النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد (2475)   الخميس2 مارس 2023

12:00"الأوقاف": آخر موعد لتسديد الدفعة الأولى للحجاج المسجلين اليوم

12:02السياحة تستقبل وفداً من بلدية النصيرات بتل أم عامر الأثري

12:06ديوان المظالم: عالجنا أكثر من 3 آلاف مظلمة خلال 2022

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