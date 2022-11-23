دائرة الإرشاد بوزارة الأسرى تزور عدداً من أهالي الأسرى

غزة- الرأي

زار فريق عمل دائرة الرعاية والإرشاد بوزارة الأسرى اليوم الأربعاء، خمسة عائلات أسرى من محافظة رفح، وذلك ضمن برنامج " تواصل" الذي تنفذه الوزارة منذ سنوات، وقد شارك في الزيارة كل من الأخصائيين ختام بكر روند الحداد، ومنسق أسرى رفح بشار الحمايدة.



وأوضحت علا النباهين مدير دائرة الرعاية والإرشاد في الوزارة، أن تلك الزيارات تهدف إلى التواصل المستمر مع أهالي الأسرى، والاطمئنان على أوضاعهم المعيشية والصحية والنفسية، مشيرةً أنه تم زيارة عدد "163" أسرة منذ بداية العام 2022.



وتمثلت الجولة بزيارة كل من عائلة الأسير عماد محمد احمد السراج (43) عام، وأمضي 18 عاما ونصف في سجون الاحتلال، حيث أنه محكوم بالسجن المؤبد.

كما قام فريق العمل بزيارة عائلة الأسير محمد ياسر عيد البحابصة (41) عام، ومعتقل منذ 16 عام ونصف ومحكوم بالسجن 18 عام.

بالإضافة لزيارة ميدانية لعائلة الأسير محمد يوسف حميد الصوفي (39) ، ومعتقل منذ 20 عام ونصف، ومحكوم 22 عاما.

وكذلك زيارة عائلة الأسير نبيل وليد محمد أبو سنيمة (27) عام، ومعتقل منذ عامين ومحكوم بالسجن6 سنوات ونصف.

بالإضافة لزيارة ميدانية لعائلة الأسير موسى جابر عايش أبو زيد (25) ومعتقل منذ عام، وثمانية شهور ومحكوم بالسجن 5 أعوام.