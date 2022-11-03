النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد (2384) الخميس 3 نوفمبر2022

09:30استمر 23 يومًا .. الاحتلال يرفع حصاره المشدد عن نابلس

09:39استشهاد شاب بعد طعنه 3 عناصر من شرطة الاحتلال بالقدس

10:13النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد (2384) الخميس 3 نوفمبر2022

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