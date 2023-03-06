النائب العام يكرّم المهندسِين المشرفِين على تطوير تطبيق العدالة الجنائية

غزة-الرأي:

كرّم النائب العام المستشار، د. محمد النحال، في مقر ديوانه، وبمشاركة وكيل وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات م. سهيل مدوخ، وبحضور رئيس ديوان النائب العام المستشار/ حسني الهباش، ومدير عام النيابة العامة د. ماهر المصري، ومدير دائرة الحاسوب في النيابة العامة م. رابحة القهوجي، المهندسِين المشرفِين على تطوير تطبيق العدالة الجنائية.

ويتمثل الفريق المكرم، بمهندسِيْ وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، كُل مِن مدير وحدة تطوير البرمجيات م. محمد المتربيعي، ومدير دائرة التشغيل والدعم الفني م. طارق اللولو، ومطوّر التطبيقات الإلكترونية م. سليم الأخرس، ورئيس قسم أنظمة وتطبيقات الإنترنت في النيابة العامة م. محمود عواد؛ وذلك تتويجاً وتقديراً لجهودهم المباركة في تعزيز التحوّل الرقمي في النيابة العامة من خلال تطوير تطبيق العدالة الجنائية.

وأكد النائب العام خلال التكريم، أن النيابة العامة ما فَتِئَتْ تسعى بكل طاقتها وبكامل إرادتها نحو التحوّل الرقمي الشامل، والذي يُضفي طابع الانضباط والدقة على جميع أعمالها، وفي كافة أروقتها، وبيّن أن من أوّل ركائز التقدم والرقيّ للمجتمع الفلسطيني، ونيله مصافّ الريّادة والسيادة، هو الاهتمام الجَمّ في مواكبة التطوّر الرقمي والحداثة الإلكترونية العالمية.

وأوضح أن النيابة العامة تسير بخُطىً ثابتة ومتوازنة في هذا الإطار؛ وصولاً إلى وصول العدالة إلى مستحقّيها بأفضل وأسرع وأدق الوسائل العصرية.

وبدوره، أشاد م. مدوخ بالدور الكبير الذي تقوم به النيابة العامة في مرحلة التحوّل الرقمي الحكومي؛ باعتبارها أُولى المؤسسات الرائدة في مواكبة هذا التطوّر، وأثنى على حرصها الدائم في رقمَنَة الملفات والإجراءات العدلية؛ وصولاً إلى تصفير الملفات الورقية بشكل كامل؛ لحفظ حقوق المواطنين، وتعزيز مبادئ العدالة والشفافية والنزاهة.