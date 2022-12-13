النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2413) الثلاثاء 13/12/2022

أخبار فلسطينية﻿

فلسطين تشيد باعتماد 4 قرارات لصالحها في الأمم المتحدة

توغل إسرائيلي محدود شرق مدينة غزة

اشتية يبحث مع وفد أمريكي انتهاكات الاحتلال وفرص الاستثمار بفلسطين

أخبار إسرائيلية

الإعلام الإسرائيلي يواصل التحريض ضد الفلسطينيين ومواقع التواصل تفتح صفحاتها لقادة اليمين

حلفاء نتنياهو ومعارضوه يعرقلون جهوده لتشكيل حكومة

إسرائيل تسعى لعرقلة تصويت الجمعية العامة للأمم المتحدة على الطلب الفلسطيني بشأن الاحتلال

اخبار دولية

الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال: الاحتلال الإسرائيلي قتل خلال العام الماضي 156 طفلا فلسطينيا

الأمم المتحدة تصوت الأسبوع المقبل على طلب فلسطيني بإصدار فتوى من محكمة العدل بشأن الاحتلال الإسرائيلي

أخبار عربية

الجمعية العامة تبدأ مناقشة مقترح “الفتوى القانونية” حول شرعية الاحتلال والاتحاد الأوروبي يدعو لـ “تهدئة سريعة”

الصحف العربية/المواقع الإخبارية /الوكالات الإخبارية /

الصحف العربية

القدس العربي

فلسطين تسلم مسؤولة أممية تقريرا عن “جرائم الاحتلال” بحق الأطفال- (تغريدة)

جماهير حاشدة تشيع جثمان شهيدة جنين وتدعو للرد على الجريمة.. والاحتلال يزيل لافتات تمنع دخول المستوطنين للأقصى

جيش الاحتلال يعترف بإطلاق النار على طفلة فلسطينية وقتلها في جنين ويزعم أنه بـ ”الخطأ”

فلسطينيون يقيمون حواجز في جنين لمنع الاقتحامات الإسرائيلية

ارتفاع جديد للهجمات الإسرائيلية ضد المناطق الفلسطينية والمقاومة ترد بـ 114 عملا مقاوما

الشرق الأوسط

ذكرى «انطلاقة حماس» تثير مزيداً من الخلافات مع رام الله

الفلسطينيون يطالبون مبعوثة أممية بالتحقيق في قتل طفلة بجنين

الاهرام المصرية

"الأنباء الفلسطينية": الاحتلال الإسرائيلي قتل 61 طفلا منذ مطلع العام الجاري

أخبار العالم| تشييع جثمان الطفلة الفلسطينية.. مجموعة السبع وأوكرانيا...و27 درجة تحت الصفر

الشروق المصرية

الأمم المتحدة تصوت الأسبوع المقبل على فتوى بشأن الاحتلال الإسرائيلي

وكالة الأنباء الفلسطينية: الاحتلال الإسرائيلي قتل 61 طفلا منذ مطلع العام الجاري

الغد الأردنية

الصحف المحلية

فلسطين اون لاين

القدس المحلية

هيئة الأسرى تنشر تفاصيل الاعتداء على شابين خلال توقيفهم في "عتصيون"

العشرات من المستوطنين يقتحمون الأقصى

الاحتلال يفرج عن الأسيرة الطفلة حلا سرور

اكتشاف قبور رومانية تعود لألفي عام في غزة

الحياة الجديدة

فتح صناديق اقتراع انتخابات غرفة تجارة وصناعة محافظة طوباس

اللجنة السياسية في المجلس الوطني: الوحدة السياسية والميدانية سلاحنا لمواجهة مشروع حكومة الإرهاب الإسرائيلية

إجماع دولي على 4 قرارات لصالح فلسطين من ضمنها تمديد ولاية "الأونروا" وفلسطين ترحب

الاحتلال يعترف بمسؤوليته عن جريمة قتل الطفلة جنى زكارنة

الاحتلال يفرج عن الأسيرة الطفلة حلا سرور

مصرع عاملين عقب انهيار سقّالة بناء في القدس

جريدة الأيام

قوات الاحتلال تعدم طفلة خلال اقتحامها جنين

»هكذا اغتال الاحتلال طفولة "جنى" بـ 4 رصاصات

»اشتية يدعو الممثلة الأممية الخاصة لوضع إسرائيل على القائمة السوداء

»الاحتلال يهدم ويخطر بالهدم ويجبر مقدسياً على الهدم

»والدة الأسير أبو حميد تتمكن من زيارته: الورم بارز وجسده أشبه بهيكل عظمي

»مصرع عاملين وإصابات بانهيار سقالات بناء بمستوطنة شمال القدس

»غزة: اكتشاف قبور رومانية تعود لألفي عام قرب مخيم الشاطئ

»رجا شحادة.. يواصل النضال ضد الاحتلال بالكتابة والأدب وبالذاكرة والقانون...

وكالة صفا

فلسطين اليوم

عرب 48

اكتشاف قبور رومانّية تعود لألفي عام في غزة

مصرع عاملين وإصابات بانهيار سقالات بناء في مستوطنة "غفعات زئيف"

الخارجية الفلسطينية: الاحتلال أعدم 52 طفلا منذ مطلع العام الحالي

وقفة إسناد للأسرى في بيت لحم

وكالة وفا

حدث في مثل هذا اليوم

ý 13 كانون أول (ديسمبر)

ý 2002م جحر الديك منطقة تقع جنوب مدينة غزة وسبب قربها من خط الهدنة، فقد حاول 5 عمال فلسطينيين من عائل واحدة دخول (إسرائيل) من تلك المنطقة فأطلقت عليهم قوات الاحتلال النار بدم بارد مما أدى إلى استشهادهم وهم من عائلة الاسطل من سكان مدينة خانيونس.

ý 2001م سلطة الحكم الذاتي الفلسطيني تأمر بإغلاق كافة مكاتب حركتي حماس و الجهاد الإسلاميّ في الأراضي الفلسطينية .

ý 2000م قوات الاحتلال يغتال عباس العويري (26 عاماً) و الناشط في كتائب القسّام، في مدينة الخليل .

ý 2000م الدكتور عبد العزيز الرنتيسي (53 عاماً) القياديّ في حركة حماس والمعتقل في سجون السلطة الفلسطينية ، يبدأ إضراباً عن الطعام احتجاجاً على استمرار اعتقاله و عدم إطلاق سراحه.

ý 1993م أول عملية استشهادية بسيارة مفخخة نفذها المجاهد أنور عزيز من حركة الجهاد الإسلامي على مفرق نحال عوز وأدت إلى عدد كبير ن الإصابات في صفوف قوات الاحتلال حسب اعتراف إذاعة الجيش الإسرائيلي.

ý 1993م القوات الخاصة الإسرائيلية تغتال اشرف السندي قائد الجهاد الإسلامي في رفح ومحمد أبو معمر قائد النسر الأحمر الجناح العسكري للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين.

ý 1988م الرئيس عرفات يعلن مبادرة سلام الشجعان أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في جنيف بعد رفض الولايات المتحدة منح الرئيس عرفات تأشيرة دخول لإلقاء كلمة فلسطين في الجمعية العامة.

ý 1988 م زعيم منظمة التحرير الفلسطينية ياسر عرفات (ولد عام 1929) يخاطب الجمعية العامة للأمم المتحدة في جنيف بعد رفض واشنطن منحه تأشيرة دخول.

ý 1947م عصابة الأرغون الصهيونية الإرهابية تشن خمس غارات على مناطق سكنية فلسطينية في القدس ويافا وقرية الطيرة (قضاء حيفا) وتقتل 35 من الفلسطينيين المدنيين وتجرح كثيرين آخرين.

ý 1947 م منظمة الأرغون الإرهابية اليهودية تشن غارات على القدس ويافا وحيفا (فلسطين) وتقتل 35 مدنيا فلسطينيا.

ý 1971م الأمم المتحدة تدعو إسرائيل إلى الانسحاب من جميع الأراضي العربية المحتلة وتطبيق القرار 242.

ý 1920م المؤتمر العربي الفلسطيني الثالث في حيفا انعقد هذا المؤتمر في الفترة من 13-19/12/1920م بعد موجهة من الاضطرابات والاحتجاجات والمظاهرات وأعمال العنف التي اجتاحت فلسطين عقب مؤتمر سان ريمو 1920م وفصل فلسطين عن سوريا وفرض الانتداب البريطاني عليها وإعلان المندوب السامي خطوط سياسته الرامية إلى إنشاء مجلس استشاري في فلسطين.