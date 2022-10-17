النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد (2372) الاثنين17 أكتوبر 2022
أخبار فلسطينية
عرين الأسود» قائدةً للاشتباك: المقاومون الجدد يُنهكون العدو
- مستشار الرئيس الفلسطيني يُشيد بالجهود المصرية المتواصلة في ملف المصالحة وتوحيد جهود كافة الفصائل
- 3 عمليات مقاومة في الضفة وغانتس يفرض عقوبات على 164 شخصا من أقارب مطلوبين من “عرين الأسود”
- استشهد قبل يوم من زفاف شقيقته.. المشتبك ألونة قاتل حتى آخر رمق على أرض مخيم جنين
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أخبار إسرائيلي
- الجيش الإسرائيلي لتخفيف عملياته في الضفة...
- غانتس يعاقب أقارب مسلحين في نابلس بسحب تصاريحهم
- الاحتلال يعقد مداولات أمنية "استثنائية" لبحث "التعمل مع عرين الأسود"
- نتنياهو يرفض دعوة لبيد لإطلاعه على اتفاق الحدود البحرية مع لبنان
- مسؤول أمني إسرائيلي: العمليات العسكرية بالضفة ستستمر حتى الانتخابات
- انتخابات الكنيست: قلق من تدخل أجنبي قد يحسم النتيجة
- الاحتلال يفرض إغلاقا على الضفة وغزة ويرفع حالة التأهب
- لابيد يعقد جلسة "استثنائية" لبحث التعامل مع "عرين الأسود"
- في آخر أيام عيد “العُرش العبري”.. 690 مستوطنا يقتحمون الأقصى وبصحبتهم “القرابين النباتية”
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- تحرك أممي على خط التهدئة بالضفة يصطدم بتعنت الاحتلال
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الصحف العربية
القدس العربي
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- في آخر أيام عيد “العُرش العبري”.. 690 مستوطنا يقتحمون الأقصى وبصحبتهم “القرابين النباتية”
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- خلافات إسرائيلية علنية حول طرق التعامل العسكرية ضد الفلسطينيين.. وسلطات الاحتلال تفرض طوقاً عسكرياً وترفع حالة التأهب
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الشرق الأوسط
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الاخبار اللبنانية
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- غزة تواكب الضفة: المقاومة تتحسّب «الغدر»
- العدو «يضغط» الضفة والقدس لِلَجم العمليات الفدائية
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- مخاوف متصاعدة من اشتعال «الداخل»: إسرائيل تستعيد كوابيس «سيف القدس»
الغد الأردنية
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- الجامعة العربية ترحب بإعلان الجزائر لإنهاء الانقسام…
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- قصة المعلم الذي قطع متطرفون يده بسبب…
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الاهرام المصرية
الشرق القطرية
- مئات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى المبارك
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فلسطين اليوم
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حدث في مثل هذا اليوم
- 17 تشرين أول (أكتوبر)
- 2003م حذرت القمة الأوربية إسرائيل من أن مسار الجدار الذي تقوم ببنائه ويقسم الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية، من شأنه أن ينسف التعايش بين إسرائيل والدولة الفلسطينية.
- 2000 م قمة شرم الشيخ بحضور الرئيسين الأمريكي بيل كلينتون (ولد عام 1946) والمصري حسني مبارك (ولد عام 1928) ورئيس السلطة الفلسطينية ياسر عرفات (ولد عام 1929) ورئيس الوزراء الإسرائيلي إيهود باراك (ولد عام 1942) وشخصيات أخرى تتوصل إلى إعلان يدعو إلى "وقف العنف" في فلسطين، بعد أقل من شهر على اندلاع انتفاضة الأقصى. بقي الإعلان حبراً على ورق، إذ لم يلتزم الطرفان الفلسطيني والإسرائيلي بتنفيذ بنوده.
- 1992م انفجار عبوة ناسفة على طريق رام الله القائد العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين عصام براهمة قام بقتل مستوطنة وإصابة 9 آخرين بوضع عبوة ناسفة على طريق رام الله.
- 1973م بيان مصري عن خسائر إسرائيل في حرب أكتوبر أعلن متحدث عسكري مصري أن خسائر "إسرائيل" منذ بدء المعارك في 6 أكتوبر الموافق 10 رمضان حتى يوم 17 أكتوبر بلغت (269 طائرة و طائرة مروحية و 492مدبابة و 18 قطعة بحرية و3500 قتيل وما يزيد على 110 آلاف جريح وبعض الأسرى).
- 1972م اغتيال ممثل منظمة التحرير الفلسطينية في روما وائل زعيتر على يد جهاز الموساد الإسرائيلي.
- 1972م اغتيال المناضل وائل زعيتر ناضل وأديب فلسطيني ولد في مدينة نابلس
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