النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2396) السبت 19/11/2022
أخبار فلسطينية
الإعلام الحكومي يُحذر من نشر أي معلومة حول حريق جباليا
معروف: العمل الحكومي ستقدم الرواية كاملة حول حادثة الحريق
فلسطين ترحّب بالتأييد الأممي لقرار تقرير المصير وتطالب بوضع آليات عملية تنهي الاحتلال
بيانٌ مهمٌّ من عائلة "أبو ريا" في جباليا.. وهذا ما طالبت به
"التعليم العالي" تدين اقتحام الاحتلال لجامعة خضوري في طولكرم
أخبار إسرائيلية
حكومة المستوطنين” تقترب من التشكيل ونتنياهو يرضي قادة الائتلاف على حساب الأرض الفلسطينية
الليكود يتفق على تسوية 65 مستوطنة
“هآرتس”، آخر أقطاب المعارضة في المجتمع اليهودي الإسرائيلي
إصابة حارس بن غفير بعد مهاجمته من قبل مستوطنين بالخليل
بن غفير يبلغ سموتريتش أنه لن يدخل حكومة نتنياهو بدونه
الليكود" يقدّم اقتراحاً لسموتريتش لإنهاء خلافات تشكيل الحكومة الجديدة
الرئيس الإسرائيلي يزور البحرين والإمارات الشهر المقبل
اخبار دولية
سفير أميركا لدى إسرائيل يزور مستوطنة في الضفة
تقرير: ضغوط أمريكية لفتح أجواء عُمان أمام الطيران الإسرائيلي
مركز دولي يدعو إلى رفع الحصار عن غزة
خبيرتان أمميتان تدعوان لوقف هجمات الاحتلال على المنظمات الحقوقية
أخبار عربية
الجزائر تعزي الشعب الفلسطيني في ضحايا حريق بشمالي قطاع غزة
الأردن يعزي فلسطين في ضحايا حريق مخيم جباليا شمالي قطاع غزة
الأردن يصوت لصالح مشروع قرار أممي يؤكد حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصيرمقتل أربعة عسكريين في قصف إسرائيلي على سوريا
وفد الفنانين والإعلاميين العرب صدم من هول الاستيطان في بلدة الخليل العتيقة
الأردن وإسرائيل يوقعان إعلان نوايا لإعادة تحسين نظام المياه
الصحف العربية/المواقع الإخبارية /الوكالات الإخبارية /
الصحف العربية
القدس العربي
مستوطنون يهاجمون منزلا في الخليل ويحطمون مركبات- (فيديو )
سلطات الاحتلال تطرد عائلة فلسطينية من منزلها في الخليل القديمة
تحذيرات من تهجير الاحتلال لـ35 مقدسيا من حي “بطن الهوى” والخليل تشهد هجمة استيطانية واسعة
الجيش الإسرائيلي يغلق المسجد الإبراهيمي بالخليل
الشرق الأوسط
الفلسطينيون يشيعون جثامين ضحايا «فاجعة غزة»
الشروق المصرية
حداد عام في فلسطين على أرواح 21 شخصا قضوا في حريق بغزة
مواجهات بين الفلسطينيين والاحتلال الإسرائيلي في مناطق متفرقة بالضفة الغربية
عشرات الآلاف يؤدون صلاة الجمعة في باحات المسجد الأقصى المبارك
الغد الأردنية
القبور الوهمية تفنن صهيوني للاستيلاء على الأراضي الوقفية الفلسطينية بالقدس
الآلاف يلبون نداء الفجر العظيم في الأقصى ومساجد الضفة
الحداد يعم الأراضي الفلسطينية حزنا على فاجعة جباليا.. والخارجية تعزي
ما لم يذكره الجيش الإسرائيلي عن قتلى “عرين الأسود”
الشرق القطرية
إصابة فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في نابلس
الصحف المحلية
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توتر يسود في سجن "النقب" بعد تفتيشات استفزازية
احتراقُ قاربٍ شمالي غزة جرّاء استهدافه بقذيفة من زوارق الاحتلال
احتراقُ قاربٍ شمالي غزة جرّاء استهدافه بقذيفة من زوارق الاحتلال
قلعةُ القدس.. معلم تاريخي يقاوم التهويد والتزييف الإسرائيلي
العواودة: تصعيد المقاومة هو السبيل لحماية الأراضي من التوسع الاستيطاني بالضفة
وفاة طفلة دهسًا بطريق الخطأ في خان يونس
احتراقُ قاربٍ شمالي غزة جرّاء استهدافه بقذيفة من زوارق الاحتلال
القدس المحلية
بعد اشتباكات مسلحة.. الاحتلال ينفذ عملية فاشلة في البلدة القديمة لنابلس
بيت لحم" نموذج لاستيطان متشعب يخنقها لفرض مخطط القدس الكبرى
الاحتلال يستهدف مراكب الصيادين قبالة سواحل غزة
اللجنة القطرية "توفر مكانين في غزة ورام الله لعرض مباريات كأس العالم
الحياة الجديدة
إصابة شاب بالرصاص الحي خلال مواجهات مع الاحتلال في مدينة نابلس
قوات الاحتلال تغلق مدخلا فرعيا في حوارة
"التعليم العالي" تدين اقتحام الاحتلال لجامعة خضوري
الجزائر وباكستان تعزيان الشعب الفلسطيني بضحايا حريق مخيم جباليا
الهباش: فلسطين ستنتصر طال الزمان أو قصر وستعود حرة مستقلة
جريدة الأيام
»غزة الحزينة تشيّع ضحايا فاجعة جباليا
»الاحتلال يفعّل مشروع بناء وحدات استيطانية جديدة في الخليل بعد سنوات من...
