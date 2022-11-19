النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2396) السبت 19/11/2022

أخبار فلسطينية﻿

الإعلام الحكومي يُحذر من نشر أي معلومة حول حريق جباليا

معروف: العمل الحكومي ستقدم الرواية كاملة حول حادثة الحريق

أخبار إسرائيلية

حكومة المستوطنين” تقترب من التشكيل ونتنياهو يرضي قادة الائتلاف على حساب الأرض الفلسطينية

إصابة حارس بن غفير بعد مهاجمته من قبل مستوطنين بالخليل

بن غفير يبلغ سموتريتش أنه لن يدخل حكومة نتنياهو بدونه

الليكود" يقدّم اقتراحاً لسموتريتش لإنهاء خلافات تشكيل الحكومة الجديدة

الرئيس الإسرائيلي يزور البحرين والإمارات الشهر المقبل

اخبار دولية

تقرير: ضغوط أمريكية لفتح أجواء عُمان أمام الطيران الإسرائيلي

أخبار عربية

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الصحف العربية

القدس العربي

مستوطنون يهاجمون منزلا في الخليل ويحطمون مركبات- (فيديو )

سلطات الاحتلال تطرد عائلة فلسطينية من منزلها في الخليل القديمة

تحذيرات من تهجير الاحتلال لـ35 مقدسيا من حي “بطن الهوى” والخليل تشهد هجمة استيطانية واسعة

الجيش الإسرائيلي يغلق المسجد الإبراهيمي بالخليل

الشرق الأوسط

الفلسطينيون يشيعون جثامين ضحايا «فاجعة غزة»

الشروق المصرية

حداد عام في فلسطين على أرواح 21 شخصا قضوا في حريق بغزة

مواجهات بين الفلسطينيين والاحتلال الإسرائيلي في مناطق متفرقة بالضفة الغربية

عشرات الآلاف يؤدون صلاة الجمعة في باحات المسجد الأقصى المبارك

الغد الأردنية

الشرق القطرية

إصابة فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في نابلس

الصحف المحلية

فلسطين اون لاين

القدس المحلية

الاحتلال يستهدف مراكب الصيادين قبالة سواحل غزة

اللجنة القطرية "توفر مكانين في غزة ورام الله لعرض مباريات كأس العالم

الحياة الجديدة

الاحتلال يعتقل شابا من القدس

إصابة شاب بالرصاص الحي خلال مواجهات مع الاحتلال في مدينة نابلس

قوات الاحتلال تغلق مدخلا فرعيا في حوارة

"التعليم العالي" تدين اقتحام الاحتلال لجامعة خضوري

الجزائر وباكستان تعزيان الشعب الفلسطيني بضحايا حريق مخيم جباليا

الهباش: فلسطين ستنتصر طال الزمان أو قصر وستعود حرة مستقلة

جريدة الأيام

»غزة الحزينة تشيّع ضحايا فاجعة جباليا

مشاهد صادمة من موقع الفاجعة

»الاحتلال يفعّل مشروع بناء وحدات استيطانية جديدة في الخليل بعد سنوات من...

»جنين: مقتل مواطن خلال شجار عائلي في العرقة

»مواجهات وإصابات خلال مسيرات الجمعة ومئات المستوطنين يقتحمون الحرم الإبراهيمي

»إنقاذ خمسة فلسطينيين قرب السواحل اليونانية

وكالة صفا

وكالة الرأي الفلسطينية

فلسطين اليوم

سرايا القدس -كتيبة نابلس تستهدف قوات الاحتلال التي اقتحمت البلدة القديمة بنابلس

سما نيوز

عرب 48

الخليل: الاحتلال يغلق الحرم الإبراهيمي وسط اقتحامات المستوطنين

سلوان: فعاليّات احتجاجيّة رفضا لزرع قبور وهميّة بوادي الربابة

وكالة وفا

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ý 19 تشرين ثاني (نوفمبر)

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ý 2000م مجهول يطلق النار على أحد أعضاء الهيئة الدبلوماسيّة الصهيونية في عمّان و يصيبه بجروح

ý 1998م الحكومة الصهيونية تقرر المرحلة الأولى لإعادة الانتشار وفق اتفاقية "واي ريفر" والولايات المتحدة تمنح إسرائيل مبلغ ملياري دولار لتغطية نفقات الانسحاب ينفذ بشكل فوري مع بعض العراقيل الصعوبات.

ý 1977م الرئيس المصري أنور السادات يتخذ أمراً خطيراً وصعباً وهو زيارته إلى فلسطين، ولقاؤه القادة الصهاينة، وبداية عملية السلام مع إسرائيل وقد أثارت هذه الزيارة استنكاراً عربياً وفلسطينياً لما تعنه من مخاطر على الأمن العربي.

ý 1977 م الرئيس المصري محمد أنور السادات (1918 - 1981) يزور الدولة العبرية في أول زيارة علنية لرئيس عربي إليها، ويجتمع بقادتها، ويلقي خطاباً أمام البرلمان (الكنيست) الإسرائيلي، وقد ساد امتعاض عارم في المستويات الرسمية والشعبية العربية والإسلامية بسبب تلك الزيارة.

ý 1974م عملية بيسان حيث قامت مجموعة الشهيد صقر عبد العزيز إحدى المجموعات الفدائية في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين بتنفيذ عملية الشهيدة منتهى الحوراني، التي استشهدت تحت جنازير الدبابات الإسرائيلية في مدينة جنين بالضفة الغربية، أثناء حرب حزيران 1967.