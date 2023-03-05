وكالة الرأي الفلسطينية "العدل" تشرف على مجريات العملية الانتخابية لنقابة المحاميين الشرعيين وكالة الرأي الفلسطينية إعلان مهم من وزارة الداخلية لأهالي شمال غزة وكالة الرأي الفلسطينية "شؤون المرأة" تعقد الاجتماع الدوري لائتلاف توعية المرأة وكالة الرأي الفلسطينية "الشباب والثقافة" تشرف على انعقاد الجمعية العمومية للمراكز الشبابية وكالة الرأي الفلسطينية الشرطة تُكرّم إداراتها المتخصصة على جهودها خلال عام 2022 وكالة الرأي الفلسطينية النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2477)الأحد 5/3/2023 وكالة الرأي الفلسطينية المعركة مستمرة.. 20 يوماً على عصيان الأسرى ضد إجراءات الاحتلال وكالة الرأي الفلسطينية "المالية": صرف رواتب المتقاعدين غدًا الإثنين وكالة الرأي الفلسطينية تشيلسي يفوز 1-صفر على ليدز ليخفف الضغط على بوتر وكالة الرأي الفلسطينية المرور: 3 إصابات في 8 حوادث سير خلال الـ 24 ساعـة الماضية
أخبار » الأخبار الحكومية

بلدية رفح تتلف 2,722 كغم مواد غذائية فاسدة منذ بداية 2023

05 آذار / مارس 2023 11:21

جانب من عملية الإتلاف
جانب من عملية الإتلاف

رفحوكالة الرأي:

أتلفت طواقم التفتيش الصحي التابعة لدائرة الصحة والبيئة في بلدية رفح، 2.722 كيلوجرامًا من المواد الغذائية الفاسدة، منذ بداية العام الحالي 2023م.

جاء ذلك ضمن جولات التفتيش والرقابة المستمرة على أسواق المدينة ومحلاتها التجارية، مشيرًا أن عددًا من الجولات تمت بالتعاون مع جهاز شرطة البلديات والطب الوقائي بوزارة الصحة ومباحث التموين.

وأوضح رئيس قسم الرقابة الصحية في البلدية أ. أكرم بارود أن كميات اللحوم التي تم ضبطها وإتلافها بلغت 257 كيلوجرامًا، على مدار الشهرين الماضيين، في حين بلغت كميات الفواكه المتلفة 620 كيلوجرامًا، أما كميات الخضروات المتلفة بلغت 1,636 كيلوجرامًا، وبلغت المواد الغذائية المتنوعة المتلفة 209 كيلوجرامًا.

ولفت بارود أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإتلاف الكميات المضبوطة حسب الأصول، مؤكدًا أن الطواقم التفتيشية ستواصل حملاتها المنظمة لضمان ضبط البضائع المعروضة في أسواق المدينة ومحلاتها، بما يحافظ على سلامة المواطنين.

ودعا المواطنين إلى التواصل مع بلدية رفح للإبلاغ عن أي تاجر يثبت محاولته تسويق منتجات وسلع فاسدة، على الرقم المجاني 115 أو إبلاغ الطواقم العاملة في الميدان.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

مدرسة دار الارقم تكرم الفائزين في مشروع السرد القرآني

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