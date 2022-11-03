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النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد (2384) الخميس 3 نوفمبر2022

03 تشرين ثاني / نوفمبر 2022 10:13

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النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد (2384)   الخميس 3 شرين ثاني/ نوفمبر   2022

 

أخبار فلسطينية

·         دعوات لإحياء الفجر العظيم غدًا...مستوطنون يقتحمون الأقصى وسط قيود مشددة

·         قبل ساعات من زيارة وفد دبلوماسي أوروبي

·         استمر 23 يومًا.. الاحتلال يرفع الحصار عن نابلس

·         استشهاد فلسطيني في عملية على حاجز قرب رام الله وإصابة ضابط إسرائيلي بجروح خطيرة.. الاحتلال يهدم منازل ويغلق بيت الصمود

·         عباس: نتطلع لتشكيل لجنة وزارية عربية “تفضح انتهاكات” إسرائيل- (فيديو)

·         السلطة الفلسطينية تمنع انعقاد “المؤتمر الشعبي الفلسطيني” في رام الله واللجنة التحضيرية تدين وتؤكد عقده السبت القادم

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أخبار إسرائيلي

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·         فرز 87% من الأصوات: معسكر نتنياهو يحصل على 65 مقعدا

·         بعد خسارته الانتخابات: لبيد يلغي مشاركته في مؤتمر المناخ الدولي

·         "نتنياهو رئيس حكومة بن غفير": كيف سيوزع الحقائب الوزارية؟

·         نتائج العينات الانتخابية: نتنياهو يقترب من حكومته السادسة

·          

·         »"العليا" الإسرائيلية ترفض مجدداً الإفراج عن الأسير "أبو حميد"

·         »قوات الاحتلال تنفذ حملة هدم واسعة والمستوطنون يجرفون أراضي في قصرة

·         »إسرائيل تخطو نحو عهد نتنياهو - بن غفير مع تزايد فرص فوز انتخابي كبير لتحالفهما

 

اخبار دولية

·         بريطانيا: حكومة سوناك لا تخطط لنقل السفارة إلى القدس

·         لافروف في الأردن لبحث الأوضاع في سوريا وأوكرانيا والتسوية الفلسطينية-الإسرائيلية

 

اخبار عربية

 

·         سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الأردن لـ "القدس": القضية الفلسطينية هي الأولى بالنسبة للمملكة العربية السعودية وقيادتها

·         قمة الجزائر" تدعو لحماية القدس ودعم المصالحة ورفع الحصار عن غزة

·         إعلان الجزائر: التمسك بمبادرة السلام... ودعم «العضوية الكاملة» لفلسطين في الأمم المتحدة

·         القمة العربية” تؤكد مركزية القضية الفلسطينية والدعم المطلق للشعب الفلسطيني

 

الصحف العربية المواقع الإخبارية الوكالات الإخبارية

 الصحف العربية

القدس العربي

·         شرطة الاحتلال تطلق النار على فلسطيني في القدس المحتلة

·         استشهاد فلسطيني برصاص قوات الاحتلال شمال غرب القدس المحتلة

·         استشهاد فلسطيني في عملية على حاجز قرب رام الله وإصابة ضابط إسرائيلي بجروح خطيرة.. الاحتلال يهدم منازل ويغلق بيت الصمود

·         عباس: نتطلع لتشكيل لجنة وزارية عربية “تفضح انتهاكات” إسرائيل- (فيديو)

·         السلطة الفلسطينية تمنع انعقاد “المؤتمر الشعبي الفلسطيني” في رام الله واللجنة التحضيرية تدين وتؤكد عقده السبت القادم

·         عطا الله حنا: “لم نراهن يوما على نتائج الانتخابات ولا توجد عندنا أوهام.. فالعنصرية ذاتها

·         ناشطون فلسطينيون ينظمون مسيرات حاشدة في عواصم أوروبية لتوجيه الأنظار نحو عدالة القضية 

·         صعود اليمين “الفاشي” في “الكنيست” لم يفاجئ الفلسطينيين.. واشتية: ليس هناك فرق بينهم

