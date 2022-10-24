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التعليم تنظم يوماً دراسياً بعنوان "الذكاء الاصطناعي و تطبيقاته التربوية"

24 تشرين أول / أكتوبر 2022 12:18

التعليم تنظم يوماً دراسياً بعنوان "الذكاء الاصطناعي و تطبيقاته التربوية"
التعليم تنظم يوماً دراسياً بعنوان

غزة- الرأي


نظّمت وزارة التربية والتعليم العالي في غزة يوماً دراسياً بعنوان "الذكاء الاصطناعي و تطبيقاته التربوية".

جاء ذلك، بالتعاون مع مديرية تعليم شرق غزة ونقابة المعلمين ومدرسة بيت دجن  الأساسية أ.للبنين.

وشارك في هذا اللقاء العلمي: أ.د. محمد عسقول وزير التربية و التعليم العالي سابقاً ، د. محمد أبو شقير وكيل وزارة التربية و التعليم العالي سابقاً ، أ. مازن نور الدين مدير تعليم شرق غزة ، أ. خيري عطاالله نقيب المعلمين بشرق غزة، د. جواد الشيخ خليل مدير الدائرة الفنية  ونخبة من الباحثين والتربويين.

وجرت مناقشة مجموعة من أوراق العمل، وخلص اليوم الدراسي للعديد من التوصيات منها: ضرورة استمرار تطوير المناهج التعليمية وتدعيمها بكل ما هو جديد في المجال التكنولوجي والرقمي، و إدخال برامج الذكاء الاصطناعي  وجميع تطبيقاتها  المتنوعة  والمفيدة في الميدان التعليمي والتربوي، وتوظيف التعليم القائم على تطبيقات الذكاء الاصطناعي.

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