النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد (2384) الخميس 3 نوفمبر2022

النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد (2384) الخميس 3 شرين ثاني/ نوفمبر 2022
أخبار فلسطينية
· دعوات لإحياء الفجر العظيم غدًا...مستوطنون يقتحمون الأقصى وسط قيود مشددة
· قبل ساعات من زيارة وفد دبلوماسي أوروبي
· استمر 23 يومًا.. الاحتلال يرفع الحصار عن نابلس
· استشهاد فلسطيني في عملية على حاجز قرب رام الله وإصابة ضابط إسرائيلي بجروح خطيرة.. الاحتلال يهدم منازل ويغلق بيت الصمود
· عباس: نتطلع لتشكيل لجنة وزارية عربية “تفضح انتهاكات” إسرائيل- (فيديو)
· السلطة الفلسطينية تمنع انعقاد “المؤتمر الشعبي الفلسطيني” في رام الله واللجنة التحضيرية تدين وتؤكد عقده السبت القادم
أخبار إسرائيلي
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· فرز 87% من الأصوات: معسكر نتنياهو يحصل على 65 مقعدا
· بعد خسارته الانتخابات: لبيد يلغي مشاركته في مؤتمر المناخ الدولي
· "نتنياهو رئيس حكومة بن غفير": كيف سيوزع الحقائب الوزارية؟
· نتائج العينات الانتخابية: نتنياهو يقترب من حكومته السادسة
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· »"العليا" الإسرائيلية ترفض مجدداً الإفراج عن الأسير "أبو حميد"
· »قوات الاحتلال تنفذ حملة هدم واسعة والمستوطنون يجرفون أراضي في قصرة
· »إسرائيل تخطو نحو عهد نتنياهو - بن غفير مع تزايد فرص فوز انتخابي كبير لتحالفهما
اخبار دولية
· بريطانيا: حكومة سوناك لا تخطط لنقل السفارة إلى القدس
· لافروف في الأردن لبحث الأوضاع في سوريا وأوكرانيا والتسوية الفلسطينية-الإسرائيلية
اخبار عربية
· سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الأردن لـ "القدس": القضية الفلسطينية هي الأولى بالنسبة للمملكة العربية السعودية وقيادتها
· قمة الجزائر" تدعو لحماية القدس ودعم المصالحة ورفع الحصار عن غزة
· إعلان الجزائر: التمسك بمبادرة السلام... ودعم «العضوية الكاملة» لفلسطين في الأمم المتحدة
· “القمة العربية” تؤكد مركزية القضية الفلسطينية والدعم المطلق للشعب الفلسطيني
الصحف العربية المواقع الإخبارية الوكالات الإخبارية
الصحف العربية
القدس العربي
· شرطة الاحتلال تطلق النار على فلسطيني في القدس المحتلة
· استشهاد فلسطيني برصاص قوات الاحتلال شمال غرب القدس المحتلة
· استشهاد فلسطيني في عملية على حاجز قرب رام الله وإصابة ضابط إسرائيلي بجروح خطيرة.. الاحتلال يهدم منازل ويغلق بيت الصمود
· عباس: نتطلع لتشكيل لجنة وزارية عربية “تفضح انتهاكات” إسرائيل- (فيديو)
· السلطة الفلسطينية تمنع انعقاد “المؤتمر الشعبي الفلسطيني” في رام الله واللجنة التحضيرية تدين وتؤكد عقده السبت القادم
· عطا الله حنا: “لم نراهن يوما على نتائج الانتخابات ولا توجد عندنا أوهام.. فالعنصرية ذاتها“
· ناشطون فلسطينيون ينظمون مسيرات حاشدة في عواصم أوروبية لتوجيه الأنظار نحو عدالة القضية
· صعود اليمين “الفاشي” في “الكنيست” لم يفاجئ الفلسطينيين.. واشتية: ليس هناك فرق بينهم
· لجنة دعم الصحافيين طالبت بتحرك عاجل لـ “الجنائية” لمحاكمة الاحتلال
