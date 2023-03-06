وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يفرج عن أسيرين أمضيا 16 عامًا في الأسر وكالة الرأي الفلسطينية عكرمة صبري: "بن غفير" يسعى لفرض واقع جديد بالأقصى وكالة الرأي الفلسطينية الأشغال: لا يوجد أي اتفاق على آلية لتوزيع شقق المدن المصرية وكالة الرأي الفلسطينية مستوطنون يقتحمون أطراف حي الطيرة برام الله وكالة الرأي الفلسطينية الإعلام الحكومي ينفي زيادة رسوم معاملات المحاكم وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يعتقل شابين من قلقيلية وكالة الرأي الفلسطينية وزارة الأسرى تستقبل مجموعة طالبات من مدرسة فيصل الثانوية للبنات وكالة الرأي الفلسطينية وزارة الأسرى تنظم وقفة أمام مقر الصليب عشية يوم المرأة وكالة الرأي الفلسطينية الاقتصاد تنظم 2589 زيارة لمنشأة ونقطة بيع ومصانع وكالة الرأي الفلسطينية مدرسة على بن أبي طالب الثانوية للبنات تكرم المتفوقات
أخبار » الأخبار الحكومية

النائب العام يكرّم المهندسِين المشرفِين على تطوير تطبيق العدالة الجنائية

06 آذار / مارس 2023 09:13

النائب العام يكرّم المهندسِين المشرفِين على تطوير تطبيق العدالة الجنائية
النائب العام يكرّم المهندسِين المشرفِين على تطوير تطبيق العدالة الجنائية

غزة-الرأي:

كرّم النائب العام المستشار، د. محمد النحال، في مقر ديوانه، وبمشاركة وكيل وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات م. سهيل مدوخ، وبحضور رئيس ديوان النائب العام المستشار/ حسني الهباش، ومدير عام النيابة العامة د. ماهر المصري، ومدير دائرة الحاسوب في النيابة العامة م. رابحة القهوجي، المهندسِين المشرفِين على تطوير تطبيق العدالة الجنائية.

ويتمثل الفريق المكرم، بمهندسِيْ وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، كُل مِن مدير وحدة تطوير البرمجيات م. محمد المتربيعي، ومدير دائرة التشغيل والدعم الفني م. طارق اللولو، ومطوّر التطبيقات الإلكترونية م. سليم الأخرس، ورئيس قسم أنظمة وتطبيقات الإنترنت في النيابة العامة م. محمود عواد؛ وذلك تتويجاً وتقديراً لجهودهم المباركة في تعزيز التحوّل الرقمي في النيابة العامة من خلال تطوير تطبيق العدالة الجنائية.

وأكد النائب العام خلال التكريم، أن النيابة العامة ما فَتِئَتْ تسعى بكل طاقتها وبكامل إرادتها نحو التحوّل الرقمي الشامل، والذي يُضفي طابع الانضباط والدقة على جميع أعمالها، وفي كافة أروقتها، وبيّن أن من أوّل ركائز التقدم والرقيّ للمجتمع الفلسطيني، ونيله مصافّ الريّادة والسيادة، هو الاهتمام الجَمّ في مواكبة التطوّر الرقمي والحداثة الإلكترونية العالمية.

 وأوضح أن النيابة العامة تسير بخُطىً ثابتة ومتوازنة في هذا الإطار؛ وصولاً إلى وصول العدالة إلى مستحقّيها بأفضل وأسرع وأدق الوسائل العصرية.

وبدوره، أشاد م. مدوخ بالدور الكبير الذي تقوم به النيابة العامة في مرحلة التحوّل الرقمي الحكومي؛ باعتبارها أُولى المؤسسات الرائدة في مواكبة هذا التطوّر، وأثنى على حرصها الدائم في رقمَنَة الملفات والإجراءات العدلية؛ وصولاً إلى تصفير الملفات الورقية بشكل كامل؛ لحفظ حقوق المواطنين، وتعزيز مبادئ العدالة والشفافية والنزاهة.

332145007_986003382784408_2070023539871260623_n 332133885_1275924179668897_7364733774325072512_n 332346093_1597452077385269_8790343771664703696_n 332133999_942880683812054_8937484142109031987_n 333051895_108633292134901_5172864383680353023_n 332158636_896626898335799_2862507537290162192_n
متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

مدرسة دار الارقم تكرم الفائزين في مشروع السرد القرآني

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