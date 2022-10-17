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قيادة الشرطة تشارك في تشييع جثمان فقيدها المتقاعد "شلدان"

17 تشرين أول / أكتوبر 2022 04:57

غزة- الرأي

شارك وفد من قيادة الشرطة ظهر اليوم الاثنين في تشييع جثمان فقيدها المتقاعد أمجد فرج شلدان من مرتبات إدارة الشرطة البحرية بالشرطة الفلسطينية إلى مثواه الأخير.

وشُيِّع الفقيد شلدان بحضور مدير عام الشرطة اللواء محمود صلاح، ومساعده العميد إيهاب مهنا، ومدير العمليات العميد علي النادي، ومدير شرطة محافظة غزة العقيد هاشم السرحي ولفيف من عناصر جهاز الشرطة ظهر اليوم.

▪️وقدّم مدير عام الشرطة واجب العزاء لذوي الفقيد، مشيداً بمسيرته الشرطية خلال عمله في الشرطة البحرية، داعياً الله عز وجل له المغفرة والرحمة ولذويه الصبر والسلوان.

▪️الجدير بالذكر أن الفقيد شلدان عمل في مرتبات إدارة الشرطة البحرية بالشرطة، ووافته المنية صباح أمس الأحد في جمهورية مصر العربية خلال رحلة علاج إثر مرض عضال ألم به.

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