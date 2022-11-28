النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد (2404) الاثنين28 نوفمبر 2022
أخبار فلسطينية
- 198 منظمة عالمية تطالب "الجنائية الدولية" بالتحقيق في جرائم الاحتلال الإسرائيلي ضد الفلسطينيين
- الرئيس الفلسطيني يهنئ العاهل المغربي بفوز منتخب بلاده على بلجيكا في مونديال قطر
- مختصون يحذرون من عمليات تهويد إضافية تستهدف المسجد الأقصى
- أبو ردينة: تفاهمات الائتلاف اليميني الإسرائيلي تعني فعليا التخلي عن الاتفاقيات الموقعة برعاية دولية
- المقاومة تتصاعد:80 نقطة مقاومة شعبية ومسلحة.. والاحتلال ينفذ 221 اعتداء
- القيادة الفلسطينية “توبخ” المبعوث الدولي وينسلاند بسبب انتقاده للرئيس عباس وتحيزه لرواية إسرائيل
- حماس” تشيد بالتضامن مع القضية الفلسطينية في المونديال بقطر
- اشتية: إسرائيل تسرق أكثر من ثلثي المياه الجوفية الفلسطينية
أخبار إسرائيلي
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- تقديرات إسرائيلية بوقف المفاوضات النووية إثر التقارب الروسي – الإيراني
- إسرائيل تواصل مطاردة منفذي هجوم القدس «استخبارياً»
- بن غفير يعد بتغيير الوضع بشأن صلاة المستوطنين في الأقصى
- »الحكومة الإسرائيلية تنجز المخطط الاستيطاني على أراضي مطار قلنديا
- »إسرائيل: فصل طبيب عربي "قدّم حلوى لفتى مصاب"
- تحذيرات أمنية إسرائيلية من الصلاحيات الممنوحة لبن غفير
- الاحتلال يحظر تصليح المركبات الإسرائيلية بالكراجات الفلسطينية
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اخبار دولية
اخبار عربية
· تجاوب فلسطيني مع قرار لبنان بتقاضي بدل الكهرباء لمخيمات اللاجئين
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الصحف العربية
القدس العربي
- حماس” تشيد بالتضامن مع القضية الفلسطينية في المونديال بقطر
- اشتية: إسرائيل تسرق أكثر من ثلثي المياه الجوفية الفلسطينية
- فلسطين تحذر نتنياهو- بن غفير من تغيير “الوضع القائم” بالأقصى
- هل يطلق المبعدون عن المسجد الأقصى مبادرة لمواجهة إجراءات الاحتلال بحقهم؟
- المقاومة تتصاعد:80 نقطة مقاومة شعبية ومسلحة.. والاحتلال ينفذ 221 اعتداء
- القيادة الفلسطينية “توبخ” المبعوث الدولي وينسلاند بسبب انتقاده للرئيس عباس وتحيزه لرواية إسرائيل
- “الأونروا”: اللاجئات الفلسطينيات يواجهن أشكالاً مختلفة من التهميش والأذى
- عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى في القدس المحتلة
- بن غفير يكشف تفاصيل خطته القادمة
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الشرق الأوسط
- «السيطرة على الإدارة المدنية» تعرقل اتفاق نتنياهو مع «الصهيونية الدينية»
- بن غفير يقول إنه سيفعل «كل شيء» لتغيير الوضع في الأقصى
- تجاوب فلسطيني مع قرار لبنان بتقاضي بدل الكهرباء لمخيمات اللاجئين
- إسرائيل تواصل مطاردة منفذي هجوم القدس «استخبارياً»
الاخبار اللبنانية
- وديعة «عربية» بمليار دولار إلى حكومة عدن اليمنية
- في غزّة... الجميع يحاول النسيان
- فلسطين تستضيف العالم وترفع الكأس: الواقع يبدأ بالخيال!
- فارس عودة لا محمد الدرة!