»جنين: مقتل مواطن خلال شجار عائلي في العرقة
»مواجهات وإصابات خلال مسيرات الجمعة ومئات المستوطنين يقتحمون الحرم الإبراهيمي
»إنقاذ خمسة فلسطينيين قرب السواحل اليونانية
وكالة صفا
قوات الاحتلال تطلق قنابل غاز صوب مركبة صرف صحي شرقي خان يونس
بالفيديو اشتباكات مسلحة.. إصابة برصاص الاحتلال بعد اقتحام البلدة القديمة بنابلس
مستوطنون يعتدون على فتى في أريحا قبل اعتقاله
الداخلية: ما يروج عن حريق جباليا غير دقيق وندعو لانتظار نتائج تحقيقاتنا
الاحتلال يمدد اعتقال أسير من جنين للمرة الـ4
وقفة في يافا تندد بمخططات التهجير "الترانسفير"
الاحتلال يستولي على جرار زراعي من "مسافر يطا"
عائلة "أبو ريا" تدعو لوقف نشر الشائعات حول ضحايا الحريق
الداخلية: لجنة التحقيق في حادثة جباليا تواصل عملها
الدعليس: نسعى لمعرفة حقيقة ما جرى في حريق منزل "أبو ريا"
"الشباب والثقافة" تنظم زيارات للمراكز الشبابية برفح
"التعليم " تُكرّم المدارس الفائزة بجائزة أفضل انطلاق للعام الدراسي الحالي
فلسطين اليوم
سرايا القدس-كتيبة نابلس تستهدف قوات الاحتلال التي اقتحمت البلدة القديمة بنابلس
البزم: كل الاحتمالات موجودة على طاولة الجهات المختصة في التحقيق بحريق جباليا
الاحتلال يفرج عن الأسير الهريمي من بيت لحم
سما نيوز
الاحتلال يعتقل شاباً على معبر بيت حانون
"التعليم العالي" تدين اقتحام الاحتلال لجامعة خضوري
عرب 48
الخليل: الاحتلال يغلق الحرم الإبراهيمي وسط اقتحامات المستوطنين
سلوان: فعاليّات احتجاجيّة رفضا لزرع قبور وهميّة بوادي الربابة
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تواصل انتهاكات الاحتلال: إصابات واعتداءات واس ...
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ý 19 تشرين ثاني (نوفمبر)
ý 2004م نجاة القائد القسامي غانم الحشاش من محاولة اغتيال في رفح جنوبي قطاع غزة
ý 2003م مجلس الأمن يتبنى خطة (خارطة الطريق) بالإجماع
ý 2000م مجهول يطلق النار على أحد أعضاء الهيئة الدبلوماسيّة الصهيونية في عمّان و يصيبه بجروح
ý 1998م الحكومة الصهيونية تقرر المرحلة الأولى لإعادة الانتشار وفق اتفاقية "واي ريفر" والولايات المتحدة تمنح إسرائيل مبلغ ملياري دولار لتغطية نفقات الانسحاب ينفذ بشكل فوري مع بعض العراقيل الصعوبات.
ý 1977م الرئيس المصري أنور السادات يتخذ أمراً خطيراً وصعباً وهو زيارته إلى فلسطين، ولقاؤه القادة الصهاينة، وبداية عملية السلام مع إسرائيل وقد أثارت هذه الزيارة استنكاراً عربياً وفلسطينياً لما تعنه من مخاطر على الأمن العربي.
ý 1977 م الرئيس المصري محمد أنور السادات (1918 - 1981) يزور الدولة العبرية في أول زيارة علنية لرئيس عربي إليها، ويجتمع بقادتها، ويلقي خطاباً أمام البرلمان (الكنيست) الإسرائيلي، وقد ساد امتعاض عارم في المستويات الرسمية والشعبية العربية والإسلامية بسبب تلك الزيارة.
ý 1974م عملية بيسان حيث قامت مجموعة الشهيد صقر عبد العزيز إحدى المجموعات الفدائية في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين بتنفيذ عملية الشهيدة منتهى الحوراني، التي استشهدت تحت جنازير الدبابات الإسرائيلية في مدينة جنين بالضفة الغربية، أثناء حرب حزيران 1967.