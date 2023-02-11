النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2459)  السبت 11/2/2023

2001م خطاب عرفات أمام لجنة المتابعة، حيث شدد الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات خلال خطابه الشامل أمام اجتماع لجنة المتابعة العربية في تونس على أن الشعب الفلسطيني مصمم أكثر من أي وقت مضى على استعادة وممارسة كافة حقوقه الوطنية غير القابلة للتصرف والتقادم.