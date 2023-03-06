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الإعلام الحكومي ينفي زيادة رسوم معاملات المحاكم

06 آذار / مارس 2023 04:49

غزة-الرأي:

نفى المكتب الإعلامي الحكومي بغزة، زيادة رسوم معاملات المحاكم في غزة.

وقال المكتب في بيان مقتضب وصل "وكالة الرأي": "نؤكد عدم صحة المعلومات التي تداولتها بعض الحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي عن زيادة رسوم المعاملات لدى المحاكم، والادعاء بفرض ضريبة جديدة.

وشدد المكتب على عدم وجود أي تغيير على كافة رسوم المحاكم أو دمغاتها، مشيرًا إلى أن ما يخص تحصيل ضريبة القيمة المضافة عن أعمال المحامين قد فسره البعض خطئا، كونها مقرة سابقا وما تم هو تغيير طريقة تحصيلها فقط.

ولفت إلى أن تحصيل هذه الضريبة سابقًا تم بالإتفاق مع مجلس نقابة المحامين، بحيث يدفعها المحامي مع قيمة المعاملة مباشرة بدلا من دفعها للمالية لاحقا، دون أي تغيير في قيمة المعاملات والرسوم على المواطنين.

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