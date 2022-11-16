النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد (2394) الأربعاء 16 نوفمبر 2022
أخبار فلسطينية
- أبو مازن يرأس اجتماعًا للجنة التنفيذية لمُنظمة التحرير الفلسطينية
- وزير داخلية فلسطين يبحث مع السفير المصري آفاق التعاون بين البلدين
- فلسطيني يطعن 3 إسرائيليين بسكين في مستوطنة قرب الضفة الغربية
- استشهاد فلسطيني ومقتل 3 إسرائيليين في عملية طعن في مستوطنة أرئيل بالضفة- (صور وفيديوهات)
- إسرائيل ترفض التعاون مع «التحقيق الفيدرالي» بخصوص أبو عاقلة
- شهادة صادمة تقدمها الصحافية شذا حنايشة حول اغتيال شيرين
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أخبار إسرائيلي
- »الطيبي يحذّر من أي محاولات لتغيير الوضع في الأقصى
- »لابيد: لن نسمح للمحققين الأميركيين باستجواب جنودنا بشأن مقتل أبو عاقلة
- »لجنة إسرائيلية تبحث الأسبوع المقبل توسيع مستوطنة "نوف صهيون" في جبل المكبر
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- تقرير: إحباط محاولة إيرانية لاغتيال رجل أعمال إسرائيلي في جورجيا
- الاحتلال يأمر قواته في الضفة برفع حالة التأهب خلال الأيام الثلاثة المقبلة
- ارتفاع التضخم السنوي في إسرائيل
- إسرائيل توبخ السفير الأوكراني بسبب تصويت بالأمم المتحدة
- لبيد: FBI لن يحقق مع جنودنا بشأن استشهاد أبو عاقلة
اخبار دولية
- حملة كندية ترفض اعتبار شعار “الحرية لفلسطين” تحريضيا.. وقادة “السكان الأصليين” يعارضون معاقبة منتقدي إسرائيل
- الغرفة التجارية الفلسطينية الأمريكية" تعقد لقاء لبحث متطلبات التنمية الاقتصادية
- الأمم المتحدة تصوت على 4 قرارات لصالح فلسطين من بينها عدم قانونية المستوطنات
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- حوار موسّع في لندن يناقش فرص اعتذار بريطانيا عن «وعد بلفور»
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اخبار عربية
- العاهل المغربي: ندعم إقامة دولة فلسطينية عاصمتها القدس الشرقية
- قطر تدعو المجتمع الدولي لإنهاء الاحتلال والضغط على إسرائيل للانخراط في عملية السلام
الصحف العربية المواقع الإخبارية الوكالات الإخبارية
الصحف العربية
القدس العربي
- إصابة طفل فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي في الضفة
- العاهل المغربي: ندعم إقامة دولة فلسطينية عاصمتها القدس الشرقية
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- استشهاد فلسطيني ومقتل 3 إسرائيليين في عملية طعن في مستوطنة أرئيل بالضفة- (صور وفيديوهات)
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- عائلة شيرين أبو عاقلة تعتبر التحقيق الأمريكي في سبب وفاتها “خطوة مهمة”
- الفلسطينيون يحيون الذكرى الـ34 لـ”إعلان الاستقلال” بالتشديد على ضرورة الوحدة
- حوار موسّع في لندن يناقش فرص اعتذار بريطانيا عن «وعد بلفور»
- شهادة صادمة تقدمها الصحافية شذا حنايشة حول اغتيال شيرين
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الشرق الأوسط
- فلسطيني يقتل 3 إسرائيليين طعناً ودهساً في 3 مواقع قبل استهدافه شمال الضفة
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- مقتل 3 مستوطنين في عملية استشهد منفذها
الاهرام المصرية
”الشروق المصرية
- أبو مازن يرأس اجتماعًا للجنة التنفيذية لمُنظمة التحرير الفلسطينية
- وزير داخلية فلسطين يبحث مع السفير المصري آفاق التعاون بين البلدين
- فلسطيني يطعن 3 إسرائيليين بسكين في مستوطنة قرب الضفة الغربية
- قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم منزل منفذ عملية الطعن بالضفة الغربية
الشرق القطرية
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- 60 ألف فلسطيني يؤدون صلاة الجمعة في رحاب المسجد الأقصى
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- بالصور جماهير حماس تستقبل المحرر فاروق عيسى في رام الله
- 17 عملًا مقاومًا بالضفة ومقتل 3 مستوطنين خلال 24 ساعة
- الناشطة "العواودة": تنامي المقاومة في الضفة بداية لانتفاضة التحرير
صحيفة القدس
- مستوطنون يعتدون على منازل ومركبات المواطنين في نابلس وبيت لحم
- العشرات من المستوطنين يقتحمون الأقصى
- مواجهة بين كوخافي وشبتاي بسبب نتائج عملية الشهيد عدي التميمي
- إسرائيل ترفض خضوع جنودها لأي استجواب أميركي في قضية مقتل أبو عاقلة
