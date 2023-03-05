بلدية رفح تتلف 2,722 كغم مواد غذائية فاسدة منذ بداية 2023

رفح – وكالة الرأي:

أتلفت طواقم التفتيش الصحي التابعة لدائرة الصحة والبيئة في بلدية رفح، 2.722 كيلوجرامًا من المواد الغذائية الفاسدة، منذ بداية العام الحالي 2023م.

جاء ذلك ضمن جولات التفتيش والرقابة المستمرة على أسواق المدينة ومحلاتها التجارية، مشيرًا أن عددًا من الجولات تمت بالتعاون مع جهاز شرطة البلديات والطب الوقائي بوزارة الصحة ومباحث التموين.

وأوضح رئيس قسم الرقابة الصحية في البلدية أ. أكرم بارود أن كميات اللحوم التي تم ضبطها وإتلافها بلغت 257 كيلوجرامًا، على مدار الشهرين الماضيين، في حين بلغت كميات الفواكه المتلفة 620 كيلوجرامًا، أما كميات الخضروات المتلفة بلغت 1,636 كيلوجرامًا، وبلغت المواد الغذائية المتنوعة المتلفة 209 كيلوجرامًا.

ولفت بارود أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإتلاف الكميات المضبوطة حسب الأصول، مؤكدًا أن الطواقم التفتيشية ستواصل حملاتها المنظمة لضمان ضبط البضائع المعروضة في أسواق المدينة ومحلاتها، بما يحافظ على سلامة المواطنين.

ودعا المواطنين إلى التواصل مع بلدية رفح للإبلاغ عن أي تاجر يثبت محاولته تسويق منتجات وسلع فاسدة، على الرقم المجاني 115 أو إبلاغ الطواقم العاملة في الميدان.