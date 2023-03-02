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النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد (2475) الخميس2 مارس 2023

02 آذار / مارس 2023 11:23

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النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد (2475)   الخميس2 مارس 2023

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فلسطين اون لاين

·         تقرير قادة فصائل: جرائم المستوطنين في "حوارة" إعلان فشل لقمة "العقبة"
·         الأسرى يواصلون نضالهم وسجون الاحتلال تفرض عقوبات جديدة
·         بالفيديو مستوطنون يقتحمون "الأقصى" صباح اليوم
·         تقرير السلطة غائبة.. "لجان الحراسة الشعبية" ملاذ أهالي حوارة
·         "مُستحقو الشؤون" يتهمون حكومة اشتية بالتلكؤ في صرف مخصصاتهم
·         الاحتلال يشنُّ حملة اعتقالات بالضفة والقدس
·         33 عملًا مقاومًا بالضفة والقدس خلال 24 ساعة الأخيرة
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صحيفة الأيام

·         شهيد ومصابان وخمسة معتقلين خلال اقتحام واسع لمخيم عقبة جبر

·         »قوات الاحتلال تواصل إغلاق حوارة والمستوطنون يعتدون في مناطق عدة
·         »سموتريتش: يجب محو حوارة من الوجود وأعتقد أن على دولة إسرائيل القيام بذلك
·         »"القطار الخفيف".. محطة تنكيل وضرب الفتية المقدسيين
·         »القدس: الاحتلال يستولي على حسابات بنكية وسيارات محررين
·         »الكنيست يصادق بصورة أولية على مشروع قانون إعدام أسرى
·         »اعتداء على الأسرى في "النقب" والعصيان يتواصل في مختلف السجون
·         »تل أبيب: الشرطة تقمع بقنابل الصوت والخيالة متظاهرين ضد قوانين القضاء

 صحيفة القدس

·         محدث 1 || مصرع 3 أطفال أشقاء بحادث دعس مروع في القدس المحتلة
·         التعليم: لا جديد بخصوص تأجيل امتحانات "التوجيهي"
·         وفاة شابة وشاب من غزة غرقًا في مركب للهجرة قبالة سواحل اليونان
·         ضباط في الشرطة الإسرائيلية: شبتاي استخدم القوة ضد المتظاهرين لإرضاء بن غفير
·         هيئة الأسرى: استمرار الانتهاكات الطبية بحق المعتقلين في سجون الاحتلال

» الحياة الجديدة

·         عاصم سالم: لنسعَ لخدمات إلكترونية كاملة والتحول إلى "النقل الذكي".. وتخفيف التلوث البيئي بـ "المركبات الكهربائية"

·         إضراب شامل يعم محافظة أريحا حدادا على روح الشهيد محمود حمدان
·         مصرع 3 أطفال بحادث دعس في مخيم شعفاط
·         الاحتلال يعتقل ثمانية مواطنين من القدس

وكالة  الرأي

·         تقرير قانون إعدام الأسرى .. عنصرية إسرائيلية في أقبح صورها
·         إضراب شامل في أريحا حدادًا على روح الشهيد محمود حمدان
·         "التعليم" تُطلق مشروع "حصّن بيتك" لأولياء أمور الطلبة
·         وزارة العمل توقع عقود لتشغيل 274 خريجًا لصالح وزارة الصحة
·         محدث الاحتلال يعتقل 13 مواطنًا بالضفة والقدس
·         إحصائية عمل وزارة المالية على معابر غزة أمس
·         توغل لآليات الاحتلال شرق خان يونس
·         المرور: 6 إصابات في 11 حادث سير خلال الـ 24 ساعة الماضية
·         أسعار المنتجات الزراعية في الأسواق المحلية اليوم
·         الأسرى يواصلون العصيان داخل سجون الاحتلال لليوم الـ 17
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وكالة صفا

·         دعوات لإحياء الفجر العظيم غدًا..عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى

·         وفاة 3 أطفال بحادث دهس في مخيم شعفاط
·         قوات الاحتلال تعتقل 15 مواطنا بالضفة والقدس
·         توغل إسرائيلي قرب السياج الأمني شرقي خان يونس
·         الأسرى يواصلون العصيان ضد إدارة سجون الاحتلال لليوم الـ17
·         "كتيبة طولكرم" تطالب الأجهزة الأمنية بوقف ملاحقة عناصرها

