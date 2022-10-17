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النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد (2372) الاثنين17 أكتوبر 2022

17 تشرين أول / أكتوبر 2022 10:09

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النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد (2372)  الاثنين17 أكتوبر  2022

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عرين الأسود» قائدةً للاشتباك: المقاومون الجدد يُنهكون العدو

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حدث في مثل هذا اليوم

  • 17 تشرين أول (أكتوبر)
  • 2003م حذرت القمة الأوربية إسرائيل من أن مسار الجدار الذي تقوم ببنائه ويقسم الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية، من شأنه أن ينسف التعايش بين إسرائيل والدولة الفلسطينية.
  • 2000 م قمة شرم الشيخ بحضور الرئيسين الأمريكي بيل كلينتون (ولد عام 1946) والمصري حسني مبارك (ولد عام 1928) ورئيس السلطة الفلسطينية ياسر عرفات (ولد عام 1929) ورئيس الوزراء الإسرائيلي إيهود باراك (ولد عام 1942) وشخصيات أخرى تتوصل إلى إعلان يدعو إلى "وقف العنف" في فلسطين، بعد أقل من شهر على اندلاع انتفاضة الأقصى. بقي الإعلان حبراً على ورق، إذ لم يلتزم الطرفان الفلسطيني والإسرائيلي بتنفيذ بنوده.
  • 1992م انفجار عبوة ناسفة على طريق رام الله القائد العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين عصام براهمة قام بقتل مستوطنة وإصابة 9 آخرين بوضع عبوة ناسفة على طريق رام الله.
  • 1973م بيان مصري عن خسائر إسرائيل في حرب أكتوبر أعلن متحدث عسكري مصري أن خسائر "إسرائيل" منذ بدء المعارك في 6 أكتوبر الموافق 10 رمضان حتى يوم 17 أكتوبر بلغت (269 طائرة و طائرة مروحية و 492مدبابة و 18 قطعة بحرية و3500 قتيل وما يزيد على 110 آلاف جريح وبعض الأسرى).
  • 1972م اغتيال ممثل منظمة التحرير الفلسطينية في روما وائل زعيتر على يد جهاز الموساد الإسرائيلي.
  • 1972م اغتيال المناضل وائل زعيتر ناضل وأديب فلسطيني ولد في مدينة نابلس
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