الاقتصاد: تنفيذ جولات تفقدية على منشآت صناعية في المحافظة الوسطى

الوسطى- كالة الرأي

نظمت الإدارة العامة للصناعة في وزارة الاقتصاد، جولات تفقدية على عدد من المنشآت الصناعية في المحافظة الوسطى.

وشارك في الجولة التفقدية مدير عام الإدارة العامة للصناعة م. جمال مطر والفريق الهندسي، بهدف الاطلاع على عمل المصانع والمعوقات التي تواجه القطاع الصناعي.

واستمع مطر للمشاكل التي تواجه علم المنشآت وكيفية وضع خطة عمل مستقبلية للنهوض بالصناعة المحلية وتشجيع المنتج الوطني.

وتم خلال الجولات زيارة عدد من المطاحن بهدف الرقابة والتفتيش والاطلاع على آلية العمل وخطوط الانتاج ومعرفة الطاقة الإنتاجية ومخزون القمح لديهم.

وفي سياق متصل، قامت الإدارة بزيارة معبر كرم أبو سالم بهدف الاطلاع على عمل المعبر ومحاضر التحفظ الخاصة بالصناعة، والتي يتم تحويلها على الإدارة العامة للصناعة لمتابعتها.