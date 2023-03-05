النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2477)الأحد 5/3/2023

أخبار فلسطينية﻿

انتخاب النخالة أمينا عاما لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين

منظمة التحرير الفلسطينية: إسرائيل تعيد تفعيل مشروعها الاستيطاني الأخطر

أخبار إسرائيلية

وزير إسرائيلي متطرف يتراجع خطوتين إلى الوراء: لم أقصد محو «حوارة» كانت زلة لسان

قناة إسرائيلية: أمريكا تنظر في منع دخول الوزير المتطرف بسبب حديثه عن محو بلدة فلسطينية

للأسبوع التاسع على التوالي.. عشرات الآلاف في شوارع إسرائيل ضد حكومة نتنياهو

اخبار دولية

6 دول أوروبية تدعو إسرائيل إلى وقف الاستيطان

واشنطن تستبق اجتماع شرم الشيخ بمطالبة تل أبيب بتوضيحات حول «العقبة»

بريطانيا: بعثات دبلوماسية تزور الفلسطينيين في "حوارة" للتعزية في ضحايا اعتداءات المستوطنين وإدانة عنفهم

مسئولة أممية تدعو لمحاسبة إسرائيل ووضع حد لإفلاتها من العقاب

نائبة وزير الدفاع الأمريكي: التصعيد يعيق الأمن والاستقرار بين الإسرائيليين والفلسطينيين

أخبار عربية

لبنان يتهم إسرائيل بالسعي لتعكير علاقته بـ«اليونيفيل»

«التعاون الإسلامي» تدين تصريحات وزير المالية الإسرائيلي بشأن محو قرية فلسطينية

السعودية تستنكر بشدة مطالبة مسؤول إسرائيلي محو قرية حوارة الفلسطينية

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الصحف العربية

الحياة اللندنية

القدس العربي

الأسرى الفلسطينيون في سجون الاحتلال يواصلون خطوات العصيان الجماعي

دول أوروبية تندد بـ”هجمات الفلسطينيين” وتحث إسرائيل على وقف توسيع المستوطنات

الجهاد الإسلامي” تنظم انتخابات داخلية لاختيار قيادة جديدة

الشرق الاوسط

العصيان الجماعي لأسرى فلسطينيين في سجون إسرائيل يدخل يومه الـ19

6دول أوروبية تدعو إسرائيل إلى وقف الاستيطان

الخليج الاماراتية

الاهرام المصرية

الاحتلال الإسرائيلي يقتحم بلدة "بيت أمر" بالخليل وإصابة العشرات

الاحتلال الإسرائيلي يُصيب طفلًا فلسطينيًا بالرصاص في "الخليل" ثم يعتقله

الشروق المصرية

الاحتلال الإسرائيلي يقتحم قرية في جنوب نابلس ويطارد عمالا قرب الجدار الفاصل في جنين

الاحتلال الإسرائيلي يصيب طفلا فلسطينيا بالرصاص ويعتقله في الخليل

إصابة عشرات الفلسطينيين خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في الخليل

إدانات غربية واسعة إزاء تصاعد أعمال العنف في الأراضي الفلسطينية المحتلة

بالصور| حريق مكب النفايات الرئيسي في غزة ينذر بكارثة بيئية.. وإسرائيل في دائرة الاتهام

حادثة معتادة.. مصرع إسرائيليين في تحطم طائرة بمنطقة النقب

إصابة مستوطن بجروح طفيفة بعملية إطلاق نار قرب الخليل

إصابة 3 فلسطينيين برصاص الاحتلال الإسرائيلي في الخليل واعتقال أحدهم

إصابات بالاختناق خلال مواجهات مع الاحتلال الإسرائيلي في نابلس

الغد الأردنية

الشرق القطرية

إصابة عشرات الفلسطينيين بالاختناق خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في الخليل

الصحف المحلية

فلسطين اون لاين

جرائم المستوطنين.. أولى مراحل تحويل الصراع إلى حرب دينية

أهالي "بيت صفافا" يتخوفون من بناء مصنع إسرائيلي على أراضيها

القدس المحلية

لليوم العشرين.. الأسرى يواصلون العصيان ضد إدارة السجون

العشرات من المستوطنين يقتحمون الأقصى

الاحتلال يعتقل جنديًا بتهمة محاولة تهريب فلسطينيين إلى الداخل المحتل

عائلة شقيرات تفرغ محتويات منزلها في جبل المكبر بعد إخطارٍ بهدمه

القدس: الاحتلال يستولي على مركبة والد أسير ويمدد اعتقال شابين

الحياة الجديدة

20 يوما على خطوات "عصيان" الأسرى رفضا لإجراءات المتطرف "بن غفير"

إصابات بمواجهات مع الاحتلال في بيت أمر شمال الخليل

مستوطنون يعتدون على المواطنين في ترقوميا غرب الخليل

ست دول أوروبية تطالب إسرائيل بوقف شرعنة المستوطنات في الضفة

الضحية الرابعة منذ ليلة أمس.. مصرع مواطن جراء حادث سير على طريق عيون الحرامية

​الايام

جيش الاحتلال والمستوطنون يواصلون حملة القمع والاعتداءات في مناطق عدة

أميركا تبحث منع دخول سموتريتش لأراضيها بعد تحريضه بمحو بلدة حوارة

عقوبات جديدة بحق أسرى "النقب" مع تواصل واتساع خطوات العصيان

ساتر ترابي .. الملجأ الأخير للمسن أبو خوصة لحماية منزله

المحامين": استمرار تعليق العمل بالمحاكم الأسبوع الحالي

بن غفير: الفوضويون يريدون إحراق تل أبيب

أعضاء بالكونغرس طالبوا بايدن بالتدخل لوقف خطة إصلاح القضاء في إسرائيل

وكالة صفا

وكالة الرأي الفلسطينية

وزارة الأسرى: خطوات الأسرى ستكون أكثر تأثيرًا هذا الأسبوع

الشرطة النسائية" بخان يونس تُنفذ 314 مهمة خلال فبراير

فلسطين اليوم

مواصلة العصيان في سجون الاحتلال لليوم الـ 20 وخطوات تصعيدية للأسرى

سما نيوز

التعليم": قرار تأجيل امتحانات "التوجيهي" سيكون له تداعيات خطيرة

انتخاب النخالة أميناً عاماً لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين لولاية ثانية

مشعل: الأمور ذاهبة إلى التصعيد في رمضان

بن غفير: الفوضويون يريدون إحراق تل أبيب.. لابيد: مهرج التيكتوك الخطير يواصل التحريض

لابيد: "سموتريتش كذاب ابن كذاب"

الأسرى يواصلون العصيان ضد إدارة السجون لليوم العشرين على التوالي

عرب 48

للأسبوع الثالث: الأسرى يواصلون العصيان ضد إدارة السجون

اقتحامات واعتقالات بالضفة والقدس

قطر: دعوة سموتريتش لمحو حوارة تحريض خطير على جريمة حرب

وكالة وفا

حدث في مثل هذا اليوم

ý 5 آذار (مارس)

ý 2004م القوات الإسرائيلية تحاصر مقر الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات في رام الله، ووزير في حكومة العدو من حركة شينوي يطالب حكومته بسجن عرفات أو عزله عن العالم.

ý 2003م عملية استشهادية في مدينة حيفا قام بها الاستشهادي محمد القواسمة من كتائب الشهيد عز الدين القسام حيث قام بتفجير نفسه في حافلة ركاب ما أدى إلى مقتل 18 إسرائيلياً وإصابة 40 آخرين.

ý 2002م هجوم مسلح في تل أبيب قام به إبراهيم حسونة من مخيم جباليا حيث أطلق النار في أحد المطاعم، مما أدى إلى مقتل 3 إسرائيليين وإصابة 30 آخرين وتبنت كتائب الأقصى العملية.

ý 2002م عملية استشهادية في مدينة العفولة قام بها الاستشهادي عبد الكريم طحاينة من سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي حيث فجر نفسه في حافلة مما أدى إلى مقتل اثنين من الإسرائيليين وإصابة العشرات.

ý 1996م عملية استشهادية في مدينة تل أبيب حيث قام الاستشهادي بصعود إحدى الحافلات وتفجير نفسه فيها مما أدى إلى مقتل 15 إسرائيلياً وإصابة ما يزيد على 50 آخرين.

ý 1986م وفاة الداعية الإسلامي الكبير سماحة الشيخ سليم سالم شراب.

ý 1984م لبنان يلغي "اتفاقية 17 أيار" التي توصل إليها مع الدولة العبرية في السابع عشر من أيار (مايو) 1983 في عهد الرئيس أمين الجميل (ولد عام 1942) والتي تربط انسحاب القوات الإسرائيلية بانسحاب القوات السورية والفلسطينية من الأراضي اللبنانية، وقد لقيت الاتفاقية معارضة واسعة من قبل سوريا وحلفائها، ومن غالبية البلدان العربية.

ý 1975م تدمير فندق سافوري في تل أبيب والعملية تمت بواسطة الزوارق المطاطية وقد تم تدمير الفندق حيث تسلل 8 فدائيين من البحر إلى تل أبيب وسيطروا على الفندق واحتجزوا من فيه وطالبوا بإطلاق 10 أسرى وحين رفض العدو طلبهم دار اشتباك استشهد فيه الفدائيون وقتل فيه عشرات الإسرائيليين.