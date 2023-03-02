النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد (2475) الخميس2 مارس 2023
أخبار فلسطينية
- أشتية يدعو إلى تشكيل «لجان حماية شعبية»
- الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 14 فلسطينيا في مناطق مختلفة بالضفة الغربية
- رصد فلسطيني لشهر شباط: 636 اعتداءً و37 عملية هدم في القدس و5 محاولات إنشاء بؤر اسيطانية
- رئيس سابق لـ”الشاباك”: حكومة نتنياهو “إرهابية” والحرب الأهلية “وشيكة”
- سلطات السجون توسع العقوبات ضد الأسرى لوقف خطوات “العصيان” وتدفع لزيارة حالة التوتر
- وزارة العمل توقع عقود لتشغيل 274 خريجًا لصالح وزارة الصحة
- التعليم: لا جديد بخصوص تأجيل امتحانات "التوجيهي"
- وفاة شابة وشاب من غزة غرقًا في مركب للهجرة قبالة سواحل اليونان
- شهيد ومصابان وخمسة معتقلين خلال اقتحام واسع لمخيم عقبة جبر
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أخبار إسرائيلي
- الكنيست يصادق بالقراءة التمهيدية على «إعدام الأسرى»
- إسرائيل تعتقل مستوطنين مشتبهاً بمشاركتهم في هجوم حوارة
- رئيس سابق لـ”الشاباك”: حكومة نتنياهو “إرهابية” والحرب الأهلية “وشيكة”
- نتنياهو يقارن بين المتظاهرين في تل أبيب بإرهاب المستوطنين بحوّارة
- إضعاف القضاء: الآلاف يتظاهرون قرب منزل نتنياهو بالقدس ومحاصرة زوجته بتل أبيب
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اخبار دولية
- واشنطن تدعو نتنياهو للتنصل "علنا" من تصريحات سموتريتش حول حوارة
- وفاة شابة وشاب من غزة غرقًا في مركب للهجرة قبالة سواحل اليونان
اخبار عربية
- الدول الأقل نمواً تسعى للفت انتباه العالم خلال قمة في الدوحة
الصحف العربية المواقع الإخبارية الوكالات الإخبارية
الصحف العربية
القدس العربي
- رئيس الوزراء الفلسطيني في “حوارة” في زيارة تفقدية لآثار العدوان.. وعباس يصدر تعليمات بتصدي أجهزة الأمن للمستوطنين
- أجهزة أمن فلسطينية تمنع عقد “المؤتمر الشعبي الفلسطيني 14 مليون” وتقتحم تلفزيون “وطن” وتقمع صحافيين- (تدوينات)
- جيش الاحتلال يزعم اعتقال منفذي عملية أريحا التي قُتل فيها مستوطن
- رصد فلسطيني لشهر شباط: 636 اعتداءً و37 عملية هدم في القدس و5 محاولات إنشاء بؤر اسيطانية
- رئيس سابق لـ”الشاباك”: حكومة نتنياهو “إرهابية” والحرب الأهلية “وشيكة”
- سلطات السجون توسع العقوبات ضد الأسرى لوقف خطوات “العصيان” وتدفع لزيارة حالة التوتر
- إطلاق “الخط الساخن” لفضح التمييز العنصري الإسرائيلي ضد الفلسطينيين الأمريكيين
- فلسطين تحذر من “الكارثة” وتطالب بحماية دولية لوقف هجمات جيش الاحتلال ومليشيا المستوطنين
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الشرق الأوسط
- الكنيست يصادق بالقراءة التمهيدية على «إعدام الأسرى»
- أشتية يدعو إلى تشكيل «لجان حماية شعبية»
- إسرائيل تعتقل مستوطنين مشتبهاً بمشاركتهم في هجوم حوارة
- خيول وقنابل صوت لتفريق متظاهرين إسرائيليين ضد
- تلويح إسرائيلي بضرب «حزب الله» جنوب سوريا
الغد الأردنية
- واشنطن: دعوة وزير إسرائيلي لمحو قرية فلسطينية تحريض على العنف
- الاحتلال يواصل حصاره لمدينة أريحا لليوم الثالث…
- مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى بحماية شرطة الاحتلال
- واشنطن: دعوة وزير إسرائيلي لمحو قرية فلسطينية…
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الاهرام المصرية
الاخبار اللبنانية
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- الضفة لا تنتظر السلطة: الانتفاضة الجديدة آتية
- «بازار» العقبة: الشيخ يعلّي سعره
الشروق المصرية
- الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 14 فلسطينيا في مناطق مختلفة بالضفة الغربية
- فتح: المصادقة على فرض عقوبة الإعدام بحق الأسرى الفلسطينيين بسجون الاحتلال هو شرعنة للقتل
- غدا.. فتح تعلن الإضراب الشامل في الأغوار وأريحا حدادا على روح شهيد مخيم عقبة جبر
- استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال الإسرائيلي في أريحا
- اشتية: مصادقة الكنيست بالقراءة التمهيدية على مشروع قانون إعدام الأسرى يعكس سياسات إجرامية وعنصرية
الشرق القطرية
- إصابة ثلاثة فلسطينيين خلال اقتحام قوات الاحتلال مخيم "عقبة جبر" في
- توغل إسرائيلي شرق خان يونس واعتقال ستة فلسطينيين في الضفة
الصحف المحلية
فلسطين اون لاين
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صحيفة الأيام
· شهيد ومصابان وخمسة معتقلين خلال اقتحام واسع لمخيم عقبة جبر
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» الحياة الجديدة
· عاصم سالم: لنسعَ لخدمات إلكترونية كاملة والتحول إلى "النقل الذكي".. وتخفيف التلوث البيئي بـ "المركبات الكهربائية"
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· الاحتلال يعتقل ثمانية مواطنين من القدس
وكالة الرأي
· تقرير قانون إعدام الأسرى .. عنصرية إسرائيلية في أقبح صورها
· إضراب شامل في أريحا حدادًا على روح الشهيد محمود حمدان
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· المرور: 6 إصابات في 11 حادث سير خلال الـ 24 ساعة الماضية
· أسعار المنتجات الزراعية في الأسواق المحلية اليوم
· الأسرى يواصلون العصيان داخل سجون الاحتلال لليوم الـ 17
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وكالة صفا
· دعوات لإحياء الفجر العظيم غدًا..عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى
· وفاة 3 أطفال بحادث دهس في مخيم شعفاط
· قوات الاحتلال تعتقل 15 مواطنا بالضفة والقدس
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فلسطين اليوم
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وكالة وفا
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3 آذار (مارس)