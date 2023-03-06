السياحة تستقبل وفداً طبياً من مؤسسة" MedGlobel "في زيارة لقصر الباشا

غزة - وكالة الرأي

استقبلت وزارة السياحة والآثار وفداً طبياً من مؤسسة MedGlobel في زيارة لمتحف قصر الباشا في غزة.

وكان في استقبال الوفد ممثلة الوزارة في القصر المرشدة الأثرية أ. نيرمان خلة التي قدمت شرحاً مفصلاً عن متحف قصر الباشا وتاريخه ومقتنياته ومكتشفاته المعروضة والمستخرجة من المواقع الاثرية في قطاع غزة، وجهود الوزارة في الحفاظ على المواقع والمقتنيات الأثرية المختلفة في غزة.



وقد أبدى الوفد الطبي سعادته بالزيارة والتعرف على هذا الموقع الحضاري ومدى اهتمام الوزارة به والتوعية العامة بتفاصيله وجعله مزاراً عاماً للجميع.