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"التنمية الاجتماعية" تتحدث عن مستجدات المنحة القطرية

06 آذار / مارس 2023 02:01

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

غزة - بسام العطار – وكالة الرأي:

تحدثت وزارة التنمية الاجتماعية، اليوم الإثنين، عن مستجدات المنحة القطرية التي يتم صرفها للأسر المتعففة في قطاع غزة.

وقالت المتحدثة باسم الوزارة عزيزة الكحلوت لوكالة "الرأي" إن الوزارة تقوم حالياً بفلترة ومراجعة الأسماء المسجلة سابقاً والتي تم وضعها على قوائم انتظار المنحة القطرية، مشيرةً إلى أنه سيتم الإعلان بشكل رسمي عن أي أسماء جديدة يتم اعتمادها في عملية الصرف.

وحذرت الكحلوت، المواطنين من التعامل مع أي روابط تسجيل جديدة، تتعلق بالمنحة القطرية، موضحةً أن الوزارة لم تعلن عن آلية جديدة للتسجيل بالمنحة القطرية كما أشيع عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

ودعت كافة المواطنين لعدم مراجعة مقر الوزارة، مؤكدةً أنه سيتم الإعلان عن أي مستجدات بشأن المنحة عبر موقع الوزارة وصفحتها على فيسبوك.

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