الصحة تختتم دورة تدريبة حول" الرعاية الأساسية في حالات الطوارئ"

غزة- الرأي

اختتمت وحدة الإسعاف والطوارئ بوزارة الصحة دورة تدريبية بعنوان " الرعاية الأساسية في حالات الطوارئ" "BECT " والتي عقدت برعاية اللجنة الدولية للصليب الأحمر ICRC، وبالتعاون مع التعاون الدولي بوزارة الصحة، شارك فيها(18) من ضباط الإسعاف.

وتناول اللقاء عدة محاور تدريبية مهمة أهمها نهج التقييم المبدئي والتاريخ الطبي، وكيفية التعامل مع الرضوض، وحالات ضيق التنفس، وحالات الصدمة، وتغير الحالة العقلية، إضافة الى القواعد الأساسية للرعاية السريرية الطارئة، حسب منظمة الصحة العالمية.

وتقدم مدير دائرة الإسعاف أ. هاني الجعفراوي بالشكر الجزيل للجنة الدولية للصليب الأحمر ولفريق المحاضرين والمدربين من الصليب الحمر الدولي د. ڤي جي ، وا. سناء رجب لجهودهم في إنجاح الدورة.