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الشرق الأوسط
· إعلان الجزائر: التمسك بمبادرة السلام... ودعم «العضوية الكاملة» لفلسطين في الأمم المتحدة
· اشتية: لم نتوهم انتخاب «حكومة سلام» في إسرائيل
· 6 أسباب لفوز نتنياهو الكبير في الانتخابات
· إسرائيل تلغي 6 أشهر من حالة التأهب على حدود لبنان
الاخبار اللبنانية
· نتائج أولية لانتخابات الكيان: نتنياهو يتقدّم على لابيد
· «مشاركة أكبر» للناخبين في انتخابات الكيان... ولا حسم حتى الآن
· 1197 اعتداءً إسرائيلياً ضدّ الفلسطينيين خلال الشهر الأخير
الغد الأردنية
· واشنطن تدعو حكومة “إسرائيل” المقبلة لاحترام حقوق الأقليات
· القادة العسكريون الروس ناقشوا استخدام سلاح نووي في أوكرانيا
· استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال غربي القدس
· “القمة العربية” تؤكد مركزية القضية الفلسطينية والدعم المطلق للشعب الفلسطيني
· انتخابات الكنيست: كيف تبدو المنافسة بين نتنياهو…
· عشرات المستوطنين المتطرفين يقتحمون الأقصى بحراسة شرطة…
الاهرام المصرية
· لافروف في الأردن لبحث الأوضاع في سوريا وأوكرانيا والتسوية الفلسطينية-الإسرائيلية
”الشروق المصرية
· الانتخابات الإسرائيلية: المنتصر الحقيقي هو اليمين المتطرف - الغارديان
· لافروف في الأردن لبحث الأوضاع في سوريا وأوكرانيا والتسوية الفلسطينية-الإسرائيلية
· خبير سياسي: إسرائيل قد تتحول إلى أوتوقراطية انتخابية
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الشرق القطرية
· إعلان الجزائر يؤكد دعم قطر في استضافة المونديال
الصحف المحلية
فلسطين اون لاين
· مستوطنون يقتحمون الأقصى ويؤدون طقوسًا تلمودية
· حوار بشور: فلسطين تُسقِط اليوم وعد بلفور بدماء شهدائها ونضالات أسراها وجهاد مقاوميها
· بالفيديو شهيد برصاص الاحتلال قرب القدس
· "قمة الجزائر" تدعو لحماية القدس ودعم المصالحة ورفع الحصار عن غزة
· خاص القاروط: موقف إدارة "بيرزيت" من اعتقال السلطة للطلبة "ضعيف"
· "تحضيرية المؤتمر الشعبي" تدين منع السلطة مؤتمرها برام الله
· "حماس" تنعى الشهيد ريان وتبارك عمليته البطولية
صحيفة القدس
· سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الأردن لـ "القدس": القضية الفلسطينية هي الأولى بالنسبة للمملكة العربية السعودية وقيادتها
· استشهاد مواطن برصاص الاحتلال شمال غرب القدس المحتلة
· الاحتلال يصيب شابًا أصاب شرطيين إسرائييلين طعنًا على أحد أبواب المسجد الأقصى
· عقبات داخلية تنتظر حكومة نتنياهو المرتقبة
· أردوغان: نرغب في علاقة مستدامة مع إسرائيل
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صحيفة الأيام
· إعدام مواطن بالرصاص في بيت عور بتهمة دهس وإصابة جندي بجروح خطيرة
· »الرئيس للقمة: حريصون على إنجاح جهود الجزائر للمّ الشمل الفلسطيني
· »"العليا" الإسرائيلية ترفض مجدداً الإفراج عن الأسير "أبو حميد"
· »قوات الاحتلال تنفذ حملة هدم واسعة والمستوطنون يجرفون أراضي في قصرة
· »إسرائيل تخطو نحو عهد نتنياهو - بن غفير مع تزايد فرص فوز انتخابي كبير لتحالفهما
· »بريطانيا: حكومة سوناك لا تخطط لنقل السفارة إلى القدس
· »مها الحاج تنبّش عن حمّى الاحتلال في دواخل الفلسطينيين!
