التعليم تنظم يوماً دراسياً بعنوان "الذكاء الاصطناعي و تطبيقاته التربوية"

غزة- الرأي



نظّمت وزارة التربية والتعليم العالي في غزة يوماً دراسياً بعنوان "الذكاء الاصطناعي و تطبيقاته التربوية".

جاء ذلك، بالتعاون مع مديرية تعليم شرق غزة ونقابة المعلمين ومدرسة بيت دجن الأساسية أ.للبنين.

وشارك في هذا اللقاء العلمي: أ.د. محمد عسقول وزير التربية و التعليم العالي سابقاً ، د. محمد أبو شقير وكيل وزارة التربية و التعليم العالي سابقاً ، أ. مازن نور الدين مدير تعليم شرق غزة ، أ. خيري عطاالله نقيب المعلمين بشرق غزة، د. جواد الشيخ خليل مدير الدائرة الفنية ونخبة من الباحثين والتربويين.

وجرت مناقشة مجموعة من أوراق العمل، وخلص اليوم الدراسي للعديد من التوصيات منها: ضرورة استمرار تطوير المناهج التعليمية وتدعيمها بكل ما هو جديد في المجال التكنولوجي والرقمي، و إدخال برامج الذكاء الاصطناعي وجميع تطبيقاتها المتنوعة والمفيدة في الميدان التعليمي والتربوي، وتوظيف التعليم القائم على تطبيقات الذكاء الاصطناعي.