التي تتضمن إطلاق للنار، وكذلك آلية رفع آثار الأقدام ثنائية وثلاثية الأبعاد.

- ويضم القسم ثلاثة أجهزة وأدوات هي: جهاز المجهر المقارن، وجهاز رافع آثار القدم الإلكتروستاتيكي، ولاقط المقذوفات والظروف الفارغة.

قسم التصوير الجنائي:

- يعمل على معاينة مسرح الجريمة من خلال توثيق محتوياته، كما يسعى لتطوير مهارات العاملين لديه وتوفير احتياجات المصور الجنائي اللازمة في الميدان.

قسم الحرائق الجنائية:

- يعتمد قسم الحرائق الجنائية على أجهزة تشمل مواد للحفاظ على الأوراق والمستندات الهشة "المحترقة جزئياً"، ومحاليل كيميائية لتظهير الكتابة على المستندات المحترقة جزئياً، بالإضافة إلى جهاز لتحليل وكشف مسرعات الحريق GC-MS، وجهاز فحص نسبة غاز أول أكسيد الكربون في الدم.

- عمل القسم على تطوير قدرات كوادره من خلال تنفيذ برامج ودورات تدريبية متقدمة في الحرائق الجنائية، ودورة في "شبكات الكهرباء والأخطار والأضرار الناتجة عنها".

قسم السموم والمخدرات:

- يعمل على فحص أي مادة غريبة، وإثبات هويتها، ومعرفة خصائصها وتقدير تركيزها، وتحليل وتحديد المواد الواردة من الجهات القضائية والمواد المحرزة من مسرح الجريمة من سموم ومخدرات وعقاقير طبية ومواد كيميائية.

- يضم القسم نخبة من الحاصلين على تخصصات علمية في "الصيدلة، والكيمياء، والتكنولوجيا الحيوية والأحياء الدقيقة".

جدير بالذكر أن إدارة الأدلة الجنائية ساهمت بشكل فاعل في إنجاز العديد من القضايا والجرائم التي وقعت في قطاع غزة خلال السنوات الماضية، وعملت على كشف ملابساتها، ما سهل على الأجهزة المختصة الوصول إلى الجناة، وتحقيق العدالة والحفاظ على السلم الأهلي والمجتمعي