الغد الأردنية
- بن غفير يعد بتغيير الوضع بشأن صلاة المستوطنين في الأقصى
- خفايا اتفاق نتنياهو وبن غفير: صلاة يهودية بالأقصى
الاهرام المصرية
- 198 منظمة عالمية تطالب "الجنائية الدولية" بالتحقيق في جرائم الاحتلال الإسرائيلي ضد الفلسطينيين
- الرئيس الفلسطيني يهنئ العاهل المغربي بفوز منتخب بلاده على بلجيكا في مونديال قطر
- عشرات المستوطنين يقتحمون "الأقصى"
- الاحتلال الأسرائيلي يعتقل 6 مواطنين من الضفة الغربية
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”الشروق المصرية
- تقرير: إسرائيل تحتاط من الانتقام لقتلها ضابطا إيرانيا في سوريا
- صحيفة عبرية: إسرائيل تعتزم إرسال مساعدات إلى أوكرانيا
- صحيفة إسرائيلية تكشف كيف تسلل الإخوان إلى ألمانيا
- مستشفى إسرائيلي يفصل طبيبا قدم قطعة حلوى لطفل فلسطيني
الشرق القطرية
- فيديو.. مشجع سعودي لصحفي إسرائيلي: أنتم غير مرحب بكم في قطر
- فلسطين حاضرة بقوة في مونديال قطر
- رئيس "واشنطن سبيريت" لـ"الشرق": اهتمام أمريكي بتجربة قطر في الطب
الصحف المحلية
فلسطين اون لاين
- أمن السلطة يعتقل صحفيا شرق نابلس
- خاطر يحذّر من "موجة تصعيد" جديدة في المسجد الأقصى
- اعتقالات متفرقة في الضفة والقدس وهدم منزل غرب سلفيت
- مختصون يحذرون من عمليات تهويد إضافية تستهدف المسجد الأقصى
- بالفيديو رئيس الوزراء الماليزي الجديد ينشر توثيق مكالمته مع هنية
- حماس: تهديدات "بن غفير" بشأن الوضع في المسجد الأقصى لن تمر
- دعوات للحشد وشد الرحال إلى لأقصى لإحباط مخططات المستوطنين
صحيفة الأيام
- خطة "بن غفير" القادمة: السماح للمستوطنين بالصلاة في الأقصى وإطلاق النار...
- »إصابة عامل بالرصاص قرب طولكرم ومجموعات المستوطنين تقتحم الأقصى
- »الحكومة الإسرائيلية تنجز المخطط الاستيطاني على أراضي مطار قلنديا
- »إسرائيل: فصل طبيب عربي "قدّم حلوى لفتى مصاب"
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- »198 منظمة عالمية تطالب "الجنائية الدولية" بالتحقيق في جرائم الاحتلال ضد...
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- »الصواريخ الروسية تنشر الدمار في أنحاء أوكرانيا
صحيفة القدس
- "مترجم": هل سيساعد نتنياهو شريكه الجديد بن غفير على تغيير الوضع الراهن بالأقصى؟!
- الاحتلال يفرج عن قياديين من "حماس"
- تقدم في المفاوضات بين نتنياهو وسموتريتش
- الكشف عن خطة لشرعنة البؤر الاستيطانية ومصادرة الأراضي الفلسطينية
- السجن 10 سنوات وغرامة مالية بحق شاب من الداخل شارك في "هبة الكرامة"
» الحياة الجديدة
أبو ردينة: تفاهمات الائتلاف اليميني الإسرائيلي تعني فعليا التخلي عن الاتفاقيات الموقعة برعاية دولية
- رئيس الوزراء يطلق المؤتمر العربي الرابع للمياه
- الشيخ: برنامج الحكومة الاسرائيلية القادمة واتفاق الائتلاف اليميني ينذر بأننا على اعتاب مرحلة سياسية جديدة
- محدث | الرئيس يهنئ العاهل المغربي بفوز منتخب بلاده على بلجيكا في مونديال قطر
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وكالة الرأي
- بحرية الاحتلال تعتقل 6 صيادين قبالة بحر رفح
- صور بدء مغادرة الفوج الثاني من معتمري غزة عبر معبر رفح
- الاحتلال يعتقل 10 مواطنين بالضفة والقدس
- أضرار بهجمات مولوتوف وحجارة ضد مستوطنين بالضفة
- الاحتلال يصيب ويعتقل عاملاً فلسطينياً شمال طولكرم
- دعوات لشد الرحال للأقصى وإحباط مخططات المستوطنين
- مشفى إسرائيلي يفصل طبيباً فلسطينياً بسبب طفل أسير
وكالة صفا
- عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى
- تخللها مواجهات وأعمال مقاومة
- حملة اعتقالات بمداهمات للاحتلال في الضفة والقدس
- الذاكرة الفلسطينية.. تعرف على أهم أحداث 28 نوفمبر
- "مكافحة الإرهاب" تحذر الإسرائيليين من السفر إلى قطر
- قناة عبرية: أمن السلطة يصادر عبوات نوعية شمال الضفة
- تضرر دورية إسرائيلية بإطلاق نار شمال الضفة
وكالة سما
- هارتس : : هل سيساعد نتنياهو شريكه الجديد بن غفير على تغيير الوضع الراهن بالأقصى؟!
