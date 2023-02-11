النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2459) السبت 11/2/2023
أخبار فلسطينية
فلسطين: تبرعات بمليون دولار لمتضرري زلزال تركيا وسوريا
مقتل مستوطنيْن وإصابة 5 آخرين في عملية دهس بالقدس المحتلة- (فيديوهات وصور)
وفد حماس القيادي يجري “حوارا معمقا” مع مدير المخابرات المصرية ويناقش التهدئة
الرئيس الفلسطيني يصل القاهرة غدا للمشاركة في مؤتمر “دعم القدس”
ارتفاع عدد الضحايا الفلسطينيين جراء الزلزال المدمر إلى 83
حماس تدعو كافة الدول لتقديم مرافعاتها لمحكمة العدل الدولية
الخارجية تطالب الدنمارك الاعتراف بدولة فلسطين
أخبار إسرائيلية
حكومة نتنياهو تغرق الأراضي الفلسطينية بطوفان استيطاني ضمن مخطط قطع التواصل الجغرافي
حصيلة نهائية لهجوم القدس.. وأمر عاجل من نتنياهو تجاه المنفذ الشهيد
نتنياهو يصدر أمرا بهدم منزل منفذ عملية الدهس بالقدس فورا
بن غفير يصدر تعليمات بـ”الاستعداد للسور الواقي 2″ في القدس
نقاط الاحتكاك المحتملة بين نتنياهو وبايدن
هجوم إسرائيلي واسع على "بن غفير" بعد إعلانه حملة عسكرية بالقدس
نتنياهو وجالانت: تصريحــات بن غفير حـــول "السور الواقي2" لا غطـــــــاء لها
اخبار دولية
وزير الدفاع الأميركي إلى تل أبيب ورام الله لمحاولة التهدئة في القدس والضفة الغربية
70برلمانيًا بريطانيًا يدعون لتحرك يوقف إجلاء الفلسطينيين قسرًا بمسافر يطا
واشنطن تحذر “إسرائيل”: نقل الصلاحيات بالضفة بداية الضم
إيران: اعتقال عملاء للكيان الصهيوني ضالعين بهجوم المسيّرات بأصفهان
أخبار عربية
الجامعة العربية تطلق حملة إعلامية لدعم مؤتمر القدس
مصر تجري محادثات لمنع التصعيد بين الفلسطينيين والاحتلال في رمضان
الإمارات تدين بشدة عملية القدس وتصفها بـ"الجريمة النكراء"
الصحف العربية/المواقع الإخبارية /الوكالات الإخبارية /
الصحف العربية
القدس العربي
تكذيب فلسطيني لرواية الاحتلال حول استشهاد الأسير أبو علي.. وبن غفير يصدر أمراً ببناء زنازين عزل للأسيرات
غزة: تضامن شعبي ورسمي واسع مع ضحايا زلزال تركيا وسوريا
استشهاد الأسير الفلسطيني أحمد أبو علي في سجون الاحتلال- (صورة)
الشرق الأوسط
الشرطة الإسرائيلية: قتيلان وخمسة جرحى في عملية «الدهس» في القدس
الشروق المصرية
إصابة شاب فلسطيني برصاص الاحتلال الإسرائيلي خلال مواجهات في الخليل
منظمة التحرير الفلسطينية تدعو المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته لإنقاذ حياة مئات الأسرى المرضى
إصابات خلال قمع الاحتلال الإسرائيلي لمسيرة في شمال غرب الضفة الغربية
مواجهات بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلي في نابلس
الغد الأردنية
استشهد المنفذ.. قتيلان و5 إصابات في عملية “دهس” في القدس المحتلة
واشنطن تحذر “إسرائيل”: نقل الصلاحيات بالضفة بداية الضم
الشرق القطرية
" متطوعون فلسطينيون لـ "الشرق": نسمع صرخة المنكوب أكثر من غيرنا ولا نتخلى عن واجبنا
إصابة فلسطينيين برصاص الاحتلال في الخليل وجنين
الصحف المحلية
فلسطين اون لاين
"غالانت" يفرض عقوبات مالية على أسرى مقدسيين
مستوطنون يسرقون رؤوس أغنام غرب سلفيت
أبو كويك: استشهاد الأسير "أبو علي" جريمة متجددة لسياسة القتل البطيء
إصابات في مواجهات مع الاحتلال خلال فعاليات مناهضة للاستيطان في الضفة
الاحتلال يشرع بإجراءات انتقامية بعد عملية القدس المحتلة
أول تعقيب من حماس على عملية الدهس بالقدس المحتلة
القدس المحلية
"أزمة عاملي بيرزيت".. حراك جديد بمطالب نقابية وسط الخشية من تصاعد الأمور
قوات الاحتلال تعتقل شابًا من القدس المحتلة
في كتابه "رنين القيد"... الأسير عنان الشلبي يروي فصول حكايته
أسمى غانم تروي ريشتها قصص السواد والنور والبيت المشترك
وزير الأوقاف يكشف حجم التبرعات التي جمعت لصالح لتركيا وسوريا
مصرع طفل وإصابة عائلته اختناقًا بغزة
مقتل شاب في جريمة إطلاق نار بالداخل المحتل
غزة: مصرع مواطن وإصابة زوجته اختناقًا
فصائل تبارك عملية القدس المحتلة
الحياة الجديدة
تواصل انتهاكات الاحتلال.. شهيدان وإصابات واعتقالات
الاحتلال يغلق أحد الحواجز المؤدية لتل الرميدة ويحتجز المواطنين
فريق التدخل الفلسطيني في تركيا يواصل عمليات البحث والإنقاذ في ملاطية
اشتية يحمّل الاحتلال المسؤولية عن استشهاد الأسير أبو علي
جريدة الأيام
القدس: مقتل إسرائيليَّين خلال عملية دهس عند مستوطنة "راموت".. واستشهاد...