·         لجنة دعم الصحافيين طالبت بتحرك عاجل لـ “الجنائية” لمحاكمة الاحتلال

·          

الشرق الأوسط

·         إعلان الجزائر: التمسك بمبادرة السلام... ودعم «العضوية الكاملة» لفلسطين في الأمم المتحدة

·         اشتية: لم نتوهم انتخاب «حكومة سلام» في إسرائيل

·         6 أسباب لفوز نتنياهو الكبير في الانتخابات

·         إسرائيل تلغي 6 أشهر من حالة التأهب على حدود لبنان

 

الاخبار اللبنانية

·         نتائج أولية لانتخابات الكيان: نتنياهو يتقدّم على لابيد

·         «مشاركة أكبر» للناخبين في انتخابات الكيان... ولا حسم حتى الآن

·         1197 اعتداءً إسرائيلياً ضدّ الفلسطينيين خلال الشهر الأخير

 

 

الغد الأردنية

 

 

·         واشنطن تدعو حكومة “إسرائيل” المقبلة لاحترام حقوق الأقليات

·         القادة العسكريون الروس ناقشوا استخدام سلاح نووي في أوكرانيا

·         استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال غربي القدس

·         القمة العربية” تؤكد مركزية القضية الفلسطينية والدعم المطلق للشعب الفلسطيني

·         انتخابات الكنيست: كيف تبدو المنافسة بين نتنياهو

·         عشرات المستوطنين المتطرفين يقتحمون الأقصى بحراسة شرطة

 

الاهرام المصرية

 

 

·         لافروف في الأردن لبحث الأوضاع في سوريا وأوكرانيا والتسوية الفلسطينية-الإسرائيلية

 

 

 

الشروق المصرية

 

·         الانتخابات الإسرائيلية: المنتصر الحقيقي هو اليمين المتطرف - الغارديان

·         لافروف في الأردن لبحث الأوضاع في سوريا وأوكرانيا والتسوية الفلسطينية-الإسرائيلية

·         خبير سياسي: إسرائيل قد تتحول إلى أوتوقراطية انتخابية

·          

الشرق القطرية

 

·         إعلان الجزائر يؤكد دعم قطر في استضافة المونديال

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الصحف المحلية

 

فلسطين اون لاين

 

·         مستوطنون يقتحمون الأقصى ويؤدون طقوسًا تلمودية

·         حوار بشور: فلسطين تُسقِط اليوم وعد بلفور بدماء شهدائها ونضالات أسراها وجهاد مقاوميها

·         بالفيديو شهيد برصاص الاحتلال قرب القدس

·         "قمة الجزائر" تدعو لحماية القدس ودعم المصالحة ورفع الحصار عن غزة

·         خاص القاروط: موقف إدارة "بيرزيت" من اعتقال السلطة للطلبة "ضعيف"

·         "تحضيرية المؤتمر الشعبي" تدين منع السلطة مؤتمرها برام الله

·         "حماس" تنعى الشهيد ريان وتبارك عمليته البطولية

 

صحيفة القدس

 

·         سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الأردن لـ "القدس": القضية الفلسطينية هي الأولى بالنسبة للمملكة العربية السعودية وقيادتها

·         استشهاد مواطن برصاص الاحتلال شمال غرب القدس المحتلة

·         الاحتلال يصيب شابًا أصاب شرطيين إسرائييلين طعنًا على أحد أبواب المسجد الأقصى

·         عقبات داخلية تنتظر حكومة نتنياهو المرتقبة

·         أردوغان: نرغب في علاقة مستدامة مع إسرائيل

·          

صحيفة الأيام

 

·         إعدام مواطن بالرصاص في بيت عور بتهمة دهس وإصابة جندي بجروح خطيرة

·         »الرئيس للقمة: حريصون على إنجاح جهود الجزائر للمّ الشمل الفلسطيني

·         »"العليا" الإسرائيلية ترفض مجدداً الإفراج عن الأسير "أبو حميد"

·         »قوات الاحتلال تنفذ حملة هدم واسعة والمستوطنون يجرفون أراضي في قصرة

·         »إسرائيل تخطو نحو عهد نتنياهو - بن غفير مع تزايد فرص فوز انتخابي كبير لتحالفهما

·         »بريطانيا: حكومة سوناك لا تخطط لنقل السفارة إلى القدس

·         »مها الحاج تنبّش عن حمّى الاحتلال في دواخل الفلسطينيين!