- خطة حكومية اسرائيلية لشرعنة البؤر الاستيطانية لـ"شبيبة التلال"
- لابيد يصف تعيين نتنياهو لأحد المتطرفين في منصب نائب وزير بـ"الجنون"
- "إسرائيل" تبعث رسالة احتجاج إلى قطر والفيفا
- قناة عبرية: الأمن الفلسطيني يضبط متفجرات مُعدة لتنفيذ عمليات في "إسرائيل"
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- فلسطين اليوم
بالفيديو الاحتلال يهدم عدداً من منازل المواطنين في منطقة كفر ديك بسلفيت
- نقيب الصيادين لـ "فلسطين اليوم": قوات الاحتلال اعتقلت 6 صيادين وصادرت مركبيهما جنوب قطاع غزة
- بدء مغادرة الفوج الثاني من معتمري المحافظات الجنوبية بواقع "1225" خلال يومين
- اعتقالات في الضفة بعد مداهمات واسعة لمنازل المواطنين
- بالفيديو المتطرف بن جبير: سأقتحم المسجد الأقصى بداية الشهر المقبل
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- عرب 48
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- اشتيّة: إسرائيل تسرق 600 مليون متر مكعب من مياهنا الجوفيّة
- إصابة عامل برصاص الاحتلال واعتقاله قرب باقة الغربية
- الأسير أبو حميد يوصي رفاقه بالوحدة على درب التحرير
- تقديرات إسرائيلية بوقف المفاوضات النووية إثر التقارب الروسي – الإيراني
- بدءا من الخميس: ارتفاع سعر لتر البنزين لأكثر من 7 شيكل
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وكالة وفا
- الاحتلال يهدم منزلا قيد الإنشاء في كفر الديك غرب سلفيت
- 198 منظمة عالمية تطالب "الجنائية الدولية" بالتحقيق في جرائم ...
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حدث في مثل هذا اليوم
28 تشرين ثاني (نوفمبر)
- 2004م قتلت قوات الاحتلال ثلاثة فلسطينيين بينهم طبيب كان يعالج الجرحى, وأصابت 5 في مدينة رفح، والشهداء هم: الطبيب الشهيد "سمير محمود حجازي" 26 عاماً, والشاب "معتز عبدالله الرخاوي" 26 عاماً، والفتى "محمود سعيد قشطة" 18 عاماً، وجميعهم من مدينة رفح.
- 2002م ثلاثة مقاومين فلسطينيين يهاجمون مركز اقتراعٍ لحزب الليكود الصهيوني في محطة الحافلات المركزية في مدينة بيسان المحتلة ، و أدّى الهجوم إلى مصرع أربعة صهاينة على الأقل و أصيب أكثر من عشرين آخرين ، و قد استشهد المهاجمون الثلاثة برصاص قوات الأمن الصهيونية .. و تبنّت كتائب شهداء الأقصى العمليّة
- 2001م الاستشهاديّ القسّاميّ أسامة محمد حلس (23 عاماً) من منطقة الشجاعية، يهاجم بسلاحه الرشاش حافلة صهيونية قرب تجمّع غوش قطيف الصهيوني ، ممّا أدّى إلى مصرع مستوطنة صهيونية و جرح عددٍ من الجنود الصهاينة .
- 2000م استشهاد 5 كوادر من حركة فتح في قلقيلية (قصى زهران- محمود العدل- زياد سلمي- محمد عدوان ومهدي جبر).
- 1984 م رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ياسر عرفات يستقيل من منصبه والمجلس الوطني الفلسطيني المنعقد في عمّان يعيد انتخابه للمنصب ذاته بعد ساعات قليلة. جاءت خطوة عرفات الرمزية بالاستقالة للردّ على معارضيه الذين اتهموه بالمسؤولية عن الإخفاقات التي طالت العمل الفلسطيني في لبنان، ولتحدي الانشقاقات التي تعرضت لها حركة "فتح" التي يترأسها بدعم من الحكومة السورية.
- 1971م اغتيال وصفي التل رئيس وزراء الأردن في القاهرة على يد 3 شبان فلسطينيين ينتمون إلى منظمة أيلول الأسود.
- 1966م الجمعية العامة تطالب بوقف الاستيطان في الأراضي الفلسطينية حيث طالبما يقارب من 126 دولة أعضاء مجلس الأمن الدولي العدو الإسرائيلي بوقف الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة
- 1949 م الجيش الإسرائيلي يبعد 700 عربي من سكان قرية كفار ياسر إلى خارج فلسطين.