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أبو الريش يُكرم وحدة الجريدة الرسمية في ديوان الفتوى والتشريع

06 آذار / مارس 2023 10:31

أبو الريش يُكرم وحدة الجريدة الرسمية في ديوان الفتوى والتشريع
أبو الريش يُكرم وحدة الجريدة الرسمية في ديوان الفتوى والتشريع

غزة - وكالة الرأي

كرم د. يوسف أبو الريش وكيل وزارة الصحة وحدة الجريدة الرسمية في ديوان الفتوى والتشريع.

جاء ذلك، خلال لقاء وحدة الجريدة الرسمية في ديوان الفتوى والتشريع بغزة  مع د. يوسف أبو الريش وكيل وزارة الصحة ، لتكريم اللجنة الخاصة بإعداد التشريعات الخاصة بالصيدلة ونشرها في الجريدة الرسمية.

وأشاد د. أبو الريش بالجهود المبذولة من ديوان الفتوى والتشريع وخاصة وحدة الجريدة الرسمية والمطبوعات القانونية والنشر متمثلة بمديرها أ. محمد الزهارنة والباحث القانوني في الوحدة أ.مصعب الشناط في مراجعة وإبداء الملاحظات القانونية وإعادة صياغة التشريعات الخاصة بالصيدلة ونشرها في العدد (105) من الجريدة الرسمية.

وبدوره ثمَن أ. الزهارنة هذه اللفتة الطيبة من وكيل وزارة الصحة، معرباً عن إستعداد الديوان للتعاون مع وزارة الصحة وكافة الوزارات والمؤسسات الحكومية في نشر التشريعات في الجريدة الرسمية لعلم الكافة بها.

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