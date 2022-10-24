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للعام 1444هـ /2022م.

الأوقاف تعلن أسماء الفائزين في مسابقة الأقصى المحلية

24 تشرين أول / أكتوبر 2022 01:31

الأوقاف تعلن أسماء الفائزين في مسابقة الأقصى المحلية
الأوقاف تعلن أسماء الفائزين في مسابقة الأقصى المحلية

غزة- الرأي


أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية نتائج مسابقة الأقصى المحلية الثانية والعشرين، في حفظ القرآن الكريم وتفسيره للعام 1444هـ /2022م.

بدوره هنأ د. محمد سالم مدير عام الإدارة العامة للقرآن الكريم الفائزينَ وذويهم، مباركاً جهودهم وتفانيهم في حفظ كتاب الله وتعلمه وتدبره، مؤكداً على دعم الأوقاف المتواصل لخدمة القرآن الكريم وتكريم أهله، مشيراً إلى أن أسماء الفائزين موجودة على موقع الوزارة الإلكتروني  ومنصات التواصل التابعة لها.

وأوضح أن المسابقة شارك فيها نحو خمسمئة حافظ من الجنسين، وذلك في فروعها الثلاثة، وهي حفظ القرآن الكريم كاملاً، وحفظ عشرون جزءًا، وحفظ عشرة أجزاء.

وأشار إلى أن الهدف من المسابقة هو تشجيع حفظ كتاب الله عز وجل والعناية به وتجويده وترتيله، وتشجيع المسلمين على التنافس في حفظه وتنشئة جيل قرآني فريد، وربط المسلمين بقضيتهم وقبلتهم الأولى، قضية المسجد الأقصى المبارك.

وقدم سالم شكره الجزيل لطاقم الإدارة العامة للقرآن الكريم بوزارة الأوقاف، وأقسام القرآن الكريم بالمديريات، ولجان الاختبارات المركزية بالإدارة العامة، واللجان الفرعية بمديريات الأوقاف بالمحافظات.

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