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النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد (2394) الأربعاء 16 نوفمبر 2022

16 تشرين ثاني / نوفمبر 2022 09:44

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النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد (2394)   الأربعاء 16 نوفمبر 2022

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  • حملة كندية ترفض اعتبار شعار “الحرية لفلسطين” تحريضيا.. وقادة “السكان الأصليين” يعارضون معاقبة منتقدي إسرائيل
  • الغرفة التجارية الفلسطينية الأمريكية" تعقد لقاء لبحث متطلبات التنمية الاقتصادية
  • الأمم المتحدة تصوت على 4 قرارات لصالح فلسطين من بينها عدم قانونية المستوطنات
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  • حوار موسّع في لندن يناقش فرص اعتذار بريطانيا عن «وعد بلفور»
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  • العاهل المغربي: ندعم إقامة دولة فلسطينية عاصمتها القدس الشرقية
  • قطر تدعو المجتمع الدولي لإنهاء الاحتلال والضغط على إسرائيل للانخراط في عملية السلام

 

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  • قطر تدعو المجتمع الدولي لإنهاء الاحتلال والضغط على إسرائيل للانخراط في عملية السلام
  • الأمم المتحدة تصوت على 4 قرارات لصالح فلسطين من بينها عدم قانونية المستوطنات
  • 60 ألف فلسطيني يؤدون صلاة الجمعة في رحاب المسجد الأقصى

 

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16 تشرين ثاني (نوفمبر)

  • 2004م كتائب القسام تصيب رتلاً من الآليات الإسرائيلية بصاروخ من نوع (بتار) قرب مستوطنة ((ناحل عوز)) في غزة
  • 2003م الاحتلال الإسرائيلي يكشف عن خطّة لبناء ممرّ مائيّ يربط البحر البيض المتوسّط بميناء "إيلات" الصهيوني للاستغناء عن قناة السويس .
  • 2000م مقاتلو حزب الله اللبنانيّ يستهدفون دوريّة عسكريّة إسرائيلية في مزارع شبعا المحتلة، ممّا أدّى إلى مصرع جنديين إسرائيليين و جرح 7 آخرين.
  • 1983 م سقوط مخيم البداوي للاجئين الفلسطينيين، الذي كان يتحصن فيه مؤيدون لرئيس منظمة التحرير الفلسطينية ياسر عرفات في هجوم شنّه منشقون عنه تدعمهم القوات السورية في لبنان. يعتبر مخيم البداوي ثاني مخيم للاجئين في شمال لبنان، ويبعد نحو خمسة كيلومرات شمال مدينة طرابلس، ويبلغ عدد سكانه نحو ثمانية عشر ألف لاجئ.
  • 1970 م وزير الدفاع السوري حافظ الأسد (ولد في السادس من تشرين أول/ أكتوبر 1930) يهيمن على السلطة في سوريا بعد انقلاب على رفاقه في حزب البعث العربي الاشتراكي.
  • 1941م اغتيال فخري النشاشيب في بغداد بعد أن تطورت الأوضاع في فلسطين بشكل سريع وخطير، وذلك بعد نشر تقرير لجنة بيل الملكية لتقسيم فلسطين في 7/7/1937.
  • 1922م اقترح لورد اسلنجتون في مجلس اللوردات البريطاني حول الانتداب في فلسطين
  • 1917 م قوات الاحتلال البريطاني تسيطر على مدينة يافا في فلسطين, وتخضع سكانها العرب بعد إبعاد القوات العثمانية عنها. يعود تاريخ يافا إلى 4000 سنة قبل الميلاد.
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