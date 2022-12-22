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النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد (2420)الخميس ديسمبر 2022

22 كانون أول / ديسمبر 2022 11:20

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النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد (2420)الخميس ديسمبر  2022

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22 كانون أول (ديسمبر)

  • 2003م قيام الاستشهاديين محمد مصطفي من كتائب الأقصى و"أسعد العطي" من سرايا القدس بقتل ضابطين وجندي وإصابة آخرين قرب مغتصبة "كسوفيم".
  • 2003م  بعض الفلسطينيين الغاضبين يتهجّمون على وزير الخارجيّة المصريّ أحمد ماهر خلال زيارةٍ رسميّة له للمسجد الأقصى المبارك ، و استنكرت الفصائل الفلسطينية ، و على رأسها حماس ، حادثة الاعتداء التي تسيء إلى العلاقات الفلسطينية – المصريّة.
  • 2002م  وزارة الداخليّة الصهيونية تصدر قراراً بإغلاق جريدة "صوت الحق و الحريّة" الناطقة باسم الحركة الإسلاميّة داخل الخط الأخضر .
  • 2001م شرطة السلطة الفلسطينية تعتقل شادي مهنّا المسؤول العسكريّ لحركة الجهاد الإسلاميّ في قطاع غزة ، و أحد مساعديه .
  • 2000م الاستشهاديّ القسّاميّ هاشم النجار من سكان مدينة الخليل ، يفجّر نفسه في محطة سيّارات في مستوطنة "ميحولا" في غور الأردن ، فيوقع قتيلاً و عدداً من الجرحى في صفوف المستوطنين الصهاينة .
  • 1998م تصويت البرلمان على حجب الثقة على سياسات نتنياهو حول عملية السلام المجمدة بين السلطة الفلسطينية والحكومة الإسرائيلية بقيادة بنيامين نتياهو والبرلمان يقر إجراء انتخابات مبكرة.
  • 1987م مجلس الأمن يصدر القرار 605 الذي يشجب الممارسات الإسرائيلية التي تنتهك حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة ومما جاء في هذا القرار:
  • 1985 م حريق شب في محطة للحافلات في غزة يلتهم 0 حافلة ركاب إسرائيلية.
  • 1983م زار ياسر عرفات مصر لأول مرة بعد القطيعة ، و اجتمع بالرئيس حسني مبارك
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