» الحياة الجديدة
· استشهاد المواطن داوود ريان برصاص الاحتلال في بيت دقو شمال غرب القدس
· مصرع شاب في حادث سير جنوب غزة
· إصابات بالاختناق خلال مواجهات غرب بيت لحم
· "شؤون اللاجئين" و"التربية" تكرمان الفائزين بمسابقة طلابية حول "النكبة وإعلان بلفور"
وكالة الرأي
· محدث إصابة شرطييْن إسرائيلييْن بعملية طعن في القدس
· استمر 23 يومًا .. الاحتلال يرفع حصاره المشدد عن نابلس
· استشهاد مواطن برصاص الاحتلال في القدسالاحتلال يعتقل 20 مواطنًا بالضفة
· المرور: وفاتان و6 إصابات بـ 19 حادث سير خلال 24 ساعة الماضية
· صور الإعلام الحكومي يُنظم جلسة لعرض كتاب "أوبرلين"
· مستوطنون يحرقون أرض مواطن بنابلس ويحولونها لملعب
· الأونروا: استمرار صرف دفعات ماليه لإعادة المنازل المدمرة
وكالة صفا
· دعوات لإحياء الفجر العظيم غدًا...مستوطنون يقتحمون الأقصى وسط قيود مشددة
· قبل ساعات من زيارة وفد دبلوماسي أوروبي
· استمر 23 يومًا.. الاحتلال يرفع الحصار عن نابلس
· قضى خلالها مئات الشهداء.. 66 عامًا على مجزرة خان يونس
· استشهاد مواطن برصاص الاحتلال شمال غرب القدس
· بالفيديو قضى 20 سنةً بسجون الاحتلال ويعود لمقاعد الجامعة بعد يومين من تحرّره
· من المجازر المنسية.. حينما استفاق الجيران على اختفاء 105 فلسطينيين بقرية "صلحة"
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"وكالة سما
- صحيفة تكشف عن مخطط مصري جديد بشأن قطاع غزة
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- "ملك إسرائيل" يتجه بخطى ثابتة نحو سدة الحكم
- توقع إسرائيلي بتغيّر المعاملة مع السلطة وغزة بعد تشكيل حكومة نتنياهو
- الجدول الزمني لتشكيل الحكومة الإسرائيلية الجديدة
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فلسطين اليوم
· بالفيديو ارتفاع عدد شهداء "بيت دقو" بالقدس خلال 24 ساعة لاثنين بعد ارتقاء شهيد الفجر
· كاتب قطري لـ"فلسطين اليوم": إطلاق حملة لدعم القضية الفلسطينية خلال بطولة كأس العالم 2022
· بعد حصار دام نحو 3 أسابيع
· الاحتلال يقرر رفع القيود المفروضة على المواطنين في نابلس
· إطلاق نار كثيف يستهدف حاجز الجلمة شمال جنين
· الأونروا تصرف مساعدات نقدية لإعادة بناء منازل المتضررين بعدوان 2021
عرب 48
· جامعة بيرزيت تطالب بالإفراج عن طلبتها المعتقلين لدى السلطة: انتهاك حريّة العمل السياسيّ
· قلق فلسطيني بعد فوز نتنياهو: تمهيد لتصعيد الصراع
· العليا ترفض الإفراج عن الأسير المريض أبو حميد
· الجدول الزمني لتشكيل حكومة إسرائيلية جديدة
· فرز 87% من الأصوات: معسكر نتنياهو يحصل على 65 مقعدا
· بعد خسارته الانتخابات: لبيد يلغي مشاركته في مؤتمر المناخ الدولي
· "نتنياهو رئيس حكومة بن غفير": كيف سيوزع الحقائب الوزارية؟
· نتائج العينات الانتخابية: نتنياهو يقترب من حكومته السادسة
·
وكالة وفا
· إصابة شاب برصاص الاحتلال في البلدة القديمة من القدس
· الاحتلال يهدم غرفة زراعية وبركسا في بروقين غرب سلفيت
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