 

 

 

» الحياة الجديدة

 

·         استشهاد المواطن داوود ريان برصاص الاحتلال في بيت دقو شمال غرب القدس

·         مصرع شاب في حادث سير جنوب غزة

·         إصابات بالاختناق خلال مواجهات غرب بيت لحم

·         "شؤون اللاجئين" و"التربية" تكرمان الفائزين بمسابقة طلابية حول "النكبة وإعلان بلفور"

 

 

وكالة  الرأي

 

·         محدث إصابة شرطييْن إسرائيلييْن بعملية طعن في القدس

·         استمر 23 يومًا .. الاحتلال يرفع حصاره المشدد عن نابلس

·         استشهاد مواطن برصاص الاحتلال في القدسالاحتلال يعتقل 20 مواطنًا بالضفة

·         المرور: وفاتان و6 إصابات بـ 19 حادث سير خلال 24 ساعة الماضية

·         صور الإعلام الحكومي يُنظم جلسة لعرض كتاب "أوبرلين"

·         مستوطنون يحرقون أرض مواطن بنابلس ويحولونها لملعب

·        الأونروا: استمرار صرف دفعات ماليه لإعادة المنازل المدمرة

 

 

وكالة صفا

·         دعوات لإحياء الفجر العظيم غدًا...مستوطنون يقتحمون الأقصى وسط قيود مشددة

·         قبل ساعات من زيارة وفد دبلوماسي أوروبي

·         استمر 23 يومًا.. الاحتلال يرفع الحصار عن نابلس

·         قضى خلالها مئات الشهداء.. 66 عامًا على مجزرة خان يونس

·         استشهاد مواطن برصاص الاحتلال شمال غرب القدس

·         بالفيديو قضى 20 سنةً بسجون الاحتلال ويعود لمقاعد الجامعة بعد يومين من تحرّره

·         من المجازر المنسية.. حينما استفاق الجيران على اختفاء 105 فلسطينيين بقرية "صلحة"

·          

 

"وكالة سما

 

 

·          

فلسطين اليوم

·         بالفيديو ارتفاع عدد شهداء "بيت دقو" بالقدس خلال 24 ساعة لاثنين بعد ارتقاء شهيد الفجر

·         كاتب قطري لـ"فلسطين اليوم": إطلاق حملة لدعم القضية الفلسطينية خلال بطولة كأس العالم 2022

·         بعد حصار دام نحو 3 أسابيع

·         الاحتلال يقرر رفع القيود المفروضة على المواطنين في نابلس

·         إطلاق نار كثيف يستهدف حاجز الجلمة شمال جنين

·         الأونروا تصرف مساعدات نقدية لإعادة بناء منازل المتضررين بعدوان 2021

 

عرب 48

 

 

·         جامعة بيرزيت تطالب بالإفراج عن طلبتها المعتقلين لدى السلطة: انتهاك حريّة العمل السياسيّ

·         قلق فلسطيني بعد فوز نتنياهو: تمهيد لتصعيد الصراع

·         العليا ترفض الإفراج عن الأسير المريض أبو حميد

·         الجدول الزمني لتشكيل حكومة إسرائيلية جديدة

·         فرز 87% من الأصوات: معسكر نتنياهو يحصل على 65 مقعدا

·         بعد خسارته الانتخابات: لبيد يلغي مشاركته في مؤتمر المناخ الدولي

·         "نتنياهو رئيس حكومة بن غفير": كيف سيوزع الحقائب الوزارية؟

·         نتائج العينات الانتخابية: نتنياهو يقترب من حكومته السادسة

·          

 

وكالة وفا

·         إصابة شاب برصاص الاحتلال في البلدة القديمة من القدس

·         الاحتلال يهدم غرفة زراعية وبركسا في بروقين غرب سلفيت

·         استشهاد المواطن داوود ريان برصاص الاحتلال في بيت دقو شمال غ ...

 

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