فلسطين اليوم

·         ناعيةً الشهيد محمود حمدان من أريحا

·         الجهاد الإسلامي: وحشية الاحتلال لن تنال من عزيمة شعبنا
·         تقف موقف المُتفرج.. "إسرائيل" تطعن السلطة في خاصرتها وتُعريها
·         بالفيديو سرايا القدس- مجموعات جبع تستهدف قوات الاحتلال خلال اقتحام جنين
·         استمرار العصيان في السجون... وعقوبات الاحتلال تتصاعد
·         بالصور القائد النخالة في ذكرى رحيل الشيخ هاني إرحيم: راية الجهاد والمقاومة ستبقى مرفوعة ولن تنكسر
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  • سما نيوز
·         فاجعة .. مصرع 3 أطفال أشقاء بحادث دعس مروع في القدس المحتلة
·         شاهد الصورة: سارة تبكي في أحضان نتنياهو ويواسيها
·         واشنطن تدعو نتنياهو للتنصل "علنا" من تصريحات سموتريتش حول حوارة
·         محاصرة زوجة نتنياهو داخل صالون تجميل.. "إسرائيل": مواجهات مع الشرطة واعتقال العشرات (شاهد)
·         استشهاد شاب متأثرا بإصابته خلال اقتحام الاحتلال مخيم عقبة جبر في أريحا
·          
·          عرب 48
·         كانوا بطريقهم للمدرسة: مصرع 3 أطفال دهسا بمخيم شعفاط
·         4 كتل تتنافس على مقاعد مجلس اتحاد الطلبة بجامعة الخليل
·         إرجاع وجبات الطعام: الأسرى يواصلون "العصيان" لليوم الـ17
·         اعتقالات بالضفة والقدس واشتباكات في جنين
·         عقبة جبر: شهيد برصاص الاحتلال ومُعتقلون بزعم تنفيذ عملية أريحا
·         إصابتان خطيرتان في حادث طرق بالضفة
·         الأجهزة الأمنية الفلسطينية تقتحم مقر تلفزيون وطن وتمنع تنظيم مؤتمر
·         مستوطنون يعتدون على الفلسطينيين ورعاة أغنام بمسافر يطا وشرقي بيت لحم
·         نتنياهو يقارن بين المتظاهرين في تل أبيب بإرهاب المستوطنين بحوّارة
·         إضعاف القضاء: الآلاف يتظاهرون قرب منزل نتنياهو بالقدس ومحاصرة زوجته بتل أبيب
·         التصنيف الائتمانيّ الإسرائيليّ عند +A... وتحذير من "تأثير سلبيّ" لإضعاف القضاء
·         الكنيست يصادق بالقراءة التمهيدية على مشروع قانون إعدام أسرى
·                    

وكالة وفا

·         الاحتلال يعتقل 15 مواطنا من الضفة
·         إضراب شامل يعم محافظة أريحا حدادا على روح الشهيد محمود حمدان
·         مصرع ثلاثة أطفال بحادث دعس في مخيم شعفاط

حدث في مثل هذا اليوم

3 آذار (مارس)

·         2003م في مجزرة جديدة ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي حيث اجتاحت عشرات الدبابات والآليات مدعومة بمروحيات الأباتشي مخيم البريج شرق مدينة غزة وأسفر عنها استشهاد 8 بينهم امرأة حامل.
·         2002م عملية بطولية على حاجز كيسوفيم ومقتل جندي إسرائيلي وإصابة 3 آخرين على حاجز "كيسوفيم" قرب خان يونس في عملية مشتركة لسرايا القدس التابعة لحركة الجهاد الإسلامي وكتائب شهداء الأقصى.
·         2002م عملية استشهادية في مدينة القدس في حي بيت إسرائيل وأسفرت هذه العملية عن مقتل 9 من الصهاينة وإصابة العشرات بجروح مختلفة وقد تبنت كتائب الشهيد عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة حماس العملية.
·         1996م تنفيذ عملية استشهادية في حافلة ركاب إسرائيلية في مدينة القدس قام بها رائد عبد الكريم الشرنوبي" التابع لكتائب الشهيد عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية حماس وقد أدت العملية إلى مقتل 19 إسرائيلياً وإصابة العشرات بجروح مختلفة.
·         1948م عصابة شتيرن الإرهابية الصهيونية تدمر مبنى في حيفا بسيارة مفخخة، فتقتل أحد عشر وتجرح سبعة وعشرين من المدنيين الفلسطينيين.
·         1938م اندلاع معركة اليامون، حدثت بين الثوار الفلسطينيين بقيادة الشيخ القسامي عطية أحمد عوض قائد منطقة نابلس- جنين وبين الجيش البريطاني بقيادة البريغادير إيفتس وأسفرت عن مقتل 70 وجرح العشرات وإصابة 5 طائرات حربية بينما كانت خسارة الثوار 39 شهيداً بينهم القائد القسامي عطية أحمد عوض.
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