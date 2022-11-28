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النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد (2404) الاثنين28 نوفمبر 2022

28 تشرين ثاني / نوفمبر 2022 10:12

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النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد (2404)   الاثنين28 نوفمبر  2022

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·       تجاوب فلسطيني مع قرار لبنان بتقاضي بدل الكهرباء لمخيمات اللاجئين

 

 

 

 

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حدث في مثل هذا اليوم

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28 تشرين ثاني (نوفمبر)

  • 2004م قتلت قوات الاحتلال ثلاثة فلسطينيين بينهم طبيب كان يعالج الجرحى, وأصابت 5 في مدينة رفح، والشهداء هم: الطبيب الشهيد "سمير محمود حجازي" 26 عاماً, والشاب "معتز عبدالله الرخاوي" 26 عاماً، والفتى "محمود سعيد قشطة" 18 عاماً، وجميعهم من مدينة رفح.
  • 2002م ثلاثة مقاومين فلسطينيين يهاجمون مركز اقتراعٍ لحزب الليكود الصهيوني في محطة الحافلات المركزية في مدينة بيسان المحتلة ، و أدّى الهجوم إلى مصرع أربعة صهاينة على الأقل و أصيب أكثر من عشرين آخرين ، و قد استشهد المهاجمون الثلاثة برصاص قوات الأمن الصهيونية .. و تبنّت كتائب شهداء الأقصى العمليّة
  • 2001م الاستشهاديّ القسّاميّ أسامة محمد حلس (23 عاماً) من منطقة الشجاعية، يهاجم بسلاحه الرشاش حافلة صهيونية قرب تجمّع غوش قطيف الصهيوني ، ممّا أدّى إلى مصرع مستوطنة صهيونية و جرح عددٍ من الجنود الصهاينة .
  • 2000م استشهاد 5 كوادر من حركة فتح في قلقيلية (قصى زهران- محمود العدل- زياد سلمي- محمد عدوان ومهدي جبر).
  • 1984 م رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ياسر عرفات يستقيل من منصبه والمجلس الوطني الفلسطيني المنعقد في عمّان يعيد انتخابه للمنصب ذاته بعد ساعات قليلة. جاءت خطوة عرفات الرمزية بالاستقالة للردّ على معارضيه الذين اتهموه بالمسؤولية عن الإخفاقات التي طالت العمل الفلسطيني في لبنان، ولتحدي الانشقاقات التي تعرضت لها حركة "فتح" التي يترأسها بدعم من الحكومة السورية.
  • 1971م اغتيال وصفي التل رئيس وزراء الأردن في القاهرة على يد 3 شبان فلسطينيين ينتمون إلى منظمة أيلول الأسود.
  • 1966م الجمعية العامة تطالب بوقف الاستيطان في الأراضي الفلسطينية حيث طالبما يقارب من 126 دولة أعضاء مجلس الأمن الدولي العدو الإسرائيلي بوقف الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة
  • 1949 م الجيش الإسرائيلي يبعد 700 عربي من سكان قرية كفار ياسر إلى خارج فلسطين.
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