الدعليس يُكرّم الشاعر محمود صالح لإصداره ديوانه الأول

غزة – وكالة الرأي:

كرَّم رئيس متابعة العمل الحكومي عصام الدعليس، اليوم الاثنين، الشاعر الشاب محمد صالح صاحب ديوان "سقطت يدُه"، والذي حصل بموجبه على لقب أصغر شاعر يصدر ديوانًا في فلسطين.

وقدم الدعليس التهنئة للشاعر صالح بمناسبة إصدار ديوانه الأول، مشيرًا إلى أنه يُعد نموذجًا للشباب الفلسطيني المبدع الذي يمتلك طاقات كبيرة وقدرة عالية على الإبداع والتفوق ويتحدى كل الظروف والصعاب لتحقيق أحلامه وإثبات ذاته في ظل الواقع الصعب الذي يتسبب به الاحتلال.

وأشار إلى أن فلسطين تُعد مركزًا للإبداع، لافتًا إلى أن المبدعون الفلسطينيين حققوا إنجازات رفيعة في عدة محافل ومسابقات عربية ودولية، أسهمت في نشر الثقافة الفلسطينية وتعزيز حضور اسم فلسطين على المستوى العربي والدولي.

وأكد رئيس متابعة العمل الحكومي جاهزية المؤسسات الحكومية لرعاية وتبني الأفكار الشبابية الإبداعية والتي تخدم المجتمع الفلسطيني، مشيدًا بعمل الهيئة العامة للشباب والثقافة ودورها للنهوض بالقطاعات المهمة التي تشرف عليها.

من جانبه، ثمن رئيس الهيئة العامة للشباب والثقافة أحمد محيسن هذه اللفتة الكريمة، مؤكدًا أنها تعُبر بوضوح عن اهتمام متابعة العمل الحكومي للمبدعين الشباب وحرصها على تشجيعهم وحثهم على مواصلة طريق الابداع.

من جهته، عبر صالح عن سعادته بهذه الحفاوة والتكريم، مؤكدًا أن ذلك سيكون له أثرًا إيجابيًا كبيرًا في مسيرته الأدبية.