- نتنياهو المتوتر يلغي اجتماعات تتعلق بمفاوضات تشكيل الحكومة الإسرائيلية
- تفاصيل جديدة.. رصد لأبرز ما تناولته الصحف العبرية حول عملية سلفيت
- الاحتلال يشن حملة اعتقالات بالضفة ويجري رسمًا هندسيًا لمنزل منفذ عملية سلفيت
- "الغرفة التجارية الفلسطينية الأمريكية" تعقد لقاء لبحث متطلبات التنمية الاقتصادية
- برئاسة الرئيس عباس.. "اللجنة التنفيذية" تؤكد مواصلة جهود جمع الشمل الذي وُقع في الجزائر
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صحيفة الأيام
- شهيد ومقتل ثلاثة مستوطنين في عملية طعن ودهس قرب "أرئيل"
- »بيت عوا: جماهير غفيرة تشيّع جثمان الشهيدة فلة
- »"اللجنة التنفيذية" تؤكد رفض المساس بالمنظمة وخلق كيانات بديلة لها
- »مواجهات وإصابات في الخليل وبيت أمر والمستوطنون يعتدون على منازل ومركبات
- »الطيبي يحذّر من أي محاولات لتغيير الوضع في الأقصى
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» الحياة الجديدة
- عبير أبو عرب تروي لـ "الحياة الجديدة" ذكرياتها مع والدها القائد أبو عمار في "دار الكرامة"
- ترمب يعلن رسميا ترشحه للانتخابات الرئاسية الأميركية المقبلة
- يوم الكوفية الفلسطينية
- الاحتلال يقتحم حارس ويأخذ قياسات منزل الشهيد محمد صوف
وكالة الرأي
- الاحتلال يأخذ قياسات منزل منفذ عملية "أرئيل" بسلفيت
- المرور: وفاة و4 إصابات إثر 8 حوادث سير خلال 24 ساعة الماضية
- الاحتلال يعتقل 12 مواطنًا بالضفة
- المالية تنشر إحصائية عمل المعابر أمس
- أضرار في عدة منازل إثر اعتداءات للمستوطنين جنوب نابلس
- كشف تنسيقات مصرية للسفر عبر معبر رفح غدًا الخميس
- أسعار المنتجات الزراعية بأسواق غزة اليوم
- جيش الاحتلال يبحث تغيير سياسته تجاه غزة
وكالة صفا
- عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى
- "سموتريتش" يرفض التنازل لنتنياهو ويصر على مطلبه
- بالفيديو اشتباكات مسلحة واعتقال 8 مواطنين باقتحام الاحتلال نابلس
- الراصد لـ"صفا": محطات مطرية قادمة لفلسطين حتى الجمعة
- "لازاريني" لـ"استشارية أونروا": يجب توفير 50-80 مليون$ عاجلًا وإلا ستُعلّق الخدمات
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"وكالة سما
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فلسطين اليوم
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- الاحــتلال يُبقي على حالة التأهـــب في صفوف قواته تحسباً من عمليات مقاومة جديدة
- بالفيديو والصور عم منفذ عملية سلفيت يروي تفاصيل اقتحام منزل الشهيد محمد في قرية الحارس
- حملة اعتقالات في مناطق متفرقة بالضفة بعد مداهمات واسعة لمنازل المواطنين
- البطش: عملية زقاق الموت أكدت أن المقاومة هي وحدها المطلوبة
- تحليل فشل أمني كبير: عملية سلفيت استمرت 20 دقيقة في أكثر منطقة حساسة
عرب 48
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وكالة وفا
- الاحتلال يعتقل سبعة مواطنين من الخليل
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- 2003م الاحتلال الإسرائيلي يكشف عن خطّة لبناء ممرّ مائيّ يربط البحر البيض المتوسّط بميناء "إيلات" الصهيوني للاستغناء عن قناة السويس .
- 2000م مقاتلو حزب الله اللبنانيّ يستهدفون دوريّة عسكريّة إسرائيلية في مزارع شبعا المحتلة، ممّا أدّى إلى مصرع جنديين إسرائيليين و جرح 7 آخرين.
- 1983 م سقوط مخيم البداوي للاجئين الفلسطينيين، الذي كان يتحصن فيه مؤيدون لرئيس منظمة التحرير الفلسطينية ياسر عرفات في هجوم شنّه منشقون عنه تدعمهم القوات السورية في لبنان. يعتبر مخيم البداوي ثاني مخيم للاجئين في شمال لبنان، ويبعد نحو خمسة كيلومرات شمال مدينة طرابلس، ويبلغ عدد سكانه نحو ثمانية عشر ألف لاجئ.
- 1970 م وزير الدفاع السوري حافظ الأسد (ولد في السادس من تشرين أول/ أكتوبر 1930) يهيمن على السلطة في سوريا بعد انقلاب على رفاقه في حزب البعث العربي الاشتراكي.
- 1941م اغتيال فخري النشاشيب في بغداد بعد أن تطورت الأوضاع في فلسطين بشكل سريع وخطير، وذلك بعد نشر تقرير لجنة بيل الملكية لتقسيم فلسطين في 7/7/1937.
- 1922م اقترح لورد اسلنجتون في مجلس اللوردات البريطاني حول الانتداب في فلسطين
- 1917 م قوات الاحتلال البريطاني تسيطر على مدينة يافا في فلسطين, وتخضع سكانها العرب بعد إبعاد القوات العثمانية عنها. يعود تاريخ يافا إلى 4000 سنة قبل الميلاد.
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