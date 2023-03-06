"خلة" يبحث التعاون المشترك مع وكيل وزارة الحكم المحلي

غزة - وكالة الرأي

بحث وكيل وزارة السياحة والآثار د. محمد خلة سبل التعاون المشترك مع وكيل وزارة الحكم المحلي م. سمير مطير.

جاء ذلك، خلال زيارة رسمية نظمها وكيل الوزارة وعدداً من المدراء العامون لوكيل وزارة الحكم المحلي، ناقش خلالها العديد من القضايا المشتركة أبرزها الشاليهات وميناء الصيادين.

وأكد د. خلة على أهمية تعزيز سبل التعاون بين الوزارتين في جميع الملفات ذات التقاطع المشترك، بما يساهم في تحسين الأداء وتكامل العمل في الملفات المرتبطة بين الجهتين.

بدوره ثمن م. مطير الجهود الكبيرة التي تبذلها وزارة السياحة والآثار في النهوض بالقطاع السياحي والاستثمار الداخلي إلى جانب رعايتها للمعالم التاريخية في قطاع غزة معرباً عن سعادته بالزيارة، ومرحبا بالوفد الزائر، مشدداً على أهمية التواصل المستمر لإنجاز الملفات التي تخدم الصالح العام.