النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد (2420)الخميس ديسمبر  2022

10:32الاحتلال يعتقل مواطنًا من خان يونس عبر حاجز بيت حانون

11:20النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد (2420)الخميس ديسمبر 2022

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