استشهاد أسير نتيجة الإهمال الطبي وإعلان الحداد والاستنفار في السجون
بن غفير يتوعّد المقدسيين بإطلاق عملية "السور الواقي 2" غداً
إصابات خلال قمع مسيرات الجمعة والمستوطنون يعتدون في مواقع عدة
قوات الاحتلال تعتدي على المعتصمين في محيط مبنى مهدد بالهدم في سلوان
وكالة صفا
إصابات بشجار خلال حفل تأبين نظمته فتح بنابلس
نعي واسع للأسير أبو علي وتحميل الاحتلال المسؤولية
بالفيديو قوات الاحتلال تقتحم مخيم جنين ومقاومون يتصدون
"التشريعي" ينعى ضحايا زلزال سوريا وتركيا ويدعو لمؤازرة ذويهم
الكشف عن زيارة "سرية" لرئيس أركان جيش الاحتلال إلى المنامة
مركز: إلغاء بلدية برشلونة إتفاقية توأمة مع بلدية "تل أبيب" موقف شجاع
مستوطنون يقتحمون خربة الدير بالأغوار
وكالة الرأي الفلسطينية
ارتفاع عدد الضحايا الفلسطينيين جراء زلزال تركيا وسوريا إلى 83
"الدفاع المدني" يدعو لتوخي الحذر عند استخدام وسائل التدفئة
12017 مغادراً و10505 وافدين عبر منفذ بيت حانون الأسبوع الماضي
الاحتلال يعتقل شاباً من عناتا في القدس
سلطات الاحتلال تبعد مقدسياً عن الأقصى لمدة أسبوع
الدفاع المدني للرأي: العثور على جثة مواطن داخل شقته في حي الرمال
مقتل 10 إسرائيليين وإصابة 61 منذ بداية العام2023
فلسطين اليوم
قوات الاحتلال تقتحم عناتا والعيساوية بالقدس المحتلة والمقاومة تتصدى لاقتحام بلدة جبع بجنين
بالفيديو بدء ترميم قبة الصخرة بالمسجد الأقصى بعد أيام على تساقط حجارتها الخارجية
الشيخ خضر عدنان يواصل إضرابه عن الطعام لليوم السابع على التوالي
سما نيوز
الاحتلال يرفع مستوى التأهب في الضفة الغربية
عملية القدس تثير خلافا حادا بين بن غفير وشبتاي
لماذا لا يستطيع الاحتلال هدم منزل منفذ عملية القدس؟
عملية القدس: انتقادات إسرائيلية لقرار بن غفير
مسؤول إسرائيلي: سنقصف أي معدات إيرانية يتم إرسالها إلى سوريا للمساعدات الانسانية
قوات الاحتلال تقتحم عناتا والعيساوية بالقدس المحتلة
عرب 48
غزة: وفيتان وإصابات إثر تسرب للغاز في منزلين
الأسرى يعلنون الاستنفار وإرجاع وجبات الطعام عقب استشهاد الأسير أحمد أبو علي
وكالة وفا
نفذت بتوجيهات من الرئيس: حملة "أغيثوهم" تجمع ...
تواصل انتهاكات الاحتلال: شهيدان وإصابات واعتق ...
الاحتلال ينصب حاجزا عسكريا جنوب جنين
أبو بكر يطلع نائبين في برلمان ولوني البلجيكي ...
حدث في مثل هذا اليوم
- 11شباط (فبراير)
- 2004م عملية اجتياح جبانة نفذتها القوات الإسرائيلية في غزة حيث قامت باقتحام حي الشجاعية شرقي مدينة غزة وقد أدى الاجتياح إلى استشهاد 12مفلسطينياً وإصابة العشرات كما استشهد 3 في مدينة رفح الباسلة.
- 2002م مقتل مجندتين إسرائيليتين وجرح 14 في هجوم مسلح على مركز قيادة المنطقة الجنوبية للاحتلال في بئر السبع وكتائب القسام تتبنى العملية وتعلن أن منفذيها الشهيدان "خالد الطل ومحمد البطاط" من بلدة الظاهرية قضاء الخليل.
- 2001م خطاب عرفات أمام لجنة المتابعة، حيث شدد الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات خلال خطابه الشامل أمام اجتماع لجنة المتابعة العربية في تونس على أن الشعب الفلسطيني مصمم أكثر من أي وقت مضى على استعادة وممارسة كافة حقوقه الوطنية غير القابلة للتصرف والتقادم.
- 1991م العراق يطلق صاروخين من طراز "سكود" على إسرائيل تلحق أضراراً مادية خلال حرب الخليج الثانية.
- 1985 م بعد حسم مسألة الوجود العلني للعمل الفدائي في الأردن، بخروج المقاومة بعد أحداث أيلوب ومعارك جرش عام 1970 و1971. واعتراف قمة الرباط العربية بمنظمة التحرير الفلسطينية ممثلا شرعياً وحيداً للشعب الفلسطيني، تميزت العلاقات الفلسطينية – الأردنية بالتوتر والحذر.
- 1985م توقيع اتفاق أردني فلسطيني يشمل الدعوة لإقامة كونفدرالية، وعقد مؤتمر دولي للسلام.
- 1973 م الطيران الحربي الإسرائيلي يسقط طائرة بوينج مدنية ليبية، فوق شبه جزيرة سيناء المحتلة، مما أدى إلى مقتل 105 أشخاص مدنين بينهم السيد صالح بويصير وزير خارجية ليبيا وصاحب كتاب جهاد شعب فلسطين، وسلوى حجازي مذيعة التليفزيون المصرية.