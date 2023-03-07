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"هارون" ونقابة المهندسين الزراعيين تبحثان التعاون المشترك

07 آذار / مارس 2023 10:33

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غزة- وكالة الرأي 
التقت أ. أميرة هارون وكيل وزارة شؤون المرأة، وفداً من نقابة المهندسين الزراعيين، حيث ضم الوفد كلاً من م. كمال عابد نائب النقيب، و م. سمر أبو صفية رئيس لجنة المهندسات، وذلك بهدف تشبيك العلاقات في ظل بنيان حضاري مجتمعي وبناء متجذر لمنظومة القيم في المجتمع الفلسطيني، والذي يبدأ بالأسرة الفلسطينية، حيث تم طرح الشراكة في فعاليات الثامن من آذار.

بدورها، رحبت هارون بهذه الشراكة، فقد تم ربط العديد من التفاصيل في موضوع البيئة والسلامة الغذائية عبر مشروع تواصل الذي تنظمه الوزارة مع بلديات القطاع والحكم المحلي، إضافة إلى فعاليات ما يرتبط بالمهندسة الزراعية في الميدان.
 

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