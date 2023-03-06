الأشغال: لا يوجد أي اتفاق على آلية لتوزيع شقق المدن المصرية

غزة-الرأي:

أعلنت وزارة الأشغال العامة والإسكان بغزة، أنه لا يوجد أي اتفاق على آلية لتوزيع شقق المدن المصرية.

وقال وكيل الوزارة، جواد الآغا: "لا يوجد أي اتفاق أو معايير على آلية توزيع شقق المدن المصرية في قطاع غزة".

وأضاف الآغا: "إن كل الأرقام التي ذُكرت والآلية التي تم تداولها في المواقع المختلفة عن كيفية الاستفادة من شقق المدن المصرية لا يوجد لها أصل وهي عارية عن الصحة".

وتابع: "بمجرد الاتفاق مع الجانب المصري على آلية وشروط الانتفاع من الشقق المصرية سيكون هناك رابط إلكتروني للتسجيل في مشروع الشقق المصرية عبر القنوات الرسمية".

في حديث لإذاعة "صوت القدس".