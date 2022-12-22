النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد (2420)الخميس ديسمبر 2022
أخبار فلسطينية
- ارتقى خلال تصدي اقتحام قبر يوسف..الجهاد الإسلامي تنعى الشهيد دراغمة وتؤكد أن دماء الشهداء تزيد من انتفاضة مقاومتنا
- شهيد وإصابات خلال اقتحام الاحتلال نابلس (فيدوهات)
- مفاوضات التبادل: المقاومة لم تتخلَّ عن أبو حميد
- استشهاد شاب متأثرا بإصابته خلال اقتحام الاحتلال مدينة نابلس
- اشتية يدعو "الفيفا" لإدانة جريمة اغتيال اللاعب أحمد دراغمة
- مطالبات للحركة الوطنية الفلسطينية بضرورة العمل على وقف مسلسل قتل الأسرى في سجون الاحتلال
- “حماس” تتعهد بتحرير الأسرى وتتوعد بعدم السكوت على ممارسات الاحتلال
- القيادة الفلسطينية تبدأ حملة سياسية ضمن استراتيجية جديدة تستهدف الأمم المتحدة لمواجهة حكومة نتنياهو
أخبار إسرائيلي
- نتنياهو يشكل ائتلافا دينيا يمينيا حاكما في إسرائيل
- »نائب ليكودي: الضمّ الفعلي للضفة الغربية ممتاز
- »تشكيل الحكومة الإسرائيلية سيؤدي إلى ازدياد التهجير الجماعي بالقدس
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اخبار دولية
- مساعٍ أميركية لعقد اجتماع للدول العربية المطبّعة وإسرائيل
- تشيلي تعتزم رفع مستوى تمثيلها في فلسطين إلى سفارة
- أمريكا ترفض منح تأشيرات لإسرائيليين مشتبه بارتكابهم جرائم ضد الفلسطينيين
- واشنطن: ستكون لدينا علاقة بنّاءة مع الحكومة الإسرائيلية القادمة
اخبار عربية
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الصحف العربية
القدس العربي
- تشيلي تعتزم رفع مستوى تمثيلها في الأراضي الفلسطينية إلى سفارة
- استشهاد شاب فلسطيني وإصابة 5 خلال اقتحام قوات إسرائيلية مدينة نابلس
- المقررة الأممية فرانشيسكا ألبانيز تتعرض لهجمة شرسة تتهمها بمعاداة السامية ومنظمات دولية ومثقفون يعلنون دعمها
- الجيش الإسرائيلي يحاصر مبنى سكنياً في نابلس
- مطالبات للحركة الوطنية الفلسطينية بضرورة العمل على وقف مسلسل قتل الأسرى في سجون الاحتلال
- “حماس” تتعهد بتحرير الأسرى وتتوعد بعدم السكوت على ممارسات الاحتلال
- القيادة الفلسطينية تبدأ حملة سياسية ضمن استراتيجية جديدة تستهدف الأمم المتحدة لمواجهة حكومة نتنياهو
- عشرات المستوطنين الإسرائيليين يقتحمون المسجد الأقصى
- سلطات الاحتلال ترفض تسليم جثمان الشهيد ناصر أبو حميد لذويه حتى يواروه الثرى
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الشرق الأوسط
- تشيلي تعتزم فتح سفارة في الأراضي الفلسطينية
- البابا يعد بالمساعدة في إطلاق أسرى إسرائيليين لدى «حماس»
- الأسرى الفلسطينيون يبدأون إضراباً عن الطعام لثلاثة أيام
الاخبار اللبنانية
- نابلس تتهيّأ لمواجهة اقتحام المستوطنين لقبر يوسف
- مفاوضات التبادل: المقاومة لم تتخلَّ عن أبو حميد
- «الأسد المقنّع» آخر المترجّلين: هكذا يُقتل الأسرى
- لمى غوشة من محبسها: سأعود
- مساعٍ أميركية لعقد اجتماع للدول العربية المطبّعة وإسرائيل
- عدوان إسرائيلي على محيط دمشق
الغد الأردنية
- استشهاد لاعب كرة قدم فلسطيني برصاص الاحتلال
- الاحتلال يعتقل 15 فلسطينيا واندلاع اشتباكات في…
