"محيسن" يشيد بقدرة الشباب على إدارة المشاريع بكفاءة عالية

غزة- وكالة الرأي

أشاد رئيس الهيئة العامة للشباب والثقافة ورئيس مجلس إدارة صندوق دعم الشباب الفلسطيني أحمد محيسن بقدرة الشباب المستفيدين من برامج صندوق دعم الشباب الفلسطيني على إدارة مشاريعهم بكفاءة واحترافية عالية واستمراريتها في سوق العمل الفلسطيني.

جاء ذلك خلال جولة ميدانية على عدد من المشاريع الريادية الشبابية في مدينة غزة والتي تم تنفيذها بعد الحصول على قرض حسن من صندوق دعم الشباب الفلسطيني، حيث شارك في الجولة مدير الصندوق الأستاذ علاء الباز، ومدير عام خدمات التشغيل في وزارة العمل الأستاذ محمد طبيل.

وأشار محيسن إلى أن هذه المشاريع تُعد قصص نجاح باهرة وتؤكد على الإرادة التي يملكها الشباب الفلسطيني رغم كل الظروف الصعبة التي يفرضها الاحتلال وسياساته الاجرامية، مؤكدًا أن الصندوق سيواصل تقديم خدماته التي من شأنها الاسهام في تغيير واقع الشباب الفلسطيني.

من جهته، أكد طبيل أن برامج دعم المشاريع الريادية التي ينفذها الصندوق تسهم في الحد من نسبة البطالة في صفوف الشباب الخريجين والتمكين الاقتصادي للشباب، لافتًا إلى أن هذه المشاريع تُعد مصدر دخل لعدد كبير من الشباب.

