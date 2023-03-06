مدرسة العباس للبنات تنفذ ورشة فنية بعنوان " القدس بريشة العباس"

غزة - وكالة الرأي

نفذت مدرسة العباس بن عبد المطلب الأساسية " أ" للبنات بمديرية تعليم شرق غزة ورشة فنية بعنوان " القدس بريشة العباس".

وتأتي هذه الورشة للتأكيد على مكانة القدس في نفوس الطلبة.

واشتملت الورشة التي قامت بتنفيذها المعلمة أ. دينا مطر وعدد من الطالبات على رسم وتصميم العديد من اللوحات الفنية عن القدس.

وحضر حفل الافتتاح د. أحمد أبو حلبية رئيس لجنة القدس في المجلس التشريعي، وأ. مازن نور الدين مدير تعليم شرق غزة، ود. محمد أسامة عامر مدير الدائرة الفنية، و د. نهى أبو العلا مديرة المدرسة، وعدد من أولياء الأمور والمجتمع المحلي.

وثمن د. أبو حلبية جهود القائمين على هذه الفعالية، مبيناً أن غرس الثوابت والقيم الوطنية والإسلامية في أذهان طلبتنا يُساهم في تعزيز وتعميق انتمائهم للوطن والعمل على تحريره وحمايته.

بدوره أشاد نور الدين بجهود القائمين على هذه الفعالية، مؤكداً دعم الوزارة والمديرية لتنظيم مثل هذه الفعاليات الهادفة إلى تعزيز حضور القدس في أذهان الطلبة.

يشار إلى أن الفعالية تخللها العديد من الفقرات المتنوعة.