- الاحتلال يحتجز جثمان الشهيد أبو حميد
- عشرات المستوطنين المتطرفين يقتحمون الأقصى
”الشروق المصرية
- استشهاد شاب فلسطيني متأثرا بجروحه خلال اقتحام الاحتلال لنابلس
- نتنياهو يبلغ رئيس إسرائيل تمكنه من تشكيل الحكومة
- إصابة أربعة فلسطينيين بالرصاص الحي خلال اقتحام الاحتلال الإسرائيلي لنابلس
الشرق القطرية
- تشيلي تعتزم رفع مستوى تمثيلها في الأراضي الفلسطينية إلى سفارة
- استشهاد شاب فلسطيني وإصابة 5 خلال اقتحام قوات إسرائيلية مدينة نابلس
الصحف المحلية
فلسطين اون لاين
- محدث بالفيديو والصور عشرات المستوطنين يقتحمون "الأقصى" في خامس أيام "عيد الحانوكاه"
- "حماس" تنعى الشهيد "دراغمة" وتؤكد أنّ العدوان سيُقابَل بالصمود والمقاومة
- تقرير عام ثقيل من التهويد والاستيطان يترَّبص بمدينة القدس
- بالفيديو استشهاد شاب متأثرًا بإصابته برصاص الاحتلال بنابلس
- قبل دقائق من انتهاء المهلة الممنوحة.. نتنياهو يشكّل حكومة جديدة
- خاص ناصر الدين: الاحتلال يتحمّل مسؤولية تجاوز الخطوط الحمراء في "الأقصى"
- عرين الأسود: مقاتلونا يتصدّون لقوات الاحتلال المتوغلة في نابلس
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صحيفة الأيام
- »استشهاد الشاب أحمد دراغمة برصاص الاحتلال في نابلس
- »بيت ساحور: وفاة طفلين شقيقين وإصابة 3 من أفراد أسرتهما نتيجة التسمّم بغاز...
- »الاحتلال يقرّر احتجاز جثمان أبو حميد وعائلته تتمسك برفض العزاء قبل استلامه
- »الاحتلال يشرع ببناء الجسر الخشبي المعلّق بين الثوري وسلوان
- »نائب ليكودي: الضمّ الفعلي للضفة الغربية ممتاز
- »تشكيل الحكومة الإسرائيلية سيؤدي إلى ازدياد التهجير الجماعي بالقدس
- »واشنطن: ستكون لدينا علاقة بنّاءة مع الحكومة الإسرائيلية القادمة
- »بايدن يستقبل الرئيس الأوكراني في البيت الأبيض واعداً بتعزيز دعمه لبلاده
صحيفة القدس
- إضراب في طوباس.. استشهاد شاب وإصابة عدد آخر برصاص الاحتلال في نابلس
- نتنياهو يعلن تشكيل حكومة إسرائيلية جديدة
- تشيلي تعتزم رفع مستوى تمثيلها في فلسطين إلى سفارة
- اشتية يدعو "الفيفا" لإدانة جريمة اغتيال اللاعب أحمد دراغمة
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بحماية قوات الاحتلال.. عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى
» الحياة الجديدة
- استشهاد شاب متأثرا بإصابته خلال اقتحام الاحتلال مدينة نابلس
- اشتية يدعو "الفيفا" لإدانة جريمة اغتيال اللاعب أحمد دراغمة
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وكالة الرأي
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وكالة صفا
- أحدثت إرباكًا وقلقًا كبيرين..مكالمات لآلاف جنود الاحتياط بجيش الاحتلال: احضروا فورًا لوحداتكم العسكرية
- دعوات للمشاركة بـ"الفجر العظيم" غدًا..عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى ويؤدون طقوسًا تلمودية
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- في النصف ساعة الأخير.. نتنياهو ينجح في تشكيل حكومة يمينية جديدة
- "المحتسب".. يرحل بعد أن كرّس حياته حارسًا لشارع الشهداء بالخليل
- كيف تقتل "إسرائيل" الأسرى بالسجون؟
وكالة سما
- أمريكا ترفض منح تأشيرات لإسرائيليين مشتبه بارتكابهم جرائم ضد الفلسطينيين
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- بعد الكشف عن "الوثيقة السرية".. الأزمة "الإسرائيلية الأوروبية" تتصاعد
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فلسطين اليوم
- ارتقى خلال تصدي اقتحام قبر يوسف..الجهاد الإسلامي تنعى الشهيد دراغمة وتؤكد أن دماء الشهداء تزيد من انتفاضة مقاومتنا
- قدورة فارس لـ "فلسطين اليوم": احتجاز جثمان أبو حميد جريمة يقترفها عدو حاقد وينفرد بها الاحتلال
- محدث بالفيديو والصور شهيد وعدد من الإصابات برصاص الاحتلال خلال مواجهات اندلعت قرب قبر يوسف في نابلس
- محدث بالفيديو والصور كتيبة نابلس تتصدى لاقتحام الاحتلال وتستهدف آلياته بمحيط مخيم بلاطة
- كتيبة نابلس: جاهزون للتصدي لقوات الاحتلال وقطعان المستوطنين
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عرب 48
- بيت ساحور: وفاة طفل وشقيقته وإصابة أسرتهما اختناقا بغاز سام وإخلاء منازل
- عائلة الشهيد أبو حميد تطالب بتصعيد النضال لاستعادة الجثامين المحتجزة
- اعتقال شاب في نابلس واعتداء على أسرى خلال اعتقالهم
- بدءًا من يناير: ارتفاع سعر الكهرباء بنسبة 8.2%
- المصادقة على "قانون بن غفير" بالقراءة الأولى
- الجيش الإسرائيلي يدعي إسقاط مُسيّرة لـ"حزب الله"
- تقرير: "حزب الله" يفقد السيطرة على عناصره جنوبي لبنان
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وكالة وفا
- اشتية يدعو "الفيفا" لإدانة جريمة اغتيال اللاعب أحمد دراغمة
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حدث في مثل هذا اليوم
22 كانون أول (ديسمبر)
- 2003م قيام الاستشهاديين محمد مصطفي من كتائب الأقصى و"أسعد العطي" من سرايا القدس بقتل ضابطين وجندي وإصابة آخرين قرب مغتصبة "كسوفيم".
- 2003م بعض الفلسطينيين الغاضبين يتهجّمون على وزير الخارجيّة المصريّ أحمد ماهر خلال زيارةٍ رسميّة له للمسجد الأقصى المبارك ، و استنكرت الفصائل الفلسطينية ، و على رأسها حماس ، حادثة الاعتداء التي تسيء إلى العلاقات الفلسطينية – المصريّة.
- 2002م وزارة الداخليّة الصهيونية تصدر قراراً بإغلاق جريدة "صوت الحق و الحريّة" الناطقة باسم الحركة الإسلاميّة داخل الخط الأخضر .
- 2001م شرطة السلطة الفلسطينية تعتقل شادي مهنّا المسؤول العسكريّ لحركة الجهاد الإسلاميّ في قطاع غزة ، و أحد مساعديه .
- 2000م الاستشهاديّ القسّاميّ هاشم النجار من سكان مدينة الخليل ، يفجّر نفسه في محطة سيّارات في مستوطنة "ميحولا" في غور الأردن ، فيوقع قتيلاً و عدداً من الجرحى في صفوف المستوطنين الصهاينة .
- 1998م تصويت البرلمان على حجب الثقة على سياسات نتنياهو حول عملية السلام المجمدة بين السلطة الفلسطينية والحكومة الإسرائيلية بقيادة بنيامين نتياهو والبرلمان يقر إجراء انتخابات مبكرة.
- 1987م مجلس الأمن يصدر القرار 605 الذي يشجب الممارسات الإسرائيلية التي تنتهك حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة ومما جاء في هذا القرار:
- 1985 م حريق شب في محطة للحافلات في غزة يلتهم 0 حافلة ركاب إسرائيلية.
- 1983م زار ياسر عرفات مصر لأول مرة بعد القطيعة ، و اجتمع بالرئيس حسني مبارك
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