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الأشغال: لا يوجد أي اتفاق على آلية لتوزيع شقق المدن المصرية

06 آذار / مارس 2023 06:27

غزة-الرأي:

أعلنت وزارة الأشغال العامة والإسكان بغزة، أنه لا يوجد أي اتفاق على آلية لتوزيع شقق المدن المصرية.

وقال وكيل الوزارة، جواد الآغا: "لا يوجد أي اتفاق أو معايير على آلية توزيع شقق المدن المصرية في قطاع غزة".

وأضاف الآغا: "إن كل الأرقام التي ذُكرت والآلية التي تم تداولها في المواقع المختلفة عن كيفية الاستفادة من شقق المدن المصرية لا يوجد لها أصل وهي عارية عن الصحة".

وتابع: "بمجرد الاتفاق مع الجانب المصري على آلية وشروط الانتفاع من الشقق المصرية سيكون هناك رابط إلكتروني للتسجيل في مشروع الشقق المصرية عبر القنوات الرسمية".

 في حديث لإذاعة "صوت القدس".

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