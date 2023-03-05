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بعد سداد مديونياتهم

شرطة محافظة الوسطى تُنهي ملفات "17" غارماً من الموقوفين على ذمم مالية

05 آذار / مارس 2023 03:59

الوسطى - وكالة الرأي

أنهت شرطة محافظة الوسطى ملفات "17" غارماً من الموقوفين في نظارات المحافظة على ذمم مالية بعد سداد كامل مديونياتهم بمبلغ إجمالي "7700" شيكل.

وفي هذا الصدد، أوضح مفتش النظارات بشرطة المحافظة الوسطى المقدم فهد نوفل، أنه تم إنهاء ملفات "17" غارماً بعد سداد المبالغ المستحقة عليهم لصالح المشتكين، بدعمٍ كريم من فاعلي الخير.

وأشار المقدم نوفل إلى أن شرطة المحافظة على استعداد للتعاون مع جميع الجهات من أجل الإفراج عن الموقوفين على ذمم مالية، معربًا عن شكره لفاعلي الخير لمساهمتهم في التخفيف عن المواطنين المعسرين.

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