بلدية غزة لـ"الرأي": بدء المرحلة الثانية للسيطرة على النيران في "المكب"

غزة - بسام العطار - وكالة الرأي:

أعلنت بلدية غزة البدء بالمرحلة الثانية من عملية إطفاء النيران المشتعلة في مكب النفايات جنوب شرق غزة.

وأوضح المتحدث باسم البلدية حسني مهنا لـ " وكالة الرأي" أن هذه المرحلة الأكثر تعقيداً، حيث تشمل عمليات" طمم" للنفايات المحترقة في المكب، حتى لاتعاود الاشتعال من جديد، خاصة في المناطق الفاصلة على الحدود الشرقية.

وأضاف مهنا أن موقع مكب النفايات شرق مدينة غزة، وبالقرب من مواقع جيش الاحتلال، يجعله عرضة لتعرضه لإطلاق نار، وقنابل غاز، كما حدث الخميس الماضي، عندما تم إطلاق قنبلة غاز تجاه "النباشين"، حسب روايات شهود العيان، ما أدى لاشتعال النيران في أحد المقاطع من المكب، وتوسع رقعتها بسبب الرياح الشديدة.

وبين أن تحلل النفايات وتحولها لغاز الميثان، يساعد كثيراً على اشتعال النيران وبشكل كبير.

وأكد مهنا أن كافة الجهات المختصة والعاملة في الميدان، تجري اتصالات مع كافة الجهات الدولية، للضغط على الاحتلال لرفع القيود على إدخال المعدات والآليات الثقيلة، اللازمة لعمل البلديات والطواقم